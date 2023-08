Migliori creme da barba: la classifica e come sceglierle in base al tipo di pelle La classifica delle migliori creme da barba selezionate in base alle diverse tipologie di pelle, agli ingredienti e agli effetti. Nella nostra selezione abbiamo inserito prodotti idratanti, emollienti e lenitivi delle marche più conosciute, come Cella e Proraso.

La nostra top 7

La crema da barba è un prodotto per il trattamento del viso che aiuta ad ammorbidire i peli più duri e a preparare la cute per una rasatura più profonda e scorrevole. Idrata la pelle o evita che si disidrati causando problemi di bruciore e prurito, utilizzandola una volta al mattino e applicandola prima del taglio. Questi prodotti hanno anche un effetto lenitivo ed emolliente che calma le irritazioni ed evita gli arrossamenti.

Utilizzare il rasoio applicando la classica schiuma o il sapone può non essere sufficiente per trattare la pelle. La crema da barba si rivela un prodotto molto efficace e semplice da applicare, ideale per completare un set protettivo. La presenza di ingredienti naturali e di oli essenziali migliora le condizioni della cute ed evita controindicazioni.

Per una scelta corretta è importante valutare la cute perché una grassa richiede un prodotto diverso da quella secca o mista che prediligono effetti benefici differenti. La crema è fondamentale anche per le pelli sensibili perché sono le più delicate e necessitano di un trattamento pre rasatura che agevoli il movimento del rasoio e restituisca una sensazione di freschezza, proteggendo il viso e rivitalizzando le parti tagliate. Per aiutare la scelta d'acquisto, abbiamo stilato una classifica con le migliori da applicare in base al tipo di pelle e prodotte dalle marche più famose e apprezzate, come Cella e Proraso.

1. Truefitt e Hill 1805

Migliore crema per pelli sensibili e miste

Consigliata per: chi si prende cura quotidianamente della propria cute e non ama la ricrescita di una barba incolta.

Pro: impeccabile da spalmare con un pennello bagnato, protegge perfettamente la pelle e lascia un profumo intenso per un lungo periodo.

Contro: ha un costo superiore rispetto alle altre marche, giustificato dall'utilizzo degli ingredienti puri di altissima qualità.

La sofisticata crema da barba emolliente di Truefitt & Hill 1805 è realizzata solo con gli ingredienti naturali ed è a base di glicerina. Con una sola applicazione è molto più piacevole e semplice radersi usando una normale lametta, grazie alla protezione di una cremosa schiuma che rende immediatamente il pelo morbido e all'effetto protettivo che evita irritazioni e arrossamenti.

Questo prodotto ha una consistenza abbastanza densa, ma montando con un pennello umido si ottiene una crema da spalmare impeccabile. Ideale per gli uomini con la pelle sensibile e mista che utilizzano spesso il rasoio per la cura del proprio aspetto. La confezione contiene 75g che, se ben dosata, consente di eseguire dei trattamenti per più di un mese. Il prezzo è leggermente superiore alla media, ma offre una fragranza forte e duratura.

2. Taylor of Old Bond Street

Migliore crema da barba anallergica per pelli sensibili

Consigliata per: chi non vuole utilizzare un pennello e preferisce spalmare la crema sulla pelle con le dita, pretendendo una piacevole e prolungata fragranza dopo una rasatura estremamente scorrevole.

Pro: ideale per chi ha la pelle sensibile e irrita facilmente la cute dopo il taglio. Un singolo barattolo contiene 150g di crema che assicura numerose settimane di utilizzo. Ottima consistenza cremosa.

Contro: leggermente più costosa della media ma ha un profumo più forte e difficilmente replicabile.

L'applicazione può avvenire direttamente sul viso o si può montarla su una ciotola con un pennello per una consistenza ancora più morbida e semplice da spalmare. Lascia una persistente, fresca e delicata fragranza di muschio, limone, lavanda e vaniglia con olio di patchouli dotato di alte capacità lenitive e cicatrizzanti.

La rasatura è estremamente piacevole perché la lama riesce a scorrere in maniera fluida, grazie ad una schiuma densa e compatta. Questa crema da barba anallergica di Taylor of Old Bond Street Jermyin Street Collection è anallergica e fornisce un'efficace protezione per pelli secche, normali, grasse e sensibili. La confezione da 150g garantisce diversi mesi di utilizzo con una rasatura quotidiana.

3. American Crew

Migliore crema da barba lenitiva per pelli secche e normali

Consigliata per: chi ha una pelle particolarmente secca e sensibile, soggetta a prurito, a esfoliazioni e ad arrossamenti.

Pro: ha un efficace effetto lenitivo e idratante che protegge dalle irritazioni e dal prurito della pelle secca e sensibile. Basta una piccola quantità per avere una buona protezione e il tubetto contiene 150ml da poter usare a lungo.

