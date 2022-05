Festa della mamma: fino al 50% di sconto su prodotti beauty ed epilatori elettrici Ecco le 15 idee regalo beauty in offerta su Amazon per la Festa della mamma: la crema anticellulite e idratante, gli epilatori viso e corpo a luce pulsata, il kit di pennelli, le maschere in tessuto e tanti altri cosmetici e prodotti per il make up.

L'8 maggio si celebra la Festa della mamma: il giorno ideale per dimostrare tutto il vostro affetto a una donna così speciale.

Per rendere felice la vostra mamma con un regalo di sicuro effetto, perché non puntare su un prodotto beauty? In occasione di questa festività, infatti, Amazon propone tantissime offerte su cosmetici e accessori per il make-up. Di seguito, potrete trovare le promozioni migliori su trucchi, creme, set regalo o trattamenti.

Gli sconti migliori su idee regalo beauty per la Festa della mamma

Quali sono, dunque, le migliori idee regalo beauty in offerta per la Festa della mamma? Ecco i prodotti più originali e utili su Amazon, perfetti da regalare l'8 maggio: creme, mascara, fondotinta, rossetti, pennelli e molto altro.

Le migliori offerte su creme corpo idratanti e rassodanti

-20% sulla crema anticellulite e linfodrenante Vasopure: formulata per offrire la giusta idratazione cutanea e ridurre gli accumuli di adipe in eccesso, questa crema rappresenta un trattamento completo contro gli inestetismi della cellulite e gli edemi. Infatti, è arricchita con lattoferrina in liposomi, una sostanza utile a sciogliere il grasso corporeo e a rendere la pelle più levigata e tonica. L'alleata imbattibile per superare la prova costume.

-10% di sconto su crema corpo rassodante Body Firming di Clarins: arricchita con attivi vegetali bio per rassodare la pelle e rimodellare visibilmente la silhouette. Fin dalla prima applicazione la pelle risulterà più liscia ritrovando una naturale elasticità. È adatta a un massaggio tonificante e idratante, perfetto per arricchire ancora di più la propria beauty routine.

-10% di sconto su Crema Corpo Super Idratante di Clarins: nutre e idrata la pelle più secca grazie all'elevata concentrazione di burro di karité. Mentre gli estratti di lampone, tamarindo e zuccheri d'avena biologica ammorbidiscono e levigano la grana cutanea. Si assorbe rapidamente, il che la rende perfetta anche d'estate e per chi è sempre di corsa.

-10% di sconto su Gommage Esfoliante Corpo di Clarins: rimuove correttamente lo strato di cellule morte senza stressare troppo la cute. Grazie alle polveri di bambù, affina e ammorbidisce l'epidermide eliminando impurità e le cellule morte. La pelle è da subito morbida e liscia. Inoltre stimola la rigenerazione cellulare.

-27% sulle maschere in tessuto Skin Active Hydra Bomb di Garnier: per donare alla propria mamma un momento di puro relax consigliamo il set di maschere in tessuto di Garnier, arricchito con vitamina C e acido ialuronico. Ogni tissue mask è imbevuta di una lozione idratante e illuminante, indicata per pelli sensibili e spente.

-27 sulla crema idratante Rosy Glow di Garnier Bio: adatta a tutti i tipi di pelle, questa crema giorno svolge ben tre azioni in un unico prodotto. Infatti, idrata in profondità, rassoda la cute e illumina l'incarnato. Realizzata con ingredienti vegani, è arricchita con olio di rosa canina bio e vitamina C.

Le migliori offerte su epilatori elettrici e make up

-50% di sconto su Braun Face Spa 851V: è in grado di rimuovere i peli quattro volte più corti rispetto alla ceretta, con il beneficio di ridurre i rischi d'irritazione. Include una comoda spazzola di pulizia per il viso per rimuovere le cellule morte e una pulizia del viso profonda. Già dal primo trattamento la pelle del viso sarà più liscia e luminosa.

-45% di sconto su Braun Silk-expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata: perfetto per dire addio ai peli superflui senza provare più il dolore della ceretta. Gambe e braccia lisce fin dalla prima applicazione. È dotato di un sensore SensoAdapt (con protezione UV), l’unico epilatore con tecnologia a luce pulsata che si adatta in maniera automatica e costante alla tonalità della pelle.

-45% di sconto su Braun Silk-épil 9 Flex Depilatore: grazie all'innovativa testina flessibile, si adatta perfettamente a tutte le linee del corpo, riusciendo a raggiungere anche i punti irraggiungibili con la c eretta o un semplice depilatore. La tecnologia SensoSmart applica la giusta quantità di pressione per un risultato indolore, inoltre può essere usato anche durante la doccia.

-40% di sconto su Braun Silk-épil 9 Depilatore Donna: top di gamma della linea Braun, questo epilatore è dotato di sensore per il controllo della pressione SensoSmart, ben 13 accessori per una rimozione dei peli e una pulizia della pelle profonda e impeccabile. È un modello senza filo e dispone della tecnologia Wet&Dry per un’epilazione delicata nella vasca da bagno o sotto la doccia.

-40% sul correttore liquido di Maybelline New York: perfetto per nascondere piccole imperfezioni senza appesantire la pelle, questo correttore liquido consente di realizzare un trucco naturale e luminoso. È dotato di un applicatore in spugna, pensato per facilitare l'utilizzo del prodotto.

-38% sul fondotinta in polvere Infaillible L'Oréal Paris: ideale per realizzare un make up impeccabile, questo fondotinta in polvere copre e opacizza, resistendo fino a 24 ore. In più, il packaging compatto, la spugnetta e lo specchietto integrati consentono di portarlo sempre in borsa con sé.

-32% sul mascara Ciglia Sensazionali di Maybelline New York: per regalare alla propria mamma ciglia lunghe e uno sguardo intenso, suggeriamo questo mascara volumizzante e allungante. Caratterizzato da uno speciale scovolino, il prodotto scivola sulle ciglia senza lasciare grumi ed è adatto anche agli occhi sensibili.

-29% sul rossetto Color Riche Ultra Matte di L'Oréal Paris: per labbra piene e valorizzate, presentiamo questo rossetto matte, disponibile in 6 nuances sui toni del rosa e del nude. Il prodotto offre un effetto "seconda pelle", garantendo il massimo del comfort e della resa visiva.

