Migliori topper materasso del 2022: quale scegliere e guida all’acquisto I topper sono dei sottili materassi imbottiti dai molteplici benefici: migliorano la qualità del sonno, aiutano a rendere più confortevole un materasso troppo rigido o correggono criticità strutturali dei materassi vecchi. In questa guida vi spieghiamo cosa sono i topper, quali sono i migliori in commercio e come scegliere il più adatto alle vostre esigenze.

Il topper è un materassino sottile imbottito con uno spessore che solitamente oscilla tra i 3 cm e gli 8 cm e che si sovrappone al materasso classico per migliorarne il comfort o correggerne alcuni difetti.

Usato principalmente per rendere più morbido un materasso troppo rigido, il topper, il cui utilizzo non esclude quello del coprimaterasso, viene utilizzato anche per proteggere il materasso dall'usura, dal sudore e dalla polvere.

I più diffusi sono certamente i topper memory, ritenuti il top della gamma, ma se ne trovano di buona qualità anche in cotone o in lattice.

Realizzati in materiali per lo più traspiranti, i topper sono disponibili con altezze e misure differenti per adattarsi sia ai letti singoli che a quelli matrimoniali. Anche per l'imbottitura possono essere usati diversi materiali in base al grado di morbidezza o rigidità che si vuole conferire al topper.

Tra i tantissimi modelli di topper in commercio, è importante scegliere quello che più si adatta alle proprie esigenze, capace di migliorare i difetti strutturali del materasso e favorire un sonno davvero riposante.

In questa guida abbiamo selezionato per voi i migliori 14 topper ma, prima di scoprire quali sono, vediamo cos'è esattamente un topper e a cosa serve.

I 14 migliori topper materasso in memory e non: classifica

Per realizzare la classifica dei migliori topper materasso del 2022 abbiamo scelto i prodotti tenendo in considerazione la qualità dei materiali utilizzati in relazione al prezzo di vendita, la presenza della certificazione Oeko Tex Standard 100 che ne attesta la qualità e le recensioni degli utenti che hanno acquistato e provato i prodotti.

1. Topper materasso correttore in memory foam Miasuite

Il topper materasso correttore in memory foam di Miasuite è prodotto in Italia con materie prime e manifattura italiane. Si tratta di un'unica lastra di memory foam alta 5 cm rivestita con fodera in tessuto Aloe Vera rimovibile e lavabile in lavatrice. Le quattro fasce elastiche agli angoli facilitano il fissaggio del topper al materasso evitando così spostamenti e migliorando il comfort generale del topper stesso.

Caratterizzato da un'estrema comodità, il topper garantisce il sostegno giusto al corpo grazie alle naturali caratteristiche ergonomiche del memory foam.

Garanzia del produttore di ben 15 anni, le materie prime utilizzate nella produzione del topper sono certificate Oeko-tex.

Pro: vista la morbidezza e il comfort del memory foam, il topper risolve con molta efficacia i problemi di eccessiva rigidità dei materassi tradizionali

Contro: alcuni utenti hanno lamentato la poca praticità della cerniera della fodera che ha bisogno di un po' di attenzione in fase di apertura e chiusura.

Materiale dell'imbottitura: memory foam

Spessore: 5 centimetri

2. Topper materasso 6 cm matrimoniale in memory Baldiflex

Prodotto Made in Italy con lavorazione artigianale, il topper in memory fresh di Baldiflex offre una buona qualità dei materiali ad un prezzo molto vantaggioso.

Il topper è realizzato con un'unica lastra in memory foam rivestita con una fodera in aloe vera per un piacevole sentore di freschezza. Le materie prime utilizzate sono certificate Oeko-Tex e garantite dal produttore per 10 anni.

Dotato di elastici sugli angoli per fissarlo sul materasso, il topper è traspirante ed ergonomico grazie al memory foam che segue e si adatta alle curvature del corpo.

