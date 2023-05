Festa della mamma: fino 150€ di sconto sull’epilatore a luce pulsata per una depilazione indolore Siete in cerca del regalo perfetto per la festa della mamma? Potete optare per un epilatore a luce pulsata che garantisca un’epilazione completamente indolore, ora in sconto su Amazon al 30%. Scoprite modello e caratteristiche e non perdetevi altre interessanti offerte sugli epilatori elettrici e a luce pulsata.

La festa della mamma si avvicina, per cui è tempo di pensare a cosa regalarle per renderla felice. Tra i molti regali possibili, un oggetto sicuramente gradito è un epilatore a luce pulsata. Il motivo è presto spiegato: grazie all'azione di migliaia di impulsi luminosi che neutralizzano il bulbo pilifero, la luce pulsata consente di ridurre progressivamente la crescita dei peli fino a farli scomparire del tutto. In aggiunta, garantisce un'epilazione totalmente indolore, ideale dunque per aiutare le mamme ad eliminare i peli superflui in modo facile, sicuro e potenzialmente definitivo.

Tra i migliori epilatori di questo tipo c'è il Braun Silk Expert Pro 5, che garantisce risultati visibili in sole 4 settimane. Si tratta di un dispositivo efficace e delicato sulla pelle, in grado di adattarsi a diverse tonalità di incarnato e testato per l'utilizzo su tutto il corpo, comprese le aree sensibili come ascelle e zona bikini. Ora è in offerta su Amazon con il 30% di sconto: l'occasione giusta per acquistarlo come regalo per la festa della mamma.

L'offerta imperdibile: Braun Silk Expert Pro 5 al 30% di sconto

-30% di sconto su Braun Silk Expert Pro 5 PL5140: adatto da utilizzare su gambe, braccia, petto, schiena, viso, ascelle e bikini, questo epilatore garantisce una riduzione visibile dei peli in sole 4 settimane, con sessioni di appena 15 minuti l'una. È dotato di tecnologia Skin Pro 2.0 (SensoAdapt) che regola automaticamente ed in maniera costante la potenza degli impulsi in base alla tonalità della pelle, emette impulsi luminosi ogni 0,5 secondi e può essere impostato su 3 modalità di intensità, di cui due più delicate pensate per le zone sensibili. Nella confezione, oltre ad una testina standard e una di precisione, è inclusa anche una pratica custodia in cui riporlo.

Altre offerte Amazon su epilatori elettrici e a luce pulsata da non farsi sfuggire

Le offerte Amazon non finiscono qui: sono infatti diversi i modelli di epilatori, sia elettrici che a luce pulsata, che possono essere acquistati ad un prezzo vantaggioso sulla piattaforma. Di seguito abbiamo selezionato 9 epilatori Braun, Philips e Beurer da prendere in considerazione, con sconti fino al 52%.

-45% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Silk-épil 3 SE 3-440: pur essendo uno dei primi modelli di epilatori Braun ad essere stato proposto sul mercato, il Silk-épil 3 è ancora oggi un dispositivo molto valido, in particolare per chi ha poca esperienza con gli epilatori. La testina è infatti dotata di rulli massaggianti che riducono la sensazione di fastidio, mentre le due impostazioni di velocità consentono di scegliere la potenza desiderata. La luce Smartlight integrata, infine, facilità l'individuazione dei peli più chiari e sottili.

-45% di sconto sull'epilatore elettrico Rowenta Silence Soft EP5660: potente ma allo stesso tempo silenzioso, questo epilatore proposto da Rowenta garantisce un'epilazione estremamente precisa perché dotato di pinzette che catturano anche i peli molto corti e funzione Vision, che illumina la zona trattata evidenziando i peli più sottili. Sia la testina radente che gli accessori inclusi (rullo esfoliante, pettinino bikini, testine di precisione) sono facilmente rimovibili e lavabili sotto acqua corrente, così da garantire la massima igiene.

