Migliori materassi a molle: classifica 2022, opinioni e guida all’acquisto Classifica, opinioni e guida all’acquisto dei migliori materassi a molle insacchettate del 2022: vi presentiamo 13 modelli comodi ed ergonomici, selezionati sulla base delle esigenze e dei budget dei consumatori.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I materassi a molle insacchettate, anche detti a molle indipendenti, rappresentano l'evoluzione ergonomica e confortevole di quelli a molle tradizionali, offrono un sostegno adeguato e si adattano perfettamente alle conformazione, alle sollecitazioni e ai movimenti del corpo. A differenza dei classici modelli a molle "Bonnel", infatti, sono considerati tra i materassi più indicati per alleviare il mal di schiena e i dolori muscolari.

Possiedono una struttura definita, formata da molle isolate, silenziose e indipendenti tra loro, il cui numero varia da 400 a 1600 e ne definisce il grado di elasticità: quanto più numerosa sarà la quantità di molle, tanto più il materasso risulterà morbido.

Per attenuarne la rigidità, più elevata rispetto ai materassi in lattice, i modelli a molle insacchettate vengono integrati con uno strato in memory foam, traspirante, antiacaro e antiallergico: in questo modo, risultano anche piuttosto alti, con uno spessore medio di 25 cm.

Quando si acquista un modello a molle, poi, vi sono ulteriori fattori da considerare: le dimensioni dell'articolo, per esempio, o il prezzo, che si aggira in media tra i 250€ per i modelli più economici e i 700€ per quelli più costosi. In più, bisogna anche valutare le zone a portanza differenziata, che distribuiscono in maniera uniforme il peso sul materasso e sono quasi sempre presenti, in numero variabile da 7 a 12, a seconda delle scelte dell'azienda produttrice.

Dunque, non è importante cercare il miglior materasso a molle in assoluto, ma scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. A tal proposito, vi presentiamo la classifica dei migliori materassi a molle insacchettate del 2022, disponibili nella sezione dedicata ai modelli a molle di Amazon e selezionati in base a diversi criteri, primo fra tutti le marche: Materassiedoghe, Emma, Baldiflex, Dorelan, Mentor e molte altre.

Infine, troverete anche una guida all'acquisto dettagliata e una serie di risposte alle domande più frequenti sui materassi a molle insacchettate.

I 13 migliori materassi a molle insacchettate del 2022: opinioni e classifica

Quali sono i migliori materassi a molle insacchettate del 2022?

Ecco la classifica dei 13 modelli più confortevoli, selezionati in base a diversi criteri, come il prezzo e il brand. A seguire, infatti, troverete prodotti costosi o più economici delle migliori marche: Emma, Baldiflex, Dorelan, Mentor, Evergreenweb e altre.

1. Materasso a molle di Materassiedoghe

Il miglior materasso a molle insacchettate per rapporto qualità-prezzo

Per chi è alla ricerca di un giusto compromesso tra costo e cura nella fattura, il materasso di Materassiedoghe è senza dubbio la soluzione ideale. Infatti, si configura come il miglior modello a molle insacchettate per rapporto qualità-prezzo.

Provvisto di 800 molle in acciaio al carbonio fosfato, resistenti a corrosione e usura e insacchettate in involucro di TNT, coniuga l'elasticità e l'adattabilità di queste ultime con la comodità del memory foam, un materiale innovativo, anallergico e antiacaro. Viene realizzato totalmente in Italia ed è perfetto sia d'estate che d'inverno. Infine, è rivestito con un tessuto di alta qualità, traspirante e leggero.

Pro: termoregolatore e adatto a tutte le stagioni, questo materasso ibrido associa alta qualità dei materiali a un prezzo competitivo. In più è disponibile in 11 misure.

Contro: stando alle recensioni degli utenti Amazon, non è un materasso troppo rigido. Tuttavia, è progettato per adattarsi ai movimenti del corpo senza forzarne la naturale conformazione.

2. Materasso a molle di Mentor

Il miglior materasso a molle insacchettate per il mal di schiena

Durante il sonno non è raro assumere posizioni scorrette. In questi casi, ci svegliamo con dolori muscolari o alle ossa. Per evitare questo inconveniente, consigliamo di acquistare il materasso a molle di Mentor: il miglior modello a molle insacchettate per prevenire il mal di schiena.