Dimensioni di 160×190 cm ed altezza di 6 cm, la fodera è rimovibile e lavabile in lavatrice.

Pro: ottimo rapporto qualità/prezzo con materie prime certificate a fronte di un costo vantaggioso rispetto ad altri prodotti simili.

Contro: L'odore iniziale potrebbe essere poco piacevole ma basterà lasciarlo riposare qualche ora per farlo scomparire completamente.

Materiale dell'imbottitura: memory

Spessore: 6 centimetri

3. Topper materasso in memory 160 x 190 Baldiflex Fresh Wave

Una seconda proposta del brand Baldiflex, il modello Fresch Wave è un topper in memory automassaggiante grazie alla particolare lavorazione ad onda che garantisce una portanza differenziata.

Il topper si caratterizza, infatti, proprio per la presenza di 7 zone differenziate che alleviano lo stress dei punti di pressione e rendono il riposo più comodo.

La fodera Maxicool in aloe vera è realizzata con un tessuto innovativo che permette una rapida dispersione dell'umidità ed un'elevata regolazione della temperatura. Altezza di 6 cm, il topper è disponibile in diverse misure.

Pro: la trama ondulata della lastra di memory foam risulta particolarmente piacevole a contatto con il corpo, favorendone il rilassamento.

Contro: alcuni utenti hanno lamentato una non corrispondenza tra le misure dichiarate e quelle reali che differenzierebbero di qualche cm. Va fatto notare che, il memory foam necessita di tempo dopo essere stato sottovuoto a lungo, per riacquistare le dimensioni originali.

Materiale dell'imbottitura: memory

Spessore: 6 centimetri

4. Topper materasso matrimoniale in piuma DREAMIN'101

Il topper matrimoniale in piuma d'oca di DREAMIN'101 è imbottito con piumino naturale ed ha un rivestimento in 100% cotone, anallergico e antiacaro.

Si tratta di un topper realizzato con materiali interamente naturali, ovviamente atossiche, ed è non solo traspirante ma anche termoregolatore: caratteristiche che lo rendono ideale per rendere il sonno più confortevole e il letto più accogliente in tutte le stagioni dell'anno. Ha uno spessore di ben 6 cm, misura 160 cm x 200 cm ma è disponibile in diverse misure per adattarlo a qualsiasi tipologia di letto ed evitare che si muova durante la notte.

Questo topper matrimoniale si fissa al materasso attraverso 4 fasce elastiche poste negli angoli, ha una grammatura di 1350 gr/mq ed è certificato Oekotek, Nomite ed Edfa.

Può essere lavato a mano o in lavatrice a 40° e può essere asciugato in asciugatrice con ciclo delicato.

Pro: molto apprezzati sono i materiali completamente naturali, l'imbottitura extra-morbida e la perfetta aderenza al materasso.

Contro: alcuni utenti Amazon segnalano che, dopo anni di utilizzo, le piume tendono ad assottigliarsi.

Materiale dell'imbottitura: piuma d'oca

Spessore: 6 cm

5. Topper materasso matrimoniale in cotone My Lovely Bed

Il topper materasso correttore matrimoniale di My Lovely Bad è realizzato con fodera 100% cotone, un materiale che lo rende traspirante ed estremamente morbido al tatto. Il cotone, oltre ad essere traspirante, riesce a combattere e ad assorbire l'umidità, caratteristica che dona una sensazione di piacevole freschezza, anche nei mesi più caldi.

Il topper My Lovely Bad è particolarmente consigliato per rendere più confortevoli i materassi troppo duri o troppo morbidi, riuscendo a conciliare il sonno e a donare una sensazione di maggiore riposo al mattino.

Si tratta di un prodotto con certificazione Oeko-Tex 100-1, che attesta l'assenza di sostanze chimiche e/o nocive, con imbottitura in fibra a croce e fodere con angoli estensibili fino a 30 cm, peculiarità che ne ottimizza l'aderenza al materasso.

