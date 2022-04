Migliori patch occhi del 2022: classifica dei 12 eye patch più efficaci per il contorno occhi I migliori patch occhi del 2022 per ridurre borse, rughe, occhiaie e per attenuare il gonfiore. Nella nostra classifica abbiamo inserito eye patch tenendo conto dell’effetto, delle recensioni e del prezzo. Troverete, infatti, maschere per occhi economiche o con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Ecco quali sono i più efficaci disponibili su Amazon e alcuni consigli su come utilizzarli e quanto tempo tenerli in posa.

I patch occhi, conosciuti anche come eye patch, sono delle maschere per gli occhi a forma di cerotto che si applicano sulla zona perioculare, quella del contorno occhi.

Possono essere in tessuto, in gel o in hydrogel e, a seconda degli ingredienti che contengono – collagene, acido ialuronico, polvere d'oro, Vitamina C, aloe vera, ecc. -, svolgono una determinata azione sul contorno occhi: decongestionante, rinfrescante, defaticante, illuminante, anti-age o anti-rughe, ma non solo.

I patch occhi, infatti, vengono utilizzati anche per attenuare i segni di stress e fatica, causati dall'insonnia o dalle troppe ore trascorse al pc per lavoro, oppure per trattare gli occhi gonfi, le borse e le occhiaie: basta tenerli in posa per circa 15/20 minuti per avere uno sguardo fresco e riposato e una pelle luminosa, levigata e più tonica.

Possono essere utilizzati ogni 15 giorni dalle ragazze più giovani, che vogliono prevenire la comparsa delle cosiddette "zampe di gallina" ed idratare il contorno occhi, mentre, per le donne un po' più in avanti con l'età, il consiglio è quello di utilizzarli circa 2/3 volte alla settimana: in entrambi i casi, per ottimizzare l'effetto dei patch occhi, suggeriamo di applicare, dopo il trattamento, anche una crema per il contorno occhi.

Sono economici ed è molto facile trovare il trattamento più adatto alle proprie necessità anche online, su Amazon, dove è possibile trovare prodotti particolari, come i patch occhi coreani oppure biologici e naturali.

Prima di scoprire la classifica con recensioni dei migliori patch occhi del 2022, capiamo meglio come utilizzarli e quanto tempo tenerli.

Come utilizzare i patch occhi e quanto tempo tenerli in posa?

Utilizzare i patch occhi è davvero molto semplice e richiede poco tempo: infatti, basta tenerli in posa solo per 15/20 minuti.

Ecco i pochi passaggi da seguire per avere un contorno occhi fresco, riposato, privo borse, gonfiori, rughe e occhiaie.

Rimuovere il make up utilizzando un apposito struccante .

. Lavare il viso con dell'acqua tiepida e asciugarlo accuratamente.

Se si utilizzano dei patch occhi in idrogel prelevarli dal barattolo utilizzando l'applicatore che solitamente arriva in dotazione.

Applicare i pads intorno alla zona del contorno occhi esercitando una lieve pressione per farli aderire correttamente alla pelle.

I patch occhi, come anticipato, vanno tenuti in posa 15/20 minuti.

Trascorso il tempo di posa, rimuovere i pads e far assorbire la soluzione cosmetica in eccesso (se presente) effettuando un delicato massaggio.

Se si utilizzano dei patch occhi in gel o idrogel, suggeriamo di conservarli in frigorifero in modo tale non solo da potenziare l'effetto, ma anche da far avvertire una piacevole sensazione di fresco al contorno occhi, utile per rilassare, defaticare e sgonfiare gli occhi.

I 12 migliori patch occhi per combattere occhiaie, rughe e borse: recensioni

Di seguito troverete una lista contenente i migliori patch occhi del 2022 acquistabili anche online, su Amazon. Abbiamo selezionato i seguenti prodotti tenendo in considerazione la tipologia, la composizione e il tipo di trattamento che si vuole effettuare, oltre alle recensioni degli utenti che li hanno già provati.