-40% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Silk-épil 9-720: l'ampia testina con 40 pinzette MicroGrip che rende l'epilazione estremamente rapida, la luce Smartlight che permette di individuare anche i peli più corti e sottili e la tecnologia SensoSmart con guida alla giusta pressione fanno di questo modello targato Braun uno dei più venduti e amati. Altre caratteristiche degne di nota sono poi l'impugnatura ergonomica e la presenza della tecnologia Wet&Dry, che consente l'uso sotto la doccia per un trattamento praticamente indolore.

-40% di sconto sull'epilatore elettrico Philips Serie 8000 BRE740/10: passiamo ora ad un epilatore Philips dotato di ampia testina con pinzette di precisione e luce Opti-Light, che rende l'epilazione più facile e veloce. Ha un innovativo design a forma di S che lo rende ergonomico, perfetto da utilizzare anche sotto la doccia (trattandosi di un dispositivo Wet&Dry funziona sia da bagnato che da asciutto). La batteria garantisce fino a 40 minuti di autonomia senza fili, mentre i diversi accessori inclusi lo rendono completo e versatile.

-36% di sconto sull'epilatore a luce pulsata Philips Lumea Advanced BRI921/00: il secondo epilatore Philips della nostra selezione è a luce pulsata, progettato per ridurre i peli del 92% dopo soli 3 trattamenti. Dotato di due accessori, uno per il corpo e uno per il viso (con filtro luce integrato), offre 5 impostazioni di intensità degli impulsi luminosi ed è provvisto di un sensore che rileva il tono della pelle sia all'inizio che durante la sessione di trattamento. Va utilizzato con cavo collegato ad una presa di corrente.

-33% di sconto sull'epilatore a luce pulsata Braun Silk-épil 9 Flex 9100: il Silk-épil 9 Flex di Braun è il primo epilatore elettrico al mondo con testina completamente flessibile, ideale per rimuovere i peli in modo facile e veloce in tutto il corpo. Wet&Dry, ha un'ampia testina con 40 pinzette MicroGrip e tecnologia SensoSmart che permette di applicare la giusta pressione durante l'epilazione. Questo in sconto è il Beauty Set, che all'epilatore affianca, oltre a diversi accessori, il Braun FaceSpa e una custodia.

-32% di sconto sull'epilatore a luce pulsata Beurer IPL PureSkin Pro 5800: torniamo ai dispositivi a luce pulsata con questo epilatore targato Beurer, che vanta ben 600.000 impulsi luminosi e assicura una riduzione dei peli del 50% dopo 3/4 trattamenti. Compatto e facile da utilizzare, ha 3 livelli di potenza, un sensore che valuta la pigmentazione della pelle prima di ogni impulso luminoso e un filtro UV integrato che protegge la pelle dai raggi dannosi. Può essere usato su tutto il corpo, viso compreso.

-29% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Silk-épil 5-895: completamente impermeabile e utilizzabile in modalità senza fili fino a 30 minuti, il Braun Silk-épil 5 garantisce pelle liscia perché cattura peli quattro volte più corti rispetto alla ceretta. È inoltre dotato di tecnologia SensoSmart, che aiuta ad applicare la pressione ottimale per evitare irritazioni. Anche in questo caso l'epilatore è proposto in un Beauty Set insieme al Braun Face Spa, così da costituire un vero e proprio trattamento completo per viso e corpo.

-23% di sconto sull'epilatore a luce pulsata Bran Silk-expert Pro 3 PL3221: chiudiamo con un epilatore a luce pulsata Braun che garantisce fino a 100 impulsi al minuto e, se utilizzato correttamente, una riduzione visibile dei peli in circa 3 mesi di trattamento. Grazie alla tecnologia SkinPro (SensoAdapt) riesce ad adattare automaticamente l'intensità della luce alla tonalità della pelle, e offre una modalità delicata da selezionare quando viene utilizzato su viso, ascelle o zona bikini.