Misura 160 cm x 200 cm (ma è disponibile anche altre due misure, una per letto singolo, l'altra per divano letto), ha uno spessore di 3 cm e può essere lavato facilmente in lavatrice a 30°.

Pro: il cotone, che lo rende particolarmente traspirante, dona una sensazione di piacevole freschezza. Gli angoli estensibili, inoltre, lo fissano bene al materasso.

Contro: alcuni utenti hanno trovato il prezzo un po' elevato.

Materiale dell'imbottitura: cotone

Spessore: 3 cm

6. Topper materasso matrimoniale in lattice Primo Line

Il topper materasso matrimoniale di Primo Line è realizzato in 100% lattice, un materiale dalle grandi proprietà antibatteriche e ipoallergeniche, ha uno spessore di 6 cm e misura 200 cm x 200 cm ma è disponibile in diverse misure. Il lattice, inoltre, spicca, tra i diversi materiali, anche per la flessibilità, la capacità di adattarsi alle forme del corpo e la resistenza, caratteristica che permette di utilizzarlo per anni senza che si usuri prematuramente.

Questo topper si caratterizza per la presenza di 7 zone di confort, pensate per far assumere durante il sonno una corretta postura, allineando la spina dorsale con la testa, il collo e le spalle, e per il rivestimento trapuntato in poliestere e viscosa che funge da ulteriore strato, rendendolo ancora più comodo.

Il rivestimento, inoltre, è sfoderabile attraverso una pratica cerniera lampo ed è lavabile in lavatrice. Anche questo topper presenta la certificazione Oeko-Tex 100-1 che ne attesta l'elevata qualità.

Pro: essendo molto flessibile si adatta alla perfezione alla forma del corpo e, grazie alle 7 zone di confort, aiuta a mantenere una corretta postura.

Contro: non emergono particolari criticità da parte degli utenti Amazon che hanno acquistato questo topper.

Materiale dell'imbottitura: lattice

Spessore: 6 cm

7. Topper materasso singolo in poliestere Euronova

Passiamo adesso ad un altra tipologia, il topper materasso singolo di Euronova, realizzato in 100% poliestere, una fibra sintetica che rende questo prodotto particolarmente soffice e morbido.

Stando a quanto emerge dalle recensioni degli utenti Amazon che lo hanno acquistato, infatti, questo topper riesce a rendere il letto più comodo, accogliente e a conciliare il sonno.

Il poliestere, inoltre, è un materiale che rende questo topper ideale per i soggetti allergici perché è anallergico.

Misura 80 cm x 190 cm ed è disponibile anche per il letto matrimoniale con dimensioni 170 cm x 190 cm. Ha uno spessore di 3 cm e riesce a rendere più alto il materasso.

Il rapporto qualità/prezzo è davvero ottimo.

Pro: questo topper riesce a rendere il letto molto più morbido e comodo. I materiali sono di ottima qualità.

Contro: nei mesi estivi potrebbe risultare un po' caldo.

Materiale dell'imbottitura: poliestere

Spessore: 3 cm

8. Topper materasso in memory foam 200 x 200 Recci

Il topper 6 cm del brand Recci è realizzato in puro memory foam al 100%, privo di qualsiasi infusioni con altri materiali così da aiutare ad alleviare la pressione del corpo sul topper e distribuirne il peso in maniera omogenea.

Grazie alla tecnologia di isolamento del calore che favorisce il passaggio dell'aria, il memory foam riesce a raffreddarsi molto più facilmente per offrire un riposo fresco anche nelle stagioni più calde Il rivestimento è realizzato al 60% con tessuto di bamboo per migliorare la capacità del topper di assorbire l'umidità.

Ipoallergenico ed antiacaro, il topper è sfoderabile ed il rivestimento è lavabile in lavatrice.

Il fondo del topper è realizzato in materiale antiscivolo per migliorarne l'aderenza al materasso.