1. Patch occhi di Isdream

I migliori patch occhi antirughe

Patch occhi di Isdream

Tra i migliori patch occhi con azione antirughe disponibili su Amazon ci sono i pads occhi di Isdream, realizzati in gel di collagene. Questi patch occhi, infatti, stimolano la circolazione del sangue intorno alla zona del contorno occhi, riuscendo ad attenuare rughe, borse, gonfiore e occhiaie, oltre al fatto che sono capaci di ridurre la sensazione di fatica tipica di chi lavora al computer.

Il maggiore punto di forza di questo prodotto è la composizione a base di estratti vegetali e ingredienti super-idratanti che agiscono sulle rughe di espressione, riducendole visibilmente, e che nutrono la pelle secca, rendendola morbida e vellutata. L'alta concentrazione di collagene, inoltre, rende lo sguardo riposato e più giovane, agendo efficacemente contro i radicali liberi, i principali responsabili dell'invecchiamento della pelle.

Un ulteriore beneficio che deriva dall'utilizzo di queste maschere occhi di Isdream è la riduzione delle occhiaie e degli aloni scuri.

Per utilizzarli basta rimuovere il trucco, lavare accuratamente il viso, applicare un paio di pads sotto la zona del contorno occhi e premere delicatamente per farli aderire. Lasciare in posa per circa 20 minuti, rimuovere i patch e massaggiare delicatamente per agevolare l'assorbimento del prodotto in eccesso.

Il barattolo contiene 30 paia di patch occhi. Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

2. Patch occhi di Hopemate H

I patch occhi più venduti su Amazon

Patch occhi di Hopemate H

I patch occhi di Hopemate H sono tra i più venduti ed apprezzati su Amazon perché, oltre ad essere economici, riescono a concedere diversi benefici: riducono le rughe, i segni del tempo, attenuano le occhiaie, le antiestetiche borse e sono ricchi di ingredienti anti-ossidanti.

Queste maschere occhi, infatti, contengono sale marino, gel di aloe vera e diversi estratti naturali, oltre a presentare un'alta concentrazione di collagene e di acido ialuronico che stimolano la circolazione del sangue, rallentano l'invecchiamento e favoriscono il processo di ringiovanimento e rinnovamento cellulare.

Il sale marino è un ingrediente naturale che riesce a donare sollievo agli occhi gonfi, ridurre le borse e le occhiaie, levigare e uniformare la pelle, oltre al fatto che svolge un'efficace azione anti-età, idratante e che attenua le rughe.

Possono essere utilizzati quotidianamente su pelle normale, secca, mista, grassa e sensibile perché non contengono sostanze chimiche irritanti, fragranze artificiali e ingredienti potenzialmente dannosi per una zona così delicata come quella del contorno occhi. A tal proposito, segnaliamo che possono essere applicati anche sulla fronte e sugli angoli della bocca per attenuare le rughe che si formano in quelle zone del viso.

Il barattolo contiene 60 pads.

3. Patch occhi di Nuonove

I migliori patch occhi per ridurre borse e gonfiore

Patch occhi di Nuonove

Chi vuole risolvere il problema degli occhi gonfi troverà la soluzione acquistano i patch occhi di Nuonove, pensati non solo per trattare lo specifico inestetismo degli occhi gonfi, ma anche per idratare il contorno occhi, attenuare borse, rughe e occhiare.

Grazie alla presenza del collagene e dell'acido ialuronico, infatti, questi pads si contraddistinguono per la profonda azione idratante, mentre i composti anti-ossidanti, contenuti nella formula, aiutano a contrastare i radicali liberi e, di conseguenza, a rallentare il normale processo di invecchiamento della pelle e a combattere la formazione delle rughe sulla zona del contorno occhi.

Da segnalare è anche il particolare colore dorato di questi patch dovuto alla presenza della polvere d'oro, un minerale che non solo rende le pelle più luminosa, ma è anch'esso capace di rigenerare le cellule grazie alla presenza di anti-ossidanti che combattono l'azione dei radicali liberi.

L'applicazione è molto semplice: basta detergere e pulire il viso, applicare i patch sul contorno occhi e attendere 20 minuti. Una volta rimossi, risciacquare o massaggiare per far assorbire il prodotto in eccesso.