Disponibile in tantissime dimensioni, è formato da 12 zone differenziate e possiede 1.000 molle, insacchettate singolarmente e inframmezzate da un comodo strato in memory, ergonomico e anallergico. In più, è arricchito con aloe rinfrescante e realizzato con materiali certificati Oeko-Tex Standard 100 classe 1. Infine, è classificato come vero e proprio dispositivo medico.

Pro: questo materasso ibrido a molle insacchettate è ottimo per chi soffre di mal di schiena, poiché si adatta alla conformazione del corpo e ne asseconda i movimenti. Molti utenti Amazon, infatti, lo consigliano per dormire bene e svegliarsi energici e riposati.

Contro: è caratterizzato da un'altezza più elevata della media. Tuttavia, questo fattore dovrebbe guidare solo nell'acquisto di lenzuola e copriletto più ampi.

3. Materasso a molle Effect di Dorelan

Il miglior materasso a molle insacchettate di fascia alta

Quando parliamo di benessere del sonno, la questione del costo può anche passare in secondo piano. Pertanto, se siete disposti a spendere un po' di più per riposare bene, vi suggeriamo di acquistare Effect di Dorelan: il miglior materasso a molle insacchettate di fascia alta.

La cura, l’attenzione ai metodi di lavoro e la ricerca delle migliori materie prime contraddistinguono quest'azienda, che produce materassi confortevoli e resistenti. Il modello Effect è caratterizzato da una struttura molecolare in Myform Memory Air HD, traspirante e fresca, e dal sistema Twin System HS, con doppia molla concentrica ad alto tenore di carbonio, ideale per guidare e assecondare i movimenti durante il sonno. Infine, è strutturato in 7 livelli, ciascuno dei quali presenta una diversa quantità di molle, a seconda della funzione da svolgere.

Pro: questo materasso di fascia alta è molto apprezzato dagli utenti Amazon, che si dichiarano soddisfatti dell'acquisto. Infatti, sostengono che la qualità del materasso si riverberi in quella del sonno, confortevole e ristoratore.

Contro: i clienti Amazon non hanno riscontrato particolari criticità legate al prodotto.

4. Materasso a molle Buon risveglio di Baldiflex

Il miglior materasso a molle insacchettate di media rigidità

La morbidezza di un materasso ne determina l'efficacia in termini di comfort e qualità del sonno. A meno che non abbiate particolari esigenze, dunque, suggeriamo di optare per un modello che sia né troppo rigido né eccessivamente soffice. In particolare, Buon risveglio di Baldiflex si aggiudica il titolo di "miglior materasso di media rigidità".

Dotato di 1600 molle indipendenti insacchettate singolarmente in TNT, è anallergico, antiacaro ed ergonomico. In più, è caratterizzato da un rivestimento in aloe vera, una sostanza dalle proprietà rinfrescanti. Infine, viene prodotto totalmente in Italia, con materiali selezionati e di qualità elevata.

Pro: ottimo sia per sostenere che per accompagnare i movimenti del corpo durante il sonno, questo materasso è antiallergico ed ergonomico. È molto apprezzato dagli utenti Amazon.

Contro: a eccezione di alcuni intoppi riguardanti la spedizione, i clienti Amazon non muovono particolari osservazioni negative legate al prodotto.

5. Materasso a molle Hybrid Premium di Emma

Il miglior materasso a molle ibrido con memory foam

I materassi ibridi integrano il sistema a molle con lastre in memory foam, un materiale antiacaro ed ergonomico: in questo modo, assicurano un sostegno ottimale. Tra i numerosi presenti sul mercato, vogliamo suggerirvi Hybrid Premium di Emma: il miglior modello a molle insacchettate ibrido.

Caratterizzato da una rigidità media, assicura un'ottima distribuzione del calore e un'esperienza di riposo confortevole. È realizzato con molle insacchettate a 5 zone, ricoperte con schiuma HRX. In più, possiede un rivestimento termoregolatore in poliestere di alta qualità, oltre a soddisfare, nella composizione dei materiali, lo standard (100) dell'Oeko-Tex classe 1.

Pro: ideale sia in inverno che in estate, questo materasso ibrido offre sostegno e comfort in un unico prodotto. Infatti, lo strato in memory si adatta ai movimenti del corpo e rinfresca.