Contro: non crea una particolare schiuma e risulta più difficile valutare le quantità da applicare ma ha un ottimo effetto protettivo anche con una minima porzione.

Con questo prodotto è possibile radere comodamente la pelle normale anche senza schiuma. Migliora la scorrevolezza della lama e idrata gli strati della pelle secca o normale, alleviando l'irritazione e il prurito con il suo effetto lenitivo. L'azione ammorbidente della crema da barba lenitiva di American Crew si ottiene applicando la soluzione sul viso bagnato con acqua tiepida, anche senza montarla con un pennello.

Grazie all'ingrediente della glicerina, il pelo diventerà immediatamente più morbido e facile da tagliare. Rilascia un buon profumo ed è venduta in un tubetto da 150ml che consente numerose applicazioni al mese, basterà utilizzare un piccolo pezzetto di crema per avere una protezione completa della pelle sensibile.

4. Cella Milano

Migliore crema da barba emolliente per tutti i tipi di pelle

Consigliata per: chi desidera un prodotto flessibile che si adatti a tutte le esigenze e che abbia un profumo molto deciso e piacevole.

Pro: adatto a qualsiasi tipo di pelle ed efficace anche se usata sporadicamente su una barba folta e dura. La confezione contiene 150 ml che sono più che sufficienti per lunghi trattamenti.

Contro: richiede necessariamente il pennello per una perfetta applicazione e non ha un livello di idratazione elevato ma riesce ugualmente ad ammorbidire molto bene il viso per agevolare la rasatura.

Le ottime qualità dell'olio di mandorla con proprietà emollienti, lenitive e nutrienti rendono perfetta la crema da barba per tutti i tipi di pelle di Cella Milano. La consistenza è un po' più corposa delle altre e necessita di essere mescolata con un pennello bagnato con acqua calda in una ciotola per poterla spalmare al meglio sulla cute.

Il profumo di mandorla è forte e persistente, mentre la densità della schiuma che crea è bilanciata per non essere troppo spumosa o secca, ottimizzando la scorrevolezza della lama sul viso. Un barattolo contiene 150 ml di prodotto e garantisce settimane di utilizzo.

5. Proraso Firenze

Migliore crema da barba per pelli miste

Consigliata per: chi ha costantemente problemi di irritazione e prurito della pelle dopo la rasatura della barba dura con il rasoio.

Pro: idrata anche le pelli più secche e miste, rinfrescando il viso e proteggendolo da irritazioni e prurito. Lascia un buon profumo all'aroma di sandalo intenso e prolungato.

Contro: è consigliabile l'applicazione di una schiuma o di un sapone che aiutino a proteggere maggiormente la cute da eventuali tagli.

Una rasatura impeccabile è possibile combinando l'azione idratante, emolliente e lenitiva della crema da barba per pelli miste di Proraso Firenze con l'applicazione successiva della schiuma o del sapone. Ogni confezione da 100 ml può essere utilizzata per mesi. Con effetto lenitivo è l'ideale per prevenire le irritazioni e il prurito, questa crema prepara la pelle al taglio con l'azione nutriente e rivitalizzante dell'olio di sandalo e burro di karatè che lasciano una fragranza intensa e duratura.

La fluidità del taglio è favorita dalla presenza della glicerina che ammorbidisce il pelo e protegge la pelle. Per un'azione corretta dell'effetto del prodotto anche per barbe più folte e dure, bagnare il viso con dell'acqua tiepida e spalmare una piccola quantità di crema usando le dita o il pennello e massaggiando per un minuto senza risciacquare. Dopo aver assorbito le sostanze nutrienti di origine naturale, che si prendono cura della cute e prevengono la disidratazione rendendola più liscia e morbida, applicare la schiuma e tagliare con il rasoio.

6. Viking revolution

Migliore crema da barba ammorbidente per pelli sensibili

Consigliata per: chi ha una barba folta da rasare ma ha una pelle sensibile alle irritazioni che il taglio di un pelo lungo e duro può facilmente causare.

Pro: ottimo rapporto qualità/prezzo ed effetto lenitivo, 150g di prodotto per durare molte settimane e schiuma abbondante per proteggere la pelle da tagli e irritazioni.

Contro: ha un profumo meno intenso di altre creme ma è altrettanto piacevole.

Questa prodotto idrata a lungo la pelle che risulterà più morbida e liscia, mentre il pelo sarà estremamente facile da rasare. La crema da barba per pelli sensibili di Viking revolution previene le irritazioni e il prurito, grazie alla presenza di oli e ingredienti naturali. L'applicazione genera una schiuma abbondante con cui coprire e proteggere il viso, infatti basterà una piccola quantità del prodotto per una montatura soddisfacente.

La fragranza del legno di sandalo è meno intenso di altre marche ma è ugualmente molto piacevole. Il barattolo contiene 150g di prodotto che sono sufficienti per durare tante settimane. Possiede un ottimo rapporto qualità/prezzo che lo rendono un prodotto professionale ma economicamente conveniente.