Il barattolo contiene 60 pads e, anche in questo caso, parliamo di un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

4. Patch occhi di Garnier

I migliori patch occhi economici

Patch occhi di Garnier

Tra i migliori patch occhi economici disponibili su Amazon ci sono le maschere occhi Hydra Bomb di Garnier Skin Active, in tessuto, monuoso e a base di acido ialuronico e succo d'arancia (Vitamina C) con azione anti-fatica e anti-età.

Tra i più venduti ed apprezzati su Amazon, questi patch occhi sono l'acquisto ideale per tutti coloro che cercano sollievo per gli occhi stanchi, gonfi e affaticati a causa di scarso risposo o di troppe ore trascorse al pc per motivi di lavoro. L'alta concentrazione di acido ialuronico e succo d'arancia, inoltre, aiuta a mantenere la pelle idratata, tonica, elastica e il contorno occhi luminoso e riposato.

L'acido ialuronico, inoltre, contrasta il processo di invecchiamento della pelle e blocca la formazione delle rughe d'espressione.

Da segnalare, inoltre, è l'"effetto ghiaccio", rinfrescante e rigenerante, che si avverte sulla pelle dopo l'utilizzo. Per un trattamento ancora più efficace, infatti, il suggerimento è quello di riporli in frigo per qualche minuto prima di applicarli.

Occorre tenerli 15 minuti in posa per ottenere i risultati desiderati.

La confezione contiene un paio di pads in tessuto.

5. Patch occhi di Mizon

I migliori patch occhi anti-età a base di bava di lumaca

Patch occhi di Mizon

Con oro 24k, realizzati in idrogel e arricchiti con peptidi, i patch occhi di Mizon, noto brand coreano, sono a base di bava di lumaca, un ingrediente naturale, a base di collagene ed elastina, dalle proprietà idratanti, elasticizzanti, lenitive, purificanti ed esfolianti. Utilizzando regolarmente questi pads, infatti, il contorno occhi risulterà più fresco e riposato, le rughe si attenueranno e anche le occhiaie risulteranno meno scure.

Contrastano anche le borse e, grazie all'effetto idratante che concedono, fanno apparire la pelle più luminosa, levigata e uniforme. La bava di lumaca, invece, rigenera la pelle e ha un effetto anti-età per cui le piccole rughe d'espressione risulteranno appianate in poco tempo. L'idrogel, inoltre, permette di applicare i pads correttamente perché ha un'ottima aderenza sulla pelle e, di conseguenza, evita che si spostino durante il trattamento.

Questi patch donano una sensazione di freschezza che rilassa gli occhi stanchi.

Una volta applicati agiscono in soli 15 minuti e possono essere utilizzati sia dalle donne che dagli uomini. In dotazione arriva anche un comodo applicatore utile per prelevare più facilmente i patch e posizionarli sul contorno occhi.

Il barattolo contiene 60 pads.

6. Patch occhi di Gyada Cosmetics

I migliori patch occhi bio in tessuto

Patch occhi di Gyada Cosmetics

I patch occhi di Gyada Cosmetics sono diversi dagli altri prodotti descritti in precedenza perché sono realizzati in tessuto. Sono dei patch occhi pensati dall'effetto defaticante e illuminante, bio certificati, privi di siliconi, petrolati, parabeni, vegan e cruelty free: nonostante il prezzo contenuto, quindi, si tratta di un prodotto di alta qualità, garantita anche dal marchio Gyada Cosmetics, un brand Made in Italy che ha deciso di realizzare prodotti con formule completamente naturali a base di estratti vegetali e biologici. Per questi motivi possono essere utilizzati su tutti i tipi di pelle, comprese quelle sensibili, giovano o mature.

Realizzati in cellulosa 100% naturale, questi eye patch monouso contengono, tra gli altri ingredienti, aloe vera, super-idratante, acido ialuronico, che rende la pelle tonica, giovane, elastica e stimola il rinnovamento cellulare, e malva, un emolliente e lenitivo naturale.

Stando a quanto emerge dalle recensioni degli utenti che hanno provato i patch di Gyada Cosmetics, i pads sono pregni di prodotto, agiscono velocemente e lasciano la pelle morbida, nutrita e luminosa. Dopo l'applicazione, infine, si avverte una piacevole sensazione di freschezza che combatte l'affaticamento degli occhi, tipico di chi dorme poco o per chi trascorre diverse ore al computer per lavoro.