Contro: stando alle recensioni degli utenti Amazon, lo strato in memory foam potrebbe emanare un odore iniziale poco gradevole. Tuttavia, quest'ultimo svanirà nel giro di qualche giorno.

6. Materasso a molle di Wowttrelax

Il miglior materasso a molle insacchettate economico

In commercio esistono tantissime tipologie di materassi, più o meno costosi, a seconda delle caratteristiche e del marchio. Se disponete di un budget limitato ma non intendete rinunciare alla qualità, vi suggeriamo di provare il materasso di Wowttrelax: il modello a molle insacchettate più economico.

Dotato di una struttura a 9 zone, sostiene la conformazione del corpo, corregge la postura e assicura un ottimo comfort. È caratterizzato da uno strato in memory foam, che lo rende antiacaro e traspirante. In più, è realizzato in fibra di bambù, un tessuto completamente ecologico e antiallergico, perfetto sia d'estate che d'inverno.

Pro: si tratta di un materasso di qualità elevata, racchiusa in un prezzo competitivo e conveniente. È un modello ibrido, con strato in memory foam e rivestimento in fibra di bambù. Pertanto, è ortopedico, antiallergico, antiacaro e traspirante.

Contro: come tutti i prodotti in memory, può rilasciare all'inizio un odore poco gradevole. Tuttavia, stando alle recensioni dei clienti Amazon, questo piccolo inconveniente si risolve nel giro di qualche giorno.

7. Materasso a molle di Evergreenweb

Il miglior materasso a molle insacchettate ibrido con waterfoam

Il poliuretano espanso, più noto come "waterfoam", è un materiale molto utilizzato nelle imbottiture di diverse sedute. È antiacaro e traspirante, e può essere anche integrato in un materasso a molle, come nel caso del materasso di Evergreenweb: il miglior modello a molle insacchettate con waterfoam.

Quest'ultimo è composto da 7 zone di portanza differenziata, progettate per evitare le compressioni e prevenire dolori muscolari e mal di schiena. È disponibile in diverse dimensioni e possiede un numero elevato di molle: 400 per il singolo e 800 per il matrimoniale. È rivestito in Silver&Life, un tessuto con fibra d'argento, nota per le particolari proprietà antistatiche, antiacaro e termoregolatrici. Infine, include anche un cuscino in memory in omaggio.

Pro: perfetto per prevenire e alleviare i dolori muscolari, contiene uno strato in waterfoam. Pertanto, si adegua ai movimenti del corpo, è traspirante, antiacaro e termoregolatore.

Contro: gli utenti Amazon non riferiscono alcuna criticità legata al prodotto.

8. Materasso a molle di Amazon Basics

Il miglior materasso a molle insacchettate morbido

Il grado rigidità di un materasso costituisce un fattore di comodità soggettivo. In base alle proprie preferenze, infatti, un sostegno poco rigido può risultare più confortevole e assicurare un sonno più riposante. Se amate dormire su un supporto soffice, vogliamo consigliarvi il materasso di Amazon Basics: il miglior modello a molle insacchettate morbido.

È strutturato in 5 livelli, composti da molle incapsulate, memory foam 3D e morbido tessuto a maglia. Assicura il corretto supporto della colonna vertebrale e asseconda i movimenti del corpo durante il sonno. Disponibile in diverse dimensioni, dal singolo al matrimoniale, è privo di sostanze nocive come formaldeide, mercurio e altri metalli pesanti, non emana fastidiosi odori chimici e aiuta a tenere lontani gli acari. Infine, è rivestito con un tessuto leggero e traspirante, adatto sia all'inverno che all'estate.

Pro: perfetto per chi ama i materassi morbidi, questo modello mantiene un grado di rigidità basso. Tuttavia, assicura comunque un sostegno ottimale durante il sonno, oltre a un comfort elevato.

Contro: si tratta di un modello soffice che, stando alle recensioni degli utenti Amazon, potrebbe non essere adatto a chi è abituato a dormire su un supporto molto rigido. Tuttavia, dopo le prime notti di rodaggio, risulterà comodo e fresco.

