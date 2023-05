Festa della mamma: oltre il 50% di sconto su creme corpo snellenti e idratanti In occasione della Festa della mamma, ecco le migliori creme corpo snellenti e idratanti in sconto da regalare il 14 maggio: prodotti delle migliori marche, Clarins e non solo, disponibili sullo store ufficiale del brand e su Amazon.

Domenica 14 maggio è alle porte, ed è arrivato il momento di festeggiare la mamma con un regalo speciale, pensato per dimostrarle tutto il nostro affetto. Se sei in cerca dell'idea giusta, quale migliore proposta di una coccola di bellezza?

A tal proposito, ti presentiamo le creme corpo idratanti e snellenti di Clarins. In particolare, merita attenzione la crema Masvelt Advanced, scontata al 10% per i membri del Club Clarins e realizzata per scolpire, modellare e ridisegnare la silhouette.

Ma le promozioni riservate agli iscritti Clarins e dedicate alla Festa della mamma non terminano qui. Fino al 13 maggio, infatti, su un ordine di 109 €, potrai avere una skincare routine completa in regalo, grazie a prodotti efficaci come la crema giorno anti-età, la maschera SOS in taglia viaggio a scelta, il Double Serum e i 2 campioncini di Lip Comfort Oil. Su una spesa a partire da 39 €, invece, avrai in omaggio per te e la tua mamma 2 Lip Comfort Oil in miniatura.

Di seguito, troverai la nostra selezione di offerte su creme corpo da regalare per la Festa della mamma, non solo sul sito di Clarins, ma anche su Amazon.

In offerta la crema corpo Clarins per scolpire e rimodellare la silhouette

-10% sulla crema snellente anti-rotondità Masvelt Advanced di Clarins: adatta a pelli miste, secche, normali e grasse, questo prodotto contiene un prezioso fermento artico, coltivato grazie alla biotecnologia e utilizzato per rassodare e levigare la pelle di braccia, fianchi, ginocchia, addome e punto vita. Tra gli ingredienti attivi principali, troviamo l'aloe vera, ad azione lenitiva, la scabiosa, la celosia e il mitrocarpus, estratti vegetali benefici. Applicata regolarmente, questa crema rende la pelle più liscia, levigata e morbida.

Altre promozioni Clarins su prodotti per tonificare e idratare la pelle del corpo

-10% sulla crema corpo Clarins Super Idratante: adatto in particolare alle pelli secche, questa crema corpo ad altissima idratazione nutre la pelle in profondità grazie alla presenza di burro di karité concentrato, acqua di lampone biologica, acidi della polpa di tamarindo e zuccheri d'avena biologica. In più, non unge e ha una texture che si assorbe molto facilmente.

-10% sulla crema corpo Body Fit di Clarins: realizzato per combattere in maniera efficace gli inestetismi della cellulite, questo prodotto tonifica, rassoda e definisce a ogni applicazione. È adatto a tutti i tipi di pelle e contiene estratti vegetali concentrati di ippocastano, cotogno, girasole, menta d'acqua e celosia.

-10% sul gel tonificante seno Clarins Super Lift: caratterizzato da un effetto lifting immediato, questo prodotto in gel è adatto a tutti i tipi di pelle e si assorbe molto rapidamente. In particolare, contiene Vu Sua, un frutto esotico che contribuisce a rafforzare le fibre di collagene della pelle.

-10% sull'olio corpo Huile Relax di Clarins: progettato con una formulazione a base di 100% puri estratti vegetali, tra cui geranio, petitgrain, camomilla e basilico, questo olio corpo allevia lo stress cutaneo e rilassa la pelle. In più, l'olio di nocciola ammorbidisce e nutre in profondità.

-10% sulla crema gommage corpo di Clarins: ad azione esfoliante e perfetto per attenuare la pelle a buccia d'arancia, questa crema a rapido assorbimento ammorbidisce l'epidermide, eliminando le impurità e preparandola ai trattamenti successivi. Contiene estratti vegetali potenti di Moringa, Karité, Bambù e mimosa del Messico.

Altre creme corpo idratanti e rimodellanti in sconto su Amazon

Se desideri regalare una crema ad azione rimodellante o idratante per la Festa della mamma, potresti dare un'occhiata alla nostra selezione di 5 offerte Amazon su cosmetici per la skincare del corpo, in sconto fino al -57%: dalla Liporeducer di Rilastil al fluido di Collistar, passando per l'innovativa crema snellente di Hactiva Scienza e Natura.

-57% sulla crema modellante Liporeducer di Rilastil: formulato con un'elevata concentrazione di principi attivi ad effetto snellente e rimodellante, questa crema corpo contrasta l'accumulo di adipe localizzato su pancia, fianchi, cosce, braccia.

-45% sulla crema corpo di Elizabeth Arden: caratterizzata da una texture fondente e leggera, questa crema corpo contiene un mix efficace di ingredienti naturali, tra cui finocchio, sedano, ambra, garofano, gelsomino, tè verde, menta piperita, miele, limone e muschio. Ha un profumo particolarmente gradevole e svolge sulla pelle un'azione levigante, lenitiva e rinforzante.

-38% sulla crema corpo snellente Alta Definizione di Collistar: per avere una pelle più liscia, uniforme e levigata, questa crema corpo è il prodotto ideale. Va applicata con movimenti verticali dal basso verso l'alto e si assorbe rapidamente senza ungere.

-27% sul fluido corpo idratante di Collistar: se sei in cerca di un prodotto che lasci la pelle idratata e profumata, ti consigliamo questo fluido corpo, realizzato con una formula potenziata, in grado di assicurare una perfetta idratazione fino a 72 ore.

-20% sulla crema corpo snellente di Hactiva Scienza e Natura: arricchito con acido ialuronico, arginina, carnitina e caffeina, questo cosmetico agisce su fianchi, cosce e gambe per ridurre gli inestetismi della cellulite, snellire e rimodellare. È realizzato in Italia con una formulazione a base di materie prime 100% italiane.