Per utilizzarli basta prelevare i patch dalla confezione, stenderli sul contorno occhi e lasciarli in posa per almeno 15 minuti. Una volta rimossi il suggerimento è quello di effettuare un delicato massaggio per permettere al prodotto in eccesso di assorbirsi correttamente.

Il prezzo è davvero ottimo considerata la qualità degli ingredienti che compongono la formula e l'affidabilità del brand.

La confezione contiene 2 pads occhi.

7. Patch occhi Collagen Eyes Mask di Nuonove

I migliori patch occhi per rapporto qualità/prezzo

Patch occhi Collagen Eyes Mask di Nuonove

I migliori patch occhi per rapporto qualità/prezzo disponibili su Amazon sono i Collagen Eyes Mask di Nuonove, a base di gel al collagene pensati per ridurre borse e occhiaie, ma non solo.

Essendo ricchi di acido ialuronico, inoltre, idratano a fondo la pelle del contorno occhi, stimolano il processo di ringiovanimento cellulare e, quindi, la produzione di collagene, utile per contrastare la comparsa delle rughe e per appianare quelle già presenti. Il risultato finale è uno sguardo luminoso e riposato, occhi sgonfi, privi di antiestetiche borse e occhiaie.

Il punto di forza si questo prodotto di Nuonove, in sintesi, è proprio la sua formulazione, pensata per stimolare la produzione naturale di collagene, indispensabile per rendere la pelle tonica, elastica e soda. Si rivelano il prodotto ideale, infine, soprattutto per chi dorme poco o trascorre diverse ore al pc perché riposano e rinfrescano lo sguardo con una piacevole sensazione di freschezza.

Per utilizzarli occorre semplicemente lavare il viso con acqua tiepida, asciugarli, applicare i patch, premere leggermente per farli aderire al contorno occhi e attendere circa 20 minuti. Se i pads, una volta rimossi, lasciano un po' di soluzione cosmetica sulla pelle, il consiglio è quello di effettuare un delicato massaggio per farla assorbire.

Il barattolo contiene 60 pads.

8. Patch occhi Ginseng Berry Eye Mask di Shangpree

I migliori patch occhi coreani

Patch occhi Ginseng Berry Eye Mask di Shangpree

Passiamo adesso a dei patch occhi coreani: Ginseng Berry Eye Mask di Shangpree, un'Azienda leader europea in Cosmetica Coreana.

Nonostante si tratti di un prodotto più costoso rispetto agli altri presenti in classifica, Ginseng Berry Eye Mask garantisce qualità, efficacia e una formulazione naturale ottenuta con ingredienti sicuri, pensata anche per le pelli sensibili e reattive. Questi pad occhi realizzati in Corea, quindi, contengono: estratto di ginseng, dalle proprietà lenitive e schiarenti capace, inoltre, di donare alla pelle un aspetto più luminoso e giovane, un mix di bacche ed estratto di radice di peonia, un mix di ingredienti utile per proteggere e levigare il contorno occhi.

Questi pads occhi, infine, sono l'acquisto ideale anche per chi vuole rendere la pelle più elastica e tonica: gli ingredienti appena nominati, infatti, sono ricchi di antiossidanti, indispensabili per ottenere una pelle distesa, rimpolpata e soda.

La presenza di acidi grassi, omega 6, estratto di Vitamina C e Vitamina E, infine, aiuta a ridurre le rughe d'espressione e ad evitare la comparsa dei segni del tempo sulla zona del contorno occhi.

Donano una piacevole sensazione di freschezza, ideale per dare sollievo gli occhi stanchi.

In dotazione arriva anche l'applicatore per facilitare l'utilizzo: basta prelevare i patch, applicarli e attendere in posa per circa 20 minuti:

9. Patch occhi di Mroobest

I migliori patch occhi antiossidanti con Vitamina C

Patch occhi di Mroobest

Ricchi di Vitamina C, i patch occhi di Mroobest sono disponibili su Amazon con un ottimo rapporto qualità/prezzo. La loro principale caratteristica è proprio l'alta concentrazione di Vitamina C, energizzante e ricca di anti-ossidanti che agiscono contro l'invecchiamento della pelle, proteggendola dall'azione negativa dei radicali liberi, ma non solo.