Pro: le diverse altezze disponibili rendono il topper facilmente adattabile alle diverse esigenze di morbidezza e sostegno.

Contro: alcuni utenti avrebbero preferito che il topper fosse dotato degli elastici per fissarlo al materasso. Il topper è però dotato di fondo antiscivolo che garantisce una buona adesione e minimi spostamenti.

Materiale dell'imbottitura: memory foam

Spessore: 6 cm

9. Topper correttore materasso in fiocchi di memory foam Evergreen

Il topper in memory foam di Evergreen è tra i più venduti ed apprezzati su Amazon. Realizzato con Fiocchi di Memory per garantire il giusto equilibrio tra comfort e sostegno, questo prodotto di Evergreen si ispira ai futon giapponesi, i materassi arrotolati utilizzati in Giappone per molteplici usi.

Con un'altezza di 7 cm, il topper è ortopedico, anallergico ed ergonomico, segue le linee del corpo senza però deformarsi grazie alla sua particolare lavorazione effetto piuma d'oca.

Disponibile in diverse misure, da quelle standard dei materassi singoli e matrimoniali a quelle dei letti alla francese o ad una piazza e mezza, Evergreen propone i suoi topper con rivestimento in bambù o aloe vera.

Pro: versatile, adatto a molteplici usi e le tantissime dimensioni disponibili lo rendono adattabile a qualsiasi letto.

Contro: unico difetto del topper è la fodera non rimovibile, ma per proteggere il topper, basta coprirlo con un coprimaterasso migliorandone così anche la stabilità, fissandolo meglio al materasso sottostante.

Materiale dell'imbottitura: fiocchi di memory

Spessore: 7 centimetri

10. Topper materasso una piazza e mezza in memory Wendre

Il topper in memory foam di Wendre è certificato come dispositivo sanitario. È realizzato da un lato con comoda memory foam che ha una rigidità H2, dall'altro lato, invece, è stata utilizzata schiuma ad alta resilienza e densità H3.

Il rivestimento, sfoderabile su tre lati e lavabile in lavatrice, è realizzato con tessuto stretch anallergico e traspirante.

Anatomico, anallergico e ortopedico, il topper è provvisto delle 4 fasce elastiche per agganciarlo al materasso ed è disponibile in diverse misure, sia matrimoniale che singolo, da 140x190cm fino a 180x200cm.

Pro: particolarmente comoda la cerniera che, coprendo 3 lati del topper, rende estremamente semplice la rimozione e l'applicazione della fodera.

Contro: alcuni utenti avrebbero gradito una maggiore attenzione all'imballaggio, ma non hanno avuto da ridire circa la qualità del prodotto.

Materiale dell'imbottitura: memory

Spessore: 7 centimetri

11. Topper materasso matrimoniale con 2 strati in memory Uttu

Questo topper materasso matrimoniale del brand Uttu è realizzato con 2 strati: un primo strato dell'altezza di 2 cm in Red Respira Foam ed un secondo strato di 4 cm il Uttu Dynamic f0am.

La tecnologia Red Respira Foam è ideata per garantire la massima traspirabilità per risolvere la tendenza del memory foam a trattenere il calore e migliorare la sensazione di freschezza del topper.

La struttura Uttu Dynamic Foam, invece, migliora la capacità di sostegno del memory foam alleviando i punti di pressione che si creano all'altezza del bacino e delle spalle e bilanciando il peso del corpo, oltre ad offrire una massima libertà di movimento durante il sonno.

Il rivestimento esterno è realizzato in 60% poliestere e 40% rayon e lavorato per garantire la massima morbidezza al tocco, è rimovibile e lavabile in lavatrice.

Altezza di 6 cm, il topper Uttu è disponibile in 3 misure: 80 x1 90 cm, 160 x 190 cm e 19 0x 200 cm.

