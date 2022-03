Festa della donna: oltre il 50% di sconto su epilatori elettrici e a luce pulsata Gli epilatori elettrici e a luce pulsata sono in promozione su Amazon in occasione della festa della donna, con sconti fino al 52%: ecco quali sono le offerte migliori su prodotti Braun, Philips e Panasonic.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Se è vero che ogni donna è libera di scegliere se e con quale frequenza ricorrere alla depilazione, è altrettanto vero che la maggior parte delle donne combatte una lotta quotidiana contro la comparsa dei peli superflui su corpo e viso.

Quale occasione migliore, dunque, se non l'imminente festa della donna per approfittare delle offerte Amazon su epilatori elettrici e a luce pulsata? Troverete tanti prodotti con sconti fino al 52%, perfetti da regalare e regalarsi.

Le migliori offerte Amazon su epilatori elettrici e a luce pulsata

Gli epilatori elettrici e quelli a luce pulsata, pur avendo un funzionamento diverso tra loro, condividono il medesimo obiettivo: eliminare i peli superflui da gambe, braccia, ascelle e zona bikini, oltre che dal viso.

Leggi anche Come pulire il marmo: 10 consigli e metodi efficaci per lucidarlo ed eliminare le macchie

Tra le tante disponibili su Amazon, abbiamo selezionato le 10 offerte migliori sui dispositivi top di gamma Braun e su quelli altrettanto validi di marche come Philips e Panasonic che renderanno felici mogli, madri, sorelle o amiche in vista dell'8 marzo.

-52% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Silk-épil 9 Flex 9020: primo epilatore elettrico al mondo con una testina completamente flessibile, il Silk-épil 9 Flex di Braun rimuove anche i peli più sottili grazie alle 40 pinzette MicroGrip e garantisce pelle liscia per diverse settimane. Efficace anche su zone sensibili come ascelle e bikini, è dotato di tecnologia SensoSmart che permette di applicare la giusta pressione durante l'epilazione, ed è completamente impermeabile grazie alla tecnologia Wet&Dry. La confezione include un accessorio per il massaggio del corpo e una testina radente.

-47% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Silk-épil 9-990 Skin Spa: grazie ai suoi 13 accessori, il Silk-épil 9 di Braun epila, rifinisce, rade, massaggia ed esfolia la pelle, lasciandola liscia a lungo. La testina larga con pinzette MicroGrip garantisce un’epilazione rapida e assicura risultati efficaci anche sui peli sottili, la tecnologia SensoSmart permette di esercitare una pressione costante sulla zona da trattare, la tecnologia Wet&Dry rende il dispositivo completamente impermeabile. Sulla testina, inoltre, si può applicare il cappuccio con rulli massaggianti che aiuta a ridurre la sensazione di dolore.

-47% di sconto sull'epilatore a luce pulsata Philips Lumea Advanced BRI921/00: con risultati visibili dopo soli 3 trattamenti, l'epilatore Lumea Advanced di Philips riduce i peli dell'85% grazie ai delicati impulsi luminosi che agiscono direttamente sulla radice del pelo rallentando la ricrescita. Può essere utilizzato su gambe, ascelle, zona bikini, addome e braccia, oltre che su labbro superiore, mento e basette, ed è dotato di un sensore che rileva automaticamente il tono della pelle durante il trattamento, per verificare che rientri tra quelli che è possibile trattare.

-44% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Face Spa 810: come il nome lascia intendere, il Face Spa di Braun è un epilatore dedicato al viso, in grado di rimuovere peli quattro volte più corti rispetto alla ceretta grazie alla testina ultra sottile. Alimentato a batterie, è impermeabile e perfetto da usare sotto la doccia, ma anche da portare sempre con sé date le sue dimensioni contenute. Nella confezione è inclusa inoltre una spazzola per la pulizia della pelle, sei volte più efficace nel rimuovere le impurità di una pulizia manuale e adatta anche alla pelle sensibile.

-37% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Face Spa Pro SE912: per un trattamento viso completo, il Face Spa Pro di Braun è lo strumento ideale, perché consente di epilare, stimolare e tonificare la pelle combinando i diversi accessori in dotazione. La testina sottile con dieci micro fori elimina con precisione i peli da sopracciglia, mento e labbro superiore, la spazzola di pulizia rimuove le impurità e la testina tonificante stimola la circolazione e allevia le tensioni muscolari. Dotato di base per la ricarica, garantisce fino a 90 minuti di autonomia ed è impermeabile grazie alla tecnologia Wet&Dry.

-37% di sconto sull'epilatore elettrico Mini Rifinitore Corpo BS1000: piccolo e compatto, il Mini Rifinitore Corpo di Braun è un epilatore multiuso perfetto da portare sempre con sé per ritocchi veloci e precisi di tutte le zone del corpo. Dal design ergonomico che garantisce una comoda impugnatura e un facile scorrimento sulla pelle, è dotato di pettine rifinitore per eliminare i peli anche nelle aree più difficili da raggiungere, come le ascelle o la zona bikini. L'alimentazione è a batteria, ma grazie alla tecnologia Wet&Dry è impermeabile, per cui può essere utilizzato anche sotto la doccia.

-33% di sconto sull'epilatore Braun Silk-épil 3-270: si tratta di uno dei primi modelli di epilatore Braun, ma il Silk-épil 3 è amato e apprezzato ancora oggi per la sua capacità di garantire una pelle liscia a lungo grazie alla luce Smartlight che rivela anche i peli più sottili che le 20 pinzette rimuovono delicatamente, stimolando l'area da trattare grazie ai rulli massaggianti per ridurre il fastidio. È possibile inoltre scegliere tra due impostazioni di velocità, per un'epilazione estremamente delicata o più performante, per risultati impeccabili.

-31% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Silk-épil 5-620: indicato per le pelli sensibili o per chi utilizza per la prima volta un epilatore, il Silk-épil 5 di Braun rimuove efficacemente i peli con movimenti precisi e delicati grazie alle 28 pinzette MicroGrip e alle due impostazioni di velocità. Ha un cappuccio massaggiante che rende l'epilazione più confortevole, oltre che una testina radente che garantisce una rasatura ottimale ed una presa antiscivolo che permette di impugnarlo comodamente anche da bagnato. È infatti completamente impermeabile grazie alla tecnologia Wet&Dry.

-25% di sconto sull'epilatore elettrico Panasonic ES-EL9A-S503: con ben 60 pinzette e una testina flessibile con doppi dischi, l'epilatore Panasonic rimuove efficacemente i peli fino a 0,5mm che la ceretta non riesce a eliminare, è resistente all'acqua e dotato di luce LED per illuminare la zona da trattare. Si può scegliere tra tre diverse velocità e tanti accessori intercambiabili, tra cui testina pedicure, testina rasoio con trimmer pop-up e accessorio bikini, testina per zone delicate e testina esfoliante per il corpo. La confezione include una custodia, una spazzola per la pulizia e un caricabatterie.

-13% di sconto sull'epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5 PL5137 MN: l'ultimo prodotto che vi presentiamo è il Silk-expert Pro 5 di Braun, un epilatore a luce pulsata intelligente con sensore SensoAdapt che si adatta automaticamente alla tonalità della pelle regolando l'intensità degli impulsi luminosi. È dotato di due testine standard e due di precisione, per trattare con facilità tutte le parti del corpo, compresi viso, ascelle e zona bikini, e offre tre modalità di energia, normale, delicata ed extra-delicata. È inoltre clinicamente testato per la riduzione permanente dei peli in sole quattro settimane.