Questa Vitamina, infatti, protegge dai raggi UV, dagli effetti dannosi per la pelle dell'inquinamento, ha un'azione schiarente efficace, quindi, contro le macchie cutanee e ha anche un notevole potere anti-rughe e anti-età. Oltre alla Vitamina C all'interno della formula sono presenti anche collagene e acido ialuronico.

I patch occhi di Mroobest, quindi, sono l'acquisto consigliato a tutti coloro che vogliono rivitalizzare la zona del contorno occhi, avere uno sguardo luminoso e ringiovanito e, infine, bloccare la formazione delle rughe. Possono essere utilizzati da donne e uomini su tutti i tipi di pelle, non irritano e non ostruiscono i pori.

Per quanto riguarda l'utilizzo, basta tenerli in posa circa 15/20 minuti, dopo aver deterso, sciacquato e asciugato il viso.

Il barattolo contiene 60 pads e incluso c'è anche il comodo applicatore per rendere l'utilizzo ancora più semplice.

10. Patch occhi di LifeProject

I migliori patch occhi bio

Patch occhi di LifeProject

100% Made in Italy e arricchiti con edera biologica e ribes nero, i patch occhi monouso in tessuto di LifeProject sono biologici certificati Bio Eco Cosmesi AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica).

Questo vuol dire che i patch LifeProject sono realizzati utilizzando materie prime biologiche, vegetali ed eco-compatibili, a basso impatto ambientale, e con ingredienti naturali, sicuri per tutti i tipi di pelle, anche quella più sensibile e delicata. Oltre alla Bio Eco Cosmesi AIAB sono anche certificati Vegan Quality, che attesta la mancanza di materie prime e ingredienti di derivazione animale.

Dopo l'applicazione gli effetti benefici sul contorno occhi sono molteplici: le borse e i gonfiori vengono notevolmente ridotti, la pelle risulta più distesa, luminosa e rigenerata. Inoltre, le rughe d'espressione si attenuano e, grazie alla sensazione di freschezza che concedono, donano sollievo agli occhi stanchi.

Nella formula dei patch occhi troviamo: estratto di edera biologica, dall'azione cicatrizzante, nutritiva ed elasticizzante; estratto di mirto, dall'azione emolliente, lenitiva, anti-infiammatoria, tonificante ed antisettica, utili per combattere i segni del tempo e le rughe d'espressione; estratto di ribes nero, ricco di acidi grassi e, di conseguenza, idratante, anti-age e capace di combattere l'invecchiamento cellulare e di generare una barriera protettiva contro i raggi UV; da segnalare, infine, la presenza di un innovativo complesso benessere dall'effetto lifting, capace di risollevare le palpebre cadenti di schiarire le macchie scure cutanee che si formano nella zona del contorno occhi.

Ovviamente sono privi di paraffine, coloranti sintetici, siliconi e parabeni.

Il kit comprend 10 paia di patch occhi usa e getta in cellulosa, imbevuti con 4 ml di prodotto.

11. Patch occhi di Aliver

I migliori patch rinfrescanti per occhi affaticati

Patch occhi di Sefudun

Tra le maschere occhi più recensite su Amazon ci sono i patch occhi in gel di Aliver ideali per rinfrescare gli occhi stanchi. Particolarmente efficaci nel ridurre gonfiore, borse e occhiaie, si caratterizzano per l'effetto anti-age, rassodante ed idratante, ideale sia per le pelli giovani che per le pelli mature, comprese quelle sensibili.

Nella sua formula troviamo: collagene vegetale, acido ialuronico, glicerina, Vitamina C, Vitamina E, estratti di semi d'uva, estratto di rosa e acqua demineralizzata, un mix di ingredienti naturali che agiscono con efficacia sul contorno occhi e lo rinfrescano, donando sollievo agli occhi che si stancano dopo una giornata di lavoro al pc. Per questi stessi motivi, si rivelano un ottimo acquisto anche per riposare lo sguardo quando si dorme poco, se si legge molto o se ci sono giornate ventose e, verso sera, gli occhi sono secchi.