9. Materasso a molle di Italy Materassi

Il miglior materasso con 1600 molle insacchettate

In un materasso, il numero e la distribuzione delle molle ne determinano le aree di micro-adattamento. Queste ultime non sono altro che i punti di contatto tra il nostro corpo e il sostegno: quanti più punti di contatto, e quindi molle, ci sono, tanto più elevato sarà il comfort. Il materasso di Italy Materassi, ad esempio, è il miglior modello con 1600 molle insacchettate, in grado di sostenere fino a 150 Kg.

Oltre a queste ultime, però, è composto anche da un ulteriore strato in Memory a 7 zone e superficie in bugnato massaggiante. È sfoderabile e lavabile, e possiede un rivestimento termoregolatore, per offrire il massimo dell'igiene, la riduzione dell’umidità e la protezioni da acari. Viene classificato come dispositivo medico ed è adatto anche a prevenire e alleviare dolori muscolari e mal di schiena.

Pro: provvisto di ben 1600 molle insacchettate per il matrimoniale, questo materasso assicura il giusto supporto e un comfort elevato. È ortopedico e realizzato interamente in Italia.

Contro: alcuni utenti Amazon ritengono presenti misure ridotte rispetto allo standard. Tuttavia, questa caratteristica non incide sulla qualità del prodotto.

10. Materasso a molle di Leonardo

Il miglior materasso a molle insacchettate ortopedico

Un materasso si definisce ortopedico quando supporta in maniera corretta schiena, gambe e braccia. Il materasso di Leonardo, infatti, è il miglior modello a molle insacchettate ortopedico, certificato presidio medico Classe I e realizzato con materiali Oeko-tex, privi di sostanze nocive per la salute.

Ibrido, contiene uno strato in memory da 5 cm a 9 zone differenziate, ergonomico, antiallergico e antiacaro. È sfoderabile e lavabile, rivestito con un tessuto leggero e traspirante. Possiede una rigidità media, ideale per sostenere e donare il giusto comfort. Anche gli utenti Amazon condividono recensioni positive in riferimento al prodotto, che sembra assicurare un riposo ristoratore.

Pro: ottimo per chi soffre di mal di schiena e dolori muscolari, questo materasso ibrido è composto da strati di molle insacchettate, memory foam e tessuto traspirante, anallergico e antiacaro.

Contro: come in tutti i materassi ibridi, può emanare il tipico odore del memory. Tuttavia, quest'ultimo si avverte solo per i primi giorni di utilizzo.

11. Materasso a molle Premium di Baldiflex

Il miglior materasso a molle insacchettate alto

L'altezza media di un materasso si aggira in torno ai 24-25 cm. Tuttavia, se ricercate un supporto più elevato, vi suggeriamo di provare Premium di Baldiflex: il miglior modello a molle insacchettate alto, dotato di uno spessore di ben 28 cm.

Questo materasso ibrido, in più, contiene anche uno speciale strato in memory foam da 10 cm, ed è dotato di 11 zone a portanza differenziata. In più, è sfoderabile e infuso con aloe vera, una sostanza nota per le proprietà antinfiammatorie e rigeneratrici. È realizzato con materiali di alta qualità, certificati Oeko-tex e 100% Made in Italy, e disponibile anche in memory da 5 e 7 cm.

Pro: ottimo per chi cerca un sostegno alto, questo materasso possiede uno strato in memory di ben 10 cm, perfetto per al tempo stesso sostegno e comfort.

Contro: gli utenti Amazon consigliano di utilizzarlo dal lato in memory, per una sensazione di comfort maggiore.

12. Materasso a molle Greentech Med 3D Plus di Mentor

Il miglior materasso a molle insacchettate anallergico

Un buon materasso dovrebbe assicurare il massimo dell'igiene e contrastare la proliferazione di acari e batteri. In particolare, chi soffre di allergia, dovrebbe valutare l'acquisto di Greentech Med 3D Plus di Mentor: il miglior modello a molle insacchettate anallergico.

Quest'ultimo, infatti, si configura come un materasso ibrido, formato da circa 1.000 molle insacchettate singolarmente e uno strato in memory foam a 9 zone differenziate. Questa caratteristica composizione supporta la colonna vertebrale e i muscoli della schiena e, al tempo stesso, assicura un comfort ottimale. In più, il materasso è rivestito con uno strato in aloe vera, una sostanza con proprietà lenitive e rinfrescanti.

Pro: perfetto per chi soffre di allergia, questo materasso anallergico e antiacaro è composto da uno strato in memory ed è rivestito con aloe vera.