7. King C. Gillette

Migliore crema da barba idratante per pelle secca

Consigliata per: chi ha problemi di prurito ed esfoliazioni e necessita di un prodotto idratante che ammorbidisca il pelo e la pelle, rendendo la rasatura molto più confortevole e piacevole.

Pro: venduta ad un prezzo super conveniente e adatta a un utilizzo quotidiano per idratare barba e viso, proteggendo la cute da agenti esterni. Fornisce un trattamento completo per le pelli secche.

Contro: non è adatta per la pelle grassa che predilige gli effetti lenitivi all'idratazione.

L'effetto fornito dagli oli emollienti della crema da barba idratante di King C. Gilette per curare la barba migliora e preserva l'ottimale condizione della cute, calmando le irritazioni. La glicerina mantiene il pelo morbido e rafforza la barriera naturale della pelle da sostante irritanti esterne.

Il complesso di vitamine B3 (niacinamide), B5 (pantenolo) e l'aggiunta di olio di argan allevia il prurito della pelle secca. La crema ha un effetto molto leggero sul viso che la rende adatta ad un utilizzo quotidiano per aumentare la scorrevolezza del rasoio. Il profumo al bergamotto, geranio e legno di cedro è molto piacevole e duraturo.

Come scegliere la migliore crema da barba

Per scegliere una crema da barba è importante conoscere e selezionare gli ingredienti migliori che necessariamente devono essere di origine naturale e biologica, evitando sostanze come i parabeni, i siliconi o i petrolati derivati dal petrolio. In base alle caratteristiche della pelle, che può essere secca, normale, grassa, mista e sensibile, si opterà per una specifica soluzione.

Una rasatura perfetta è garantita da un ingrediente fondamentale come la glicerina che ammorbidisce il pelo e protegge la pelle dall'irritazione e dal prurito. I prodotti con un effetto idratante, emolliente e lenitivo rendono più elastico lo strato di pelle, lo proteggono e favoriscono la scorrevolezza delle lamette.

Tipologie

Anche se potrebbero confondere, non tutte le creme hanno la stessa efficacia e consistenza. Il motivo di questa differenza risiede nella tipologia di prodotto che si adatta solo a particolari situazioni. Esistono delle soluzioni per la pelle secca, che sfruttano i principi idratanti degli ingredienti naturali per prevenire arrossamenti ed esfoliazioni.

Per la pelle sensibile o mista, invece, è da preferire un prodotto anallergico con effetti lenitivi ed emollienti, mentre per la pelle grassa è consigliabile una crema con una minore consistenza. Chi ha la pelle normale, priva di un eccesso di sebo e di irritazioni, può usarla per prevenire e proteggere il viso dai fastidi di un'eventuale alterazione della cute.

Caratteristiche

La principale caratteristica che rende netta la differenza della crema da barba dal sapone è la morbidezza. Questo prodotto è facile da montare e con una buona quantità di acqua calda sul pennello per spalmarla si ottiene un miscuglio che rende più scorrevole il passaggio della lametta anche nella fase del contropelo.

Grazie alla presenza di ingredienti naturali, oli ed estratti vegetali, restituisce una sensazione rinfrescante e rivitalizzante. Le fragranze sono molte e variegate come il bergamotto, il sandalo, la lavanda, le mandorle, gli agrumi e altre ancora. Rispetto ai saponi e alle schiume, però, le profumazioni sono più intense e persistenti.

Esistono diverse aziende che producono questa soluzione pre rasatura, ma solo le migliori marche come Cella, Proraso e American Crew assicurano un vero effetto protettivo e una profumazione prolungata.

Quando e come usare la crema da barba

Utilizzare una crema per la barba è molto semplice ed esistono due metodi validi per applicarla correttamente sul viso. Nel primo caso, per soluzioni particolarmente dense, è necessario possedere un pennello da barba da bagnare con acqua calda per montare il prodotto, prendendone un pezzetto e mettendolo in una ciotola. Il pennello deve essere strizzato e lasciato umido, dopodiché va strofinato sulla crema e poi sul viso. Si può applicare un ulteriore strato per far scorrere più facilmente anche il taglio del contropelo.

Nella seconda scelta, quando si sfruttano alcuni prodotti meno densi e più facili da spalmare è possibile usare la crema senza il pennello, applicandola sulla pelle con le dita pulite e massaggiandola in maniera circolare.

Il numero di applicazioni non è fisso ma dipende dalla frequenza con cui ci si rade. Generalmente si utilizza la crema una volta al giorno per le pelli secche o miste e più sensibili, che richiedono un trattamento costante con prodotti leggeri e delicati. Le pelli normali o grasse possono ottenere dei benefici anche con una sola applicazione a settimana e una crema più decisa. Come momento della giornata, è da preferire il mattino perché la pelle è più distesa e adatta a ricevere trattamenti.