Inoltre, stimolando la circolazione sanguigna e, di conseguenza, aiutano a rallentare l'invecchiamento della pelle e la comparsa di rughe d'espressione. Da segnalare, infine, anche la polvere di oro, dalle proprietà rigeneranti e rivitalizzanti, l'aloe vera, nutriente ed idratante e trealosio, che aiuta a mantenere la pelle pulita ed elastica.

Si utilizzano come gli altri patch descritti in precedenza e si tengono in possa per circa 20 minuti.

Il barattolo, dotato di applicatore, contiene 30 pads.

12. Patch occhi Eye Mask Anti-Pollution di Find Amazon

I patch occhi antinquinamento a marchio Amazon

Patch occhi Eye Mask Anti–Pollution di Find Amazon

Le maschere occhi Eye Mask Anti-Pollution di Find, brand Amazon, sono patch occhi anti-inquinamento, dermatologicamente testati e realizzati con acqua microbiologicamente pura dei ghiacciai delle Alpi e, precisamente, originaria del Monte Rosa, in Italia.

Sono consigliati a tutti coloro che vogliono alleviare la sensazione di stanchezza dovuta all'insonnia o al lavoro.

Sono realizzati in hydrogel, un materiale che garantisce un'aderenza ottimale sulla pelle, e sono arricchiti con estratto naturale di peonia, un ingrediente che idrata, rassoda e purifica, agendo direttamente sui possibili problemi che l'inquinamento provoca alla pelle, soprattutto a quella più sensibile.

Possono essere utilizzati anche senza essere prima messi in frigorifero dal momento che concedono un profondo effetto rinfrescante ma, per potenziarne l'effetto, il suggerimento è quello di lasciarli raffreddare per circa 10 minuti prima di applicarli.

A differenza dei patch descritti in precedenza questa è una vera e propria maschera che copra tutta la zona presente sopra e sotto gli occhi. Dopo averla posizionata, attendere circa 25 minuti e rimuoverla delicatamente.

Stando a quanto emerge dalle recensioni degli utenti che hanno provato questi patch i risultati sono immediatamente visibili, così come la sensazione di benessere, di freschezza e di sollievo che concedono durante l'applicazione. Infine, non colano e sono molto facili da applicare.

Nelle 5 confezioni sono contenute 5 maschere monouso, per un totale di 5 trattamenti.

Il prezzo è davvero economico.

Perché utilizzare i patch occhi?

Ecco alcuni validi motivi per iniziare ad utilizzare i patch occhi e quali sono i vantaggi.

I patch occhi sono tendenzialmente economici o disponibili con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Si possono acquistare facilmente in negozio o online, su Amazon.

Aiutano efficacemente a prevenire o a contrastare i segni dell'invecchiamento sulla zona del contorno occhi.

Idratano a fondo la pelle del contorno occhi che, ricordiamo, è una zona molto delicata del viso che necessita di cura e attenzione.

Sono pratici e facili da utilizzare. Inoltre, richiedono massimo 20 minuti di posa.

Ogni patch occhi ha un'azione mirata, specifica per trattare l'inestetismo da eliminare.

Concedono molteplici benefici: riducono le rughe, idratano, agiscono su borse, occhiaie, illuminano lo guardo e rinfrescano gli occhi stanchi.

Quante volte si possono utilizzare i patch occhi?

I patch occhi possono essere utilizzati non solo su pelle matura dove, quindi, sono già presenti i segni del tempo che bisogna trattare, ma anche su pelle giovane perché, stimolando la produzione di collagene, aiutano a prevenire la formazione delle rughe di espressione, oltre a ridurre borse, occhiaie e a idratare la zona del contorno occhi.

Fatta questa premessa, possiamo rispondere alla domanda sulla frequenza di utilizzo dei patch occhi: chi è un po' più avanti con l'età (dai 40 anni in su) e, quindi, ha bisogno di combattere la stanchezza e i segni del tempo in modo più mirato ed efficace, può utilizzare i pads occhi anche 2/3 volte alla settimana, inserendoli nella propria skin care routine.