Contro: secondo le recensioni degli utenti Amazon, si tratta di un modello poco rigido, ma comunque confortevole e adatto al mal di schiena.

13. Materasso a molle Original di Emma

Il miglior modello a molle insacchettate traspirante

Un buon materasso dovrebbe garantire una temperatura ottimale anche d'estate, in modo da evitare che tra il corpo e il prodotto si crei umidità. A questo proposito, vi segnaliamo Original di Emma come il miglior materasso a molle insacchettate traspirante.

Quest'ultimo, infatti, è realizzato con uno strato in memory foam di elevata qualità, possiede il giusto grado di rigidità e assicura un ottimo comfort. Viene rivestito con schiuma Airgocell a celle aperte, un materiale traspirante e termoregolatore, ideale sia nei periodi freddi che in quelli caldi. In più, comprende il coprimaterasso, leggero e lavabile, in grado di dissipare l'umidità corporea e a mantenere un microclima del sonno ideale.

Pro: si tratta di un materasso ergonomico, ortopedico e dalla qualità elevata. È adatto a tutte le stagioni, grazie alla particolare composizione, studiata per assicurare il massimo della traspirabilità.

Contro: stando alle recensioni degli utenti Amazon, è più adatto a chi dorme a pancia in giù o sul lato. Tuttavia, è comunque in grado di adattarsi ai movimenti del corpo durante la notte.

Come scegliere il miglior materasso a molle: guida all’acquisto

Quando si acquista un materasso a molle insacchettate è importante considerare una serie di criteri, volti a selezionare il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Per indirizzarvi nella scelta del modello migliore, dunque, vi invitiamo a tenere ben presenti i seguenti fattori.

Altezza e dimensioni

Il primo fattore da considerare sono sicuramente le misure del materasso a molle insacchettate. Per quanto riguarda l'altezza, questa tipologia di prodotto possiede uno spessore variabile, che va dai 24 cm fino ai 29 cm. La lunghezza e la larghezza, invece, determinano la portanza del materasso, indicando quante persone possano effettivamente fruirne. Di seguito, riportiamo i modelli più comuni:

singolo: sono adatti a una sola persona e misurano 80/90 cm x 120 cm circa;

x circa; matrimoniale: sono progettati per ospitare due persone e misurano in media 160/170 cm x 190 cm ;

; alla francese: si tratta di modelli con dimensioni standard, un po' meno larghi dei matrimoniali, e misurano 140 cm x 190 cm ;

; a una piazza e mezza: sono perfetti per chi ha bisogno di più spazio per dormire e misurano 120 cm x 190 cm.

Ibrido: memory foam o waterfoam?

I materassi a molle insacchettate sono quasi sempre realizzati con uno strato in poliuretano, un materiale antiacaro e antiallergico, in grado di adattarsi alla conformazione del corpo.

A seconda della lavorazione, quest'ultimo si definisce "memory foam" o"waterfoam": il primo è composto di più strati, mentre il secondo viene espanso con acqua. In entrambi i casi, è sempre meglio scegliere un materasso ibrido, che li integri all'interno della propria struttura: lo renderanno meno rigido, oltre ad aumentarne il comfort.

Rivestimento

Quando si acquista un materasso a molle insacchettate, è bene tenerne presente la composizione.

Vi suggeriamo di accertarvi che i materiali di rivestimento siano antiacaro e antiallergici, certificati Oeko-Tex. Questo standard, infatti, è sinonimo di qualità dei tessuti, resistenza e ottima resa.

Traspirabilità

Un buon materasso a molle insacchettate dovrebbe assicurare il giusto grado di traspirabilità, anche durante i periodi più caldi dell'anno.

A tal proposito, vi consigliamo di acquistare un materasso realizzato con materiali termoregolatori come memory foam, cotone o tessuti leggeri: si eviterà la formazione di umidità e sarà possibile avere anche d'estate una sensazione di freschezza.

Zone a portanza differenziata

Le zone a portanza differenziata consentono di distribuire in maniera uniforme il peso corporeo sul materasso. Sono presenti nella maggior parte dei materassi a molle insacchettate ibridi, in numero variabile da 7 a 12.

Per scegliere un buon materasso a molle insacchettate, dunque, vi suggeriamo di tenere a mente questa caratteristica, utile ad assicurarvi un sonno più confortevole e riposante.

