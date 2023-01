In offerta su eBay al 40% le sneakers dal look intramontabile adatte per tutti i giorni In occasione dei saldi invernali, le scarpe Adidas GY5506 sono in sconto al -40% su eBay, ma le offerte non finiscono qui. Ecco tutte le occasioni da non perdere: sneakers al -52% e un ulteriore codice sconto del 20%.

Con l'arrivo di gennaio e del nuovo anno, hanno finalmente inizio i saldi invernali, non soltanto nei negozi fisici, ma anche su eBay, che quest'anno presenta delle offerte davvero imperdibili dedicate alla categoria moda. Se desideri un nuovo paio di sneakers, infatti, è il momento di approfittare degli sconti fino al 52% su scarpe sportive delle migliori marche, ideali non solo per il fitness, ma anche per i look casual e comodi.

Adidas, Diadora e tanto altro: potrai acquistare i tuoi brand preferiti a un prezzo conveniente, e ottenere anche un ulteriore risparmio del -20% grazie al coupon SALDIGEN23. Il codice è valido per un massimo di 2 utilizzi e di 100 € a ordine, fino alle 23:59 del 29 gennaio. Per usufruirne basterà copiarlo direttamente a carrello, in fase di pre-pagamento e conferma dell'ordine.

Di seguito, troverai nel dettaglio un'offerta eBay imperdibile sulle scarpe Adidas GY5506 e altre promozioni sulle sneakers uomo/donna, scontate fino al 52%.

L'offerta imperdibile: 40% sulle scarpe Adidas GY5506

-40% sulle sneakers da uomo Adidas GY5506: ideali per il tempo libero ma adatte anche a un look casual da tutti i giorni, queste sneakers sono comode e realizzate con materiali di elevata qualità. Sono caratterizzate da una tomaia in pelle, resistente e confortevole, e presentano un design semplice ma raffinato, con logo del brand stampato sul lato e tre strisce oblique in verde smeraldo.

Le altre offerte su scarpe da corsa e da passeggio da non perdere su eBay

Ma quali sono le altre offerte eBay da valutare sulle sneakers? Ecco una selezione degli sconti più vantaggiosi, fino al -52% ai quali e in aggiunta potrete applicare anche il coupon del 20%, modelli evergreen come: Adidas, Puma e Diadora, perfetti da sfoggiare tutti i giorni o per allenarsi in palestra.

-52% sulle sneakers Adidas EE7245: disponibili nella misura 40 2/3, queste sneakers sono particolarmente adatte all'allenamento. Infatti, sono caratterizzate da materiali resistenti e di elevata qualità, e presentano una suola spessa e rinforzata.

-47% sulle scarpe Adidas DB3564: ideali soprattutto per chi ama indossare colori sgargianti, queste sneakers presentano diversi inserti di colore, dal blu al rosso, passando per il grigio. Sono disponibili in molte misure, dal 39 1/3 al 46.

-44% sulle scarpe Adidas H00512 EQ21 Run: perfette per la corsa, queste sneakers sono particolarmente confortevoli. Infatti, presentano un design ergonomico, in grado di seguire i movimenti del piede durante il jogging o l'attività sportiva in generale.

-40% sulle scarpe PUMA 384955: perfette sia da abbinare a un jeans che da utilizzare in palestra, queste scarpe Puma nere sono ergonomiche e alla moda. In più, sono realizzate in materiali di alta qualità e presentano la tomaia in pelle.

-40% sulle sneakers Adidas GZ6868: realizzate con tomaia in tessuto tecnico e suola in materiale sintetico di elevata qualità, queste scarpe sono ideali per la corsa. Infatti, si adattano alla forma del piede e ne favoriscono i movimenti.

-38% sulle sneakers Diadora N92: disponibili in diversi colori, dal blu al viola, passando per il rosso, e in diverse misure fino al 47, queste sneakers presentano una tomaia in tessuto e microfibra sintetico. Hanno un rivestimento interno morbido e sono ideali per lo sport e il tempo libero.

-34% sulle scarpe Adidas GW8345: disponibili dal 40 al 44, queste sneakers sono perfette da abbinare ai look semplici, perché donano un tocco di colore e di brio. Infatti, presentano una tomaia rosso corallo, realizzata in tessuto tecnico di elevata qualità.

-33% sulle intramontabili Adidas GW8348: semplici ma raffinate, queste sneakers total white con strisce nere a contrasto sono un must per ogni sportivo. Infatti, risultano comode e adatte anche al jogging e all'allenamento in palestra.

-33% sulle scarpe da passeggio Diadora Olympia 174376 80004: disponibile nella misura 45, queste sneakers sono perfette da indossare con un paio di jeans. Infatti, presentano una tomaia in tessuto scamosciato, grigia con grafica in contrasto bianca.

-30% sulle sneakers d'allenamento Puma 383462: ideali da indossare per il jogging o l'allenamento in palestra, queste sneakers donna sono resistenti ed ergonomiche. Presentano un design originale, con base bianca e disegni geometrici rosa e gialli.