Chi, invece, è più giovane con età compresa tra i 20 e i 30 anni e ha intenzione di utilizzare i patch occhi per prevenire la formazione delle rughe, delle borse e delle occhiaie e semplicemente per idratare la zona del contorno occhi, può utilizzarli anche una volta ogni 15 giorni.

Come scegliere i migliori patch occhi

Per scegliere i migliori patch occhi occorre tenere in considerazione l'effetto che si desidera ottenere e, di conseguenza, l'azione del prodotto – anti-rughe, per gli occhi gonfi, per contrastare i segni dell'età, idratanti e, infine, per ridurre le borse e le occhiaie -, gli ingredienti, il packaging e il prezzo.

Ingredienti e azione

Come anticipato, gli ingredienti contenuti all'interno dei patch occhi determinano il loro effetto: di conseguenza, il prodotto da acquistare deve contenere determinati ingredienti capaci da agire sull'inestetismo principale che si vuole eliminare.

La maggior parte dei patch occhi disponibili in commercio e su Amazon contengono collagene e acido ialuronico, due ingredienti fondamentali per il benessere della pelle. Le maschere occhi contenenti questi due ingredienti sono consigliate a chi vuole contrastare o prevenire la formazione delle rughe d'espressione, comunemente chiamate "zampe di gallina", che si formano proprio sulla delicata zona del contorno occhi man mano che l'età avanza. Sia il collagene che l'acido ialuronico, infatti, riescono a rallentare il normale processo di invecchiamento della pelle, a idratarla a fondo e a mantenerla elastica, tonica e soda.

Per ringiovanire il contorno occhi, inoltre, suggeriamo patch occhi contenenti Vitamina C, aloe vera e polvere d'oro, anch'essa dalle proprietà rigeneranti.

In particolare, la Vitamina C risulta un ingrediente molto efficace per rivitalizzare la pelle e, essendo ricca di anti-ossidanti, ringiovanirla e farla apparire più luminosa. I patch occhi contenenti Vitamina C, infatti, sono consigliati non solo a chi vuole un prodotto con azione anti-età, ma anche capace di eliminare borse, occhiaie e gonfiore, conseguenza di scarso riposo o troppe ore trascorse davanti al monitor del pc. Possiede, infine, anche ottime capacità schiarenti, utili per eliminare le macchie cutanee.

Packaging

Monuso in tessuto o in gel/idrogel in barattolo? La scelta è del tutto personale. Generalmente i patch occhi realizzati in tessuto sono in cellulosa e non sono riutilizzabili. Sono venduti in confezioni che contengono due patch da utilizzare per un unico trattamento.

I patch occhi in gel/idrogel, invece sono contenuti all'interno di un barattolo che possono contenere generalmente 30 o 60 patch, dipende dal prodotto. Il barattolo andrebbe conservato all'interno del frigorifero per ottimizzare l'effetto delle maschere occhi contenute all'interno e aumentare la sensazione di freschezza che concedono durante il trattamento. Sono dotati quasi sempre di un applicatore che permette di prelevarli facilmente dal barattolo.

I patch in gel/idrogel in barattolo sono sicuramente più comodi di quelli monouso, soprattutto per chi ha la pelle matura e procede con l'applicazione 2/3 volte alla settimana, perché permettono di effettuare il trattamento ogni volta che occorre e di non restarne mai senza. Chi è più giovane, invece, può optare per le maschere occhi in tessuto usa e getta ed acquistarle periodicamente, dal momento che l'utilizzo è meno frequente.

Prezzo

Il prezzo dei patch occhi dipende da diversi fattori: il numero di patch contenuti all'interno del barattolo o della confezione (se monouso), la qualità degli ingredienti, l'efficacia e, infine, la marca, anche se tendenzialmente non occorre spendere troppo per acquistarli.

I prodotti presenti nella nostra selezione hanno un costo che si aggira da un minimo di 2 Euro fino a raggiungere un massimo di circa 45 Euro (ma tutto dipende anche dal numero di patch presenti nel barattolo o nella confezione). In ogni caso in commercio e su Amazon è molto facile reperire patch occhi economici e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.