Pro: ottima la praticità del topper grazie alla cerniera a due lati e il fondo realizzato in tessuto antiscivolo che ne migliora l'aderenza al materasso.

Contro: il prezzo potrebbe risultare leggermente alto se paragonato ad altri topper ma sono giustificati dalla qualità dei materiali e dalle tecnologie all'avanguardia utilizzate per la lavorazione.

Materiale dell'imbottitura: memory foam

Spessore: 6 centimetri

12. Topper materasso in memory foam con rivestimento in aloe vera Materassimemory.eu

Il topper in memory del brand Materassimemory.eu si differenzia da quelli fino ad ora proposti per la particolare lavorazione della superficie, una trama ‘a solchi' che aiuta ad ammortizzare il peso del corpo alleviando i punti di pressione.

Il prodotto è composto da 5 cm di memory foam ViscoPur D50 con una buona densità e con un buon sostegno del corpo. Il rivestimento esterno è realizzato in aloe vera, per migliorare la freschezza e a traspirabilità del tessuto, rimovibile e lavabile in lavatrice, antiacaro e anallergico.

100% Made in Italy e con garanzia di 10 anni, il topper è disponibile con altezze di 4, 5 o 7 cm.

Pro: molti utenti raccomandano il prodotto perché migliora sensibilmente la qualità del sonno, offrendo comfort e buona qualità dei materiali.

Contro: appena arrivato può risultare qualche cm più piccolo rispetto alle misure segnalate. Per i topper in memory foam è necessaria qualche ora per permettergli di raggiungere la forma standard.

Materiale dell'imbottitura: memory

Spessore: 4, 5 o 7 centimetri

13. Topper materasso matrimoniale in memory foam gel ComfyLine

Il topper in memory foam gel di ComfyLine è un prodotto Made in Italy realizzato caratterizzato dalla presenza di un rivestimento in gel che lo rende ergonomico e facilmente adattabile alle linee del corpo, garantendo un riposo ottimale e una postura corretta.

Questo topper correttivo ha uno spessore di 5,5 cm, misura 180 cm x 90 cm (ma è disponibile in diverse dimensioni per qualsiasi tipologia di letto), ed è realizzato con una lavorazione a 7 zone di comfort pensate per distribuire il peso del corpo e rendere il sonno notturno ancora più piacevole, oltre ad evitare dolori dovuti ad una postura errata. Lo strato di gel, inoltre, concede una sensazione di freschezza, molto piacevole soprattutto in estate.

Presenta, inoltre, una fodera realizzata in 100% cotone traspirante e quattro fasce elastiche poste ai lati per fissarlo al materasso.

Pro: il prezzo di questo topper è tra i più vantaggiosi, risultando tra i migliori per questa fascia di prezzo.

Contro: alcuni utenti segnalano che quando viene rimosso dall'imballaggio si avverte un odore di plastica che svanisce dopo qualche ora.

Materiale dell'imbottitura: memory foam gel

Spessore: 5,5 cm

14. Topper materasso 140 x 190 in memory 7 Zone Amazon Basics

Concludiamo la nostra classifica dei migliori topper materasso con questo modello Amazon Basics 7 Zone, imbottito in memory foam e dotato di rivestimento sfoderabile e facile da lavare, sia a mano che in lavatrice.

Questo topper è formato da uno strato in memory spesso 5 cm, che riesce ad adattarsi alle linee del corpo, rendendo il materasso molto più morbido e comodo. La sua principale caratteristica è la presenza di 7 zone differenziate, pensate per distribuire correttamente il peso del corpo, che lo rendono un topper materasso ideale non solo per chi vuole rendere più comodo il letto, ma anche per chi soffre di alcune problematiche, come i dolori articolari.

Presenta fasce elastiche poste ai 4 angoli, utili per farlo aderire aderire al materasso evitando che si muova, ed è altamente traspirante. È provvisto delle certificazioni CertiPur europea e OEKO-TEX che ne attestano l'alta qualità, la sicurezza e l'ecosostenibilità.

