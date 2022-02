Costumi di Carnevale per cani e gatti: i più divertenti per gli amici a quattro zampe A Carnevale ogni scherzo vale, e anche i tuoi amici a quattro zampe possono travestirsi e trascorrere in grande stile il martedì grasso. Come fare per vestire il tuo cane o gatto a Carnevale? Ecco una selezione dei costumi più originali e divertenti disponibili su Amazon per cani e gatti: da Star Wars ai supereroi, passando per dottori, poliziotti e corsari, ecco tutti i costumi di Carnevale per cani e gatti.

Carnevale è una festa adatta a tutti, anche ai nostri amici a quattro zampe: la pratica dei costumi di Carnevale per animali era inizialmente considerata negativamente dagli animalisti, ma ormai in commercio esistono tanti travestimenti per cani e gatti su misura per loro, che rispettano la loro libertà di movimento e sono contemporaneamente super divertenti.

Avete voglia di far partecipare anche il vostro amico a quattro zampe alle feste di Carnevale? Ecco una selezione dei costumi di Carnevale per cani e gatti più divertenti tra quelli disponibili su Amazon, utili anche per completare il travestimento di noi "bipedi" e dar vita a un bellissimo costume di Carnevale di gruppo.

Le idee più originali per costumi di Carnevale per cani

A causa della loro indole più giocosa e "disponibile", i costumi di Carnevale per cani sono molto più numerosi di quelli per gatti, e possono essere anche molto elaborati.

Ecco una selezione dei travestimenti per gli amici a quattro zampe più belli e originali, da coordinare con il vostro travestimento per dare un tocco di originalità al martedì grasso in arrivo.

Che la Forza sia con te!

Siete appassionati di Star Wars e avete intenzione di travestirvi da uno dei personaggi della saga? Allora potete ampliare la tua squadra facendo sì che anche il vostro cane diventi parte della storia.

Questi costumi di Carnevale a tema Star Wars hanno tutti