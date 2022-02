Offerte Amazon: fino al 60% di sconto su spazzolini smart e idropulsori elettrici La stagione dei saldi sta per terminare, ma Amazon offre promozioni vantaggiose su spazzolini smart e idropulsori elettrici. Per avere gengive protette e denti bianchi, ecco gli sconti migliori sui dispositivi per l’igiene orale, Oral-B e non solo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'igiene orale è un aspetto fondamentale della nostra routine quotidiana. Per sfoggiare un sorriso sempre smagliante e gengive più sane, dunque, è importante utilizzare i dispositivi elettrici per la pulizia dei denti, più efficaci di quelli manuali.

Perché allora non approfittare delle offerte Amazon per acquistarne uno? Per guidarvi nell'acquisto abbiamo selezionato le migliori promozioni del noto retailer online su spazzolini smart e idropulsori elettrici, Oral-B e non solo, in sconto fino al 56%, ideali per una pulizia completa del cavo orale.

I migliori sconti Amazon su spazzolini smart e idropulsori elettrici

Ma quali sono le promozioni Amazon su spazzolini e idropulsori elettrici?

Di seguito, troverete gli sconti migliori, su dispositivi Oral-B e non solo, per la pulizia, lo sbiancamento e l'igiene di denti e gengive.

-60% sullo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 45: provvisto di due testine intercambiabili, questo spazzolino elettrico è in grado di rimuovere il 100% di placca in più rispetto a quello manuale. È dotato di sensore di spazzolamento, un sistema innovativo che segnala la pressione adeguata da esercitare, a seconda che si tratti dei denti o della zona gengivale, più delicata. Inoltre, comprende anche un timer integrato di 2 minuti.

-54% sullo spazzolino elettrico Oral-B Genius X: uno spazzolino davvero smart, questo di Oral-B, in grado garantire, grazie all'intelligenza artificiale, una pulizia completa del cavo orale. È dotato di 6 modalità di spazzolamento – pulizia quotidiana, Pro-Clean, per denti sensibili, sbiancante, protezione delle gengive e nettalingua – e di un sensore di pressione, ottimo per preservare la zona gengivale, più sensibile.

-54% sullo spazzolino elettrico Pro 3-39 di Oral-B: ideale per una pulizia profonda e una protezione completa del cavo orale, questo kit comprende due spazzolini elettrici e due testine di ricarica. È dotato di 3 modalità di spazzolamento – pulizia quotidiana, sbiancante e denti sensibili – e di un sensore di pressione. Elimina i batteri e riduce la placca del 100% rispetto a uno spazzolino manuale.

-48% sull'idropulsore Oxyjet di Oral-B: dotato di 4 testine di ricambio, questo idropulsore elettrico migliora la salute delle gengive e aumenta l'efficacia pulente dello spazzolino. Grazie all'innovativo sistema di microbollicine d'aria purificata, infatti, raggiunge gli spazi interdentali e rimuove i residui di cibo, offrendo una piacevole sensazione di freschezza e di pulito.

-46% sull'idropulsore EW-1311 di Panasonic: dotato di 4 testine di ricambio, quest'idropulsore elettrico possiede un ampio serbatoio (130 ml). Inoltre, prevede due intensità del getto, uno più potente, con acqua, e l'altro più delicato, misto ad aria, ideale per le gengive. Garantisce una pulizia completa, anche in presenza di apparecchi ortodontici.

-45% sul kit di spazzolini elettrici Oral-B Pro 3-3900: questo kit di due spazzolini elettrici è ottimo per avere denti sempre puliti e bianchi. Dotato di una testina rotonda, più efficace e accurata, è caratterizzato da un controllo della pressione a 360°, un sistema che consente di regolare la potenza di spazzolamento, a seconda delle zone del cavo orale. Inoltre, prevede tre modalità di utilizzo.

-37% sullo spazzolino e idropulsore elettrico di Oral-B: l'azione pulente dello spazzolino Smart 5000 e dell'idropulsore Oxyjet si fondono, per garantire una pulizia completa del cavo orale. Lo spazzolino, dotato di un'innovativa testina rotonda e di un sensore di rilevamento della pressione, elimina placca e batteri, mentre l'idropulsore rimuove ogni residuo di sporco o di cibo.

-36% sul kit igiene orale Center di Oral-B: ideale per una pulizia totale del cavo orale, questo set include l'idropulsore Aquacare Pro-Expert e lo spazzolino smart Genius X. Il primo massaggia le gengive ed elimina i residui di cibo e sporco, mentre il secondo sfrutta l'intelligenza artificiale per garantire il massimo dei risultati in termini di pulizia e sbiancamento dei denti.

-34% sull'idropulsore elettrico Panasonic EW1211W845: caratterizzato dalla presenza di un serbatoio capiente, da 130 ml, questo idropulsore Panasonic possiede una funzione antisettica Bubble Water Stream e un beccuccio rotante. Inoltre, il getto d'acqua può essere regolato in base a tre livelli d'intensità, dal più forte a quello microfiltrato con bollicine di aria.

-33% sullo spazzolino smart iO 9s Go Electric di Oral-B: caratterizzato da un design maneggevole ed elegante, questo spazzolino elettrico combina l'ergonomica testina tonda con delicate vibrazioni, per un'esperienza di pulizia completa e piacevole. Consente di monitorare le varie zone del cavo orale ed è dotato di un sensore di pressione e di 7 modalità Smart, per uno spazzolamento personalizzato.