Misura 140 cm x 190 cm ma è disponibile in diverse grandezze per adattarsi alle diverse tipologie di letto (singolo, matrimoniale, una piazza e una piazza e mezza).

Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

Pro: è molto morbido, comodo ed efficace. Gli utenti che lo hanno acquistato dichiarano di aver tratto grandi benefici per quanto riguarda il miglioramento della qualità del sonno e del riposo.

Contro: dalle recensioni presenti online tutti gli acquirenti risultano soddisfatti.

Materiale dell'imbottitura: memory foam

Spessore: 5 cm

Cos'è il topper e a cosa serve?

Il termine topper è un termine inglese che può essere tradotto con ‘ciò che si mette sopra' o ‘ciò che sta sopra', indicando quindi l'utilizzo principale di questo prodotto che va ad aggiungersi al proprio materasso.

Il topper è un materassino sottile che può essere imbottito di diversi materiali (memory foam, lattice, lana, piuma, piumino d'oca, cotone e poliestere), rivestito in cotone, poliestere o un mix di cotone e poliestere, dallo spessore che può variare dai 3 agli 8 cm e di diverse grandezze, così da adattarsi al meglio al proprio letto.

Un buon topper dovrebbe avere uno spessore di almeno 5 cm ma tutto dipende anche dal peso corporeo di chi lo utilizzerà: maggiore è il peso, infatti, maggiore dovrà essere lo spessore del topper materasso.

Il topper è prima di tutto un correttore che permette di migliorare alcune criticità del proprio materasso, aiutando a dormire meglio e ad alleviare i dolori articolari.

Oltre a migliorare il comfort e la morbidezza del materasso, il topper riesce anche a proteggerlo dalla polvere e da ulteriori danni dovuti all'usura.

Come scegliere il miglior topper per materasso: guida all'acquisto

Scegliere di acquistare un topper ha degli indiscutibili vantaggi: permette di migliorare il riposo e la qualità del sonno, e, soprattutto, aiuta a migliorare il comfort di un vecchio materasso o di uno nuovo troppo rigido senza dover necessariamente cambiare il materasso stesso. In questa giuda all'acquisto vi spieghiamo come scegliere il migliore per le proprie esigenze partendo dai materiali dell'imbottitura e del rivestimento, passando per lo spessore, fino ad arrivare alle certificazioni che ne attestano la qualità.

Imbottitura

Le imbottiture dei topper possono essere realizzate con svariati materiali, sia sintetici che naturali.

Tra i materiali naturali, che spiccano per le loro capacità traspiranti, ci sono la lana, il cotone, misto lana/cotone, la piuma e il piumino d'oca. Oltre ad essere traspiranti, i materiali naturali risultano molto soffici e, per questo motivo, offrono meno supporto al corpo.

Il materiale sintetico più utilizzato per le imbottiture dei topper materasso è, invece, il poliestere, meno traspirante dei materiali naturali. Non è raro, infine, trovare topper imbottiti con poliestere misto a lana o a cotone.

I topper più diffusi ed acquistati sono sicuramente quelli in memory foam ed in lattice. Si tratta di due materiali dalle caratteristiche molto simili, entrambi ergonomici, molto elastici ed adatti a chi soffre di allergie. Sono capaci di adattarsi perfettamente al corpo senza deformarsi, garantendo sostegno e comodità.

La differenza principale tra i due materiali sta nella manutenzione: il lattice è più delicato, necessita di cure particolari e, non rispondendo molto bene all'umidità, deve essere fatto arieggiare con una certa costanza. Il memory foam risulta invece più pratico.

Ma di che materiale si tratta? Il memory foam è una schiuma a base di poliuretano sviluppata dai ricercatori della NASA negli anni '60 per migliorare il comfort delle astronavi e delle tute degli astronauti. Il materiale realizzato era capace di allievare la pressione prendendo la forma del corpo per poi tornare alla sua conformazione originale. Nacque così questo materiale viscoelastico apprezzato proprio per la sua capacità di ‘prendere la forma' del corpo senza deformarsi per poi tornare lentamente alla sua forma iniziale. Il termine memory fa riferimento proprio alla capacità di questo materiale di ‘tenere in memoria la forma'.

Il rivestimento

Quasi tutti i topper in commercio hanno un rivestimento in tessuto che può essere realizzato in diversi materiali, sia naturali che sintetici. Il rivestimento protegge l'imbottitura del topper da danni accidentali o usura e, al tempo stesso, ne migliora l'usabilità. I materiali più utilizzati per i rivestimenti dei topper sono il cotone, molto apprezzato per la sua capacità traspirante, il poliestere, meno traspirante del cotone ma più adatto ai soggetti allergici, e un misto cotone/poliestere.

Molto comuni ed attuali sono i rivestimenti in aloe vera, in bambù o in tessuti lavorati per essere più traspiranti, anallergici o antiacaro che migliorano l'esperienza d'uso di questi prodotti garantendo più freschezza – nel caso dell'aloe vera – o maggiore igiene – nel caso del bambù. Nella maggior parte dei casi, il rivestimento è rimovibile e può essere tranquillamente lavato in lavatrice.

Misure e spessore

È fondamentale scegliere un topper che si adatti perfettamente alle dimensioni del materasso. In genere le aziende produttrici realizzato questi prodotti rispettando le misure standard dei letti offrendo, anche misure intermedie. Mai scegliere un topper di dimensioni inferiori a quelle del materasso: il rischio è quello di creare un dislivello che anziché migliorare la qualità del sonno finirebbe per peggiorarla.

Lo spessore è sicuramente l'aspetto principale ed il più importante. Lo spessore dei topper in commercio varia dai 3 cm ai 7 cm e, in linea generale, più è alto lo spessore del topper maggiore sarà la solidità e la densità del prodotto.

Chi ha bisogno di un topper correttivo per minimizzare un materasso con qualche avvallamento o dal poco sostegno, meglio optare per uno spessore maggiore, dai 5 cm in su. Se invece l'aspetto da migliorare è legato alla rigidità del materasso e si ricerca maggiore comfort, si può scegliere un topper con uno spessore di 3 o 4 cm.

Presenza di certificazioni di qualità

Quando si decide di acquistare un topper materasso è fondamentale scegliere un prodotto di alta qualità. Ma come fare per capire che si sta compiendo la scelta giusta? Un metodo facile e veloce è quello di verificare la presenza di alcune certificazioni e, in particolare, della certificazione Oeko Tex Standard 100. Questa certificazione, infatti, attesta che il topper è stato prodotto con materiali atossici, non nocivi e sicuri.

Se, invece, si decide di acquistare un topper in 100% cotone è consigliato verificare la presenza delle certificazioni Global Organic Textile Standard o Organic 100, che attestano l'esclusivo utilizzo di fibre ricavate da coltura organica.

Topper o coprimaterasso?

Molto spesso si tende a confondere il topper con il coprimaterasso anche se in realtà si tratta di due prodotti ben diversi. Il topper nasce per una precisa esigenza di correzione del materasso che può risultare troppo rigido, troppo morbido o, semplicemente, non più comodo a causa della formazione di qualche leggero avvallamento.

Il coprimaterasso, invece, serve a proteggere il materasso da danni accidentali, dalla polvere, dall'umidità o dal sudore del corpo e non modifica quasi mai la rigidità o l'eccessiva morbidezza del materasso. Inoltre il topper aggiunge spessore al materasso mentre il coprimaterasso è molto più sottile e molto più simile ad un lenzuolo sebbene realizzato con tessuti più resistenti.

Come fissare il topper al materasso?

Il topper va posto sopra il proprio materasso fissandolo ad esso con le apposite fasce elastiche poste ai 4 angoli. In questo modo si favorisce l'adesione tra topper e materasso che combaceranno alla perfezione, senza spostamenti.

Alcuni produttori utilizzano, come metodo di fissaggio alternativo alle fasce elastiche, un fondo antiscivolo o delle piccole sfere in silicone. Per migliorare l'adesione, è possibile inserire topper e materasso con un unico coprimaterasso dotato di cerniera lampo.

Come lavare e asciugare il topper materasso?

I topper sono disponibili in diversi materiali e, di conseguenza, per lavarli senza rovinarli occorre leggere le indicazioni presenti sulle etichette del prodotto. In linea generale i topper più pesanti come, ad esempio, quelli in memory foam o in lattice, possono essere lavati separando la parte dell'imbottitura dal rivestimento perché sono molto spesso sfoderabili. Quelli più leggeri, invece, imbottiti con piuma, piumino d'oca, cotone o lana, non sono sfoderabili ed è possibile lavarli non solo a mano ma anche in lavatrice, seguendo le indicazioni specifiche per il lavaggio.

I topper leggeri non sfoderabili, inoltre, devono essere lavati con acqua non troppo calda (max 40°) e, nel caso in cui si utilizzi la lavatrice, impostando un ciclo di lavaggio delicato e senza centrifuga, soprattutto se si tratta di topper imbottiti con piuma o piumino d'oca. I topper pesanti sfoderabili, invece, è possibile lavare il rivestimento esterno anche a 60°.

Per quanto riguarda l'asciugatura, invece, è possibile utilizzare l'asciugatrice impostando, anche in questo caso, un ciclo di asciugatura delicato e temperature non troppo elevate. Se non si possiede l'asciugatrice, è comunque possibile asciugare il topper naturalmente, stendendolo all'aria aperta.

Meglio acquistare un topper o un materasso nuovo?

L'acquisto di un topper non si rivela utile nel momento in cui un vecchio materasso, utilizzato per anni, risulta usurato o, addirittura, deformato. L'azione correttiva dei topper, infatti, può ritenersi più che sufficiente esclusivamente quando il materasso può risultare troppo rigido, troppo morbido, presentare qualche leggero affossamento o semplicemente quando si vuole migliorare la qualità del sonno e dare maggiore spessore al materasso.

Nel momento in cui ci si rende conto che il vecchio materasso risulta, quindi, scomodo e, appunto, deformato, acquistare un topper non è quindi la scelta più indicata: in questi casi è meglio acquistare un nuovo materasso.

Quanto costa un buon topper?

I prezzi dei topper disponibili in commercio variano di modello in modello e dipendono dai materiali utilizzati e dallo spessore. In linea generale possiamo sostenere che un buon topper, con uno spessore minimo di 5 cm, realizzato in memory, in lattice o in fibre naturali ha un prezzo che si aggira intorno ai 150/200 Euro, anche se sono disponibili modelli ad un ottimo rapporto qualità/prezzo e con un costo di circa 80 Euro (per i modelli in cotone). Se, invece, si decide di optare per un modello in fibra sintetica come, ad esempio, il poliestere, è possibile trovare topper economici anche a 30 Euro.

Dove acquistare un topper materasso?

I topper materasso possono essere acquistati nei negozi fisici che si occupano della vendita di prodotti dedicati alla camera da letto, nelle grandi catene che vendono mobili e articoli generici per la casa, come Ikea, o, in alternativa, possono essere acquistati comodamente online. Su Amazon, ad esempio, c'è una vasta scelta di topper di ogni tipologia, imbottiti con materiali sintetici o naturali, di diversi spessori, misure e, soprattutto provvisti di certificazione di qualità, come la Oeko Tex Standard 100. Sempre su Amazon, inoltre, è possibile approfittare di diverse offerte che permettono di acquistare topper a prezzi davvero convenienti, con un notevole risparmio economico.