In offerta al 40% su eBay le giacche impermeabili per proteggersi dal freddo dell’inverno

Le giacche impermeabili sono indispensabili durante l'inverno, e quelle di The North Face, calde e confortevoli, sono imbattibili. Ora si possono acquistare in offerta su eBay al 40%, a cui è possibile aggiungere un ulteriore 20% di sconto. Scoprite come fare per approfittarne e quali sono altre imperdibili promozioni.

L'inverno è ormai arrivato, e per non patire il freddo quando si è fuori casa è indispensabile avere nel proprio armadio almeno una giacca imbottita, che sia al tempo stesso calda ma non troppo ingombrante tale da risultare scomoda da indossare, e preferibilmente impermeabile, così che ripari da pioggia e vento.

Le giacche The North Face, sia da uomo che da donna, hanno tutte queste caratteristiche, perfette da indossare quando il clima è più rigido e adattabili a qualsiasi stile. Su eBay se ne trovano diversi modelli, ma oggi vogliamo soffermarci su due in particolare: il piumino Diablo Down da donna e il Parka Tri-clima da uomo, entrambi super caldi, impermeabili e, soprattutto, in offerta rispettivamente al 30% e al 40%.

Ma c'è di più: ancora per pochi giorni, fino a domenica 29 gennaio, si può utilizzare un coupon dal valore del 20% con il codice SALDIGEN23. La spesa minima è 15 euro, lo sconto massimo ottenibile 100 euro, ma, essendo utilizzabile due volte da ogni utente, si possono risparmiare in totale ben 200 euro.

L'offerta da non farsi sfuggire: giacche The North Face da uomo e donna al 40%

-40% di sconto sul Parka Tri-clima The North Face da uomo: partiamo da questa giacca da uomo 3 in 1 in verde militare su cui spicca il logo The North Face bianco, stampato a contrasto su fronte e retro. Realizzata interamente in nylon che la rende al contempo impermeabile e traspirante, la giacca ha l'imbottitura staccabile, per cui può essere utilizzata anche in autunno o in primavera, quando fa meno freddo. Anche il cappuccio è staccabile, mentre la chiusura frontale e le tasche hanno la zip. Il colletto rialzato e le maniche con velcro regolabili, poi, la rendono calda e confortevole.

-30% di sconto sul Piumino Diablo Down The North Face da donna: è il momento di questa giacca da donna color prugna sempre proposta dal brand, anch'essa imbottita e molto calda. Il cappuccio con colletto interno, i polsini elasticizzati e il fondo regolabile con cordino elastico trattengono il calore corporeo, mentre il rivestimento esterno in tessuto Ripstop idrorepellente aiuta a regolare la temperatura corporea e mantiene l'umidità lontana dal corpo. Anche in questo caso la chiusura è a zip e su fronte e retro è stampato il logo The North Face bianco.

Altri capi d'abbigliamento invernali in sconto su eBay

Le promozioni su eBay non finiscono qui: tra i tanti capi invernali in offerta ne abbiamo selezionati 10, equamente divisi tra uomo e donna: maglioni e giubbotti, ma anche giacche e pantaloni da sci firmati Adidas, Sergio Tacchini e Chiara Ferragni con sconti fino al 70%.

-70% di sconto sulla Giacca da sci da donna Icepeak Berit: in color rosa brillante, questa giacca da sci con zip è in poliammide con imbottitura interna in piume. Il cappuccio è regolabile in due direzioni, il fondo delle maniche può essere stretto e le tasche hanno un rivestimento in pile utile per scaldare le mani.

-63% di sconto sulla Giacca da sci da uomo Icepeak Lane: dello stesso brand ma da uomo questa giacca da sci color verde salvia è realizzata in Icetech, un materiale traspirante e completamente impermeabile grazie alle cuciture sigillate che proteggono da neve e umidità. Dotata di numerose tasche con cerniera, ha un cappuccio regolabile e rimovibile.

-63% di sconto sulla Giacca casual da uomo Veque: disponibile con e senza cappuccio, questa giacca è perfetta per chi vuole un capo caldo per l'inverno senza rinunciare allo stile. All'esterno ricorda infatti un classico cappotto con un'elegante chiusura a bottoni, mentre l'interno è simile ad un piumino con una spessa imbottitura.

-63% di sconto sul Parka da donna Anapurna Christina Lady: con cappuccio è anche questo parka lungo da donna, leggermente arricciato all'altezza della vita per garantire un'ottima vestibilità. Sul davanti ha ben quattro tasche, due con zip e due con bottoni, mentre l'esterno è in 100% poliestere.

-63% di sconto sul Piumino da donna Ciesse Sienna Active: in tessuto dry tech traspirante e antivento che garantisce anche un perfetto isolamento dall'acqua, questa giacca ha polsini elastici per un migliore isolamento termico, chiusura frontale con zip e due tasche laterali con cerniera.

-62% di sconto sul Pantalone da sci da donna Icepeak Beyla: questi pantaloni lunghi da sci proposti da Icepeak sono in 100% poliestere, dunque impermeabili e ad asciugatura rapida, hanno l'elastico in vita e delle pratiche bretelle da indossare sopra un pile o una maglia termica. La vestibilità è slim fit.

-60% di sconto sul Maglione da uomo Sergio Tacchini: passiamo ora ad un capo indispensabile nell'armadio maschile, soprattutto d'inverno, un maglione morbido e caldo. Questo Sergio Tacchini è a girocollo, in misto lana e cashmere, proposto in color bordeaux con logo del brand ricamato sul petto.

-40% di sconto sul Maglione da donna Chiara Ferragni Eye Star: a collo tondo è anche questo maglioncino Chiara Ferragni impreziosito dall'iconico occhio simbolo del brand sul davanti, accanto ad una stella. Il modello è di quelli che arrivano in vita, perfetto per diversi tipi di look.

-25% di sconto sui Pantaloni da sci da uomo Cmp Softshell: dotati di ClimaProtect, uno speciale inserto termico posizionato tra gli strati di tessuto, questi pantaloni da sci risultano comodi per qualsiasi tipo di attività all'aperto. Sono inoltre antivento e traspiranti.

-24% di sconto sui Pantaloni sportivi da uomo Adidas Essentials: chiudiamo con questi pantaloni Adidas dal taglio aderente realizzati in cotone e poliestere. Sono neri con le caratteristiche tre strisce bianche a contrasto, così come il logo stampato su una delle due tasche. L'orlo della gamba è elasticizzato per garantire il massimo comfort.