Perché acquistare un materasso a molle insacchettate? Pro e contro

Un materasso a molle insacchettate potrebbe rivelarsi un ottimo acquisto per il benessere del sonno e la salute del nostro corpo. A seguire, vi proponiamo i principali pro e contro legati al prodotto.

Vantaggi di un materasso a molle insacchettate

Il materasso a molle insacchettate rappresenta il giusto compromesso tra comodità e risparmio. Infatti, è in grado di sostenere le sollecitazioni del corpo senza deformarsi, ma adattandosi a esse. Allo stesso tempo, viene venduto a un costo più basso di un materasso in lattice ed è meno rigido rispetto a un modello a molle classico.

Svantaggi di un materasso a molle insacchettate

L'unico svantaggio del materasso a molle insacchettate risiede nell'altezza. Infatti, questa tipologia di prodotto è solitamente piuttosto alta, non adatta a chi desidera un modello inferiore ai 24 cm, magari da abbinare a un letto a scomparsa.

Quanto dura un materasso a molle insacchettate?

La durata di un materasso a molle insacchettate dipende dal metallo di cui queste ultime sono costituite, nonché dalla qualità del tessuto tecnico in cui vengono inserite. In generale, però, un modello di buona fattura dura intorno agli 8-10 anni. Pertanto, è bene investire all'inizio e optare per un prodotto resistente e confortevole al tempo stesso.

Quante molle dovrebbe avere un materasso di qualità?

Il numero di molle insacchettate all'interno di un materasso ne definisce le caratteristiche. Se preferite un modello rigido, in grado di sostenere il corpo e guidarlo nei movimenti, vi consigliamo un prodotto che ne possieda tra le 600 e le 1.000 per un matrimoniale. Tuttavia, se ricercate un basso grado di rigidità e preferite la morbidezza, potrete trovare anche soluzioni da 1600 molle.

Le migliori marche di materassi a molle

La marca di un materasso a molle insacchettate ne assicura la qualità elevata dei materiali e della manifattura, oltre a costituire una sicurezza in termini di comfort e supporto. Di seguito, vi presentiamo le aziende più note e affidabili nella produzione di dispositivi legati al benessere del sonno.

Dorelan: realizzati con gusto e raffinatezza sin dal 1968, i materassi prodotti dall'azienda vengono curati nei minimi particolari, per garantire un sonno riposante e confortevole.

Emma: l'azienda nasce in Germania nel 2015, con lo scopo di creare una gamma di prodotti unici, in grado di adattarsi alla conformazione e ai movimenti del corpo durante la notte. Non a caso, i materassi Emma prevedono sempre uno strato in memory foam, un materiale traspirante e confortevole.

Baldiflex: nata dalla passione di due fratelli visionari, l'azienda punta sulla qualità dei materiali e il valore dell'artigianato Made in Italy, proponendo materassi adatti a tutte le esigenze e le tasche.

Mentor: si tratta di un brand specializzato nella vendita online. Produce materassi ortopedici dalla qualità elevata, tutti Made in Italy, per garantire comfort e sostegno al tempo stesso.

Accanto a quelli sopra elencati, vi segnaliamo anche altri brand, altrettanto validi: Materassiedoghe, Amazon Basics, Evergreenweb, Italy Materassi, Leonardo, Wowttrelax.

Quanto costa un buon materasso a molle insacchettate?

Un buon materasso a molle insacchettate viene generalmente venduto a un prezzo variabile tra i 200€ e i 400€. Tuttavia, esistono modelli costosi – quello di Dorelan o l'Hybrid Premium di Emma, che assicurano il massimo del comfort e della qualità – e soluzioni più economiche, ma ugualmente valide e funzionali. In riferimento a queste ultime, abbiamo inserito il modello ibrido di Wowttrelax, un prodotto di ottima fattura e dal notevole rapporto qualità-prezzo.

Dove acquistare i migliori materassi a molle insacchettate

I materassi a molle insacchettate possono essere acquistati anche in negozi fisici o da rivenditori specializzati. Tuttavia, è online, e in particolare su Amazon, che la scelta si amplia. Nella sezione dedicata ai materassi a molle del noto retailer, infatti, potrete trovare tantissimi modelli, adatti a ogni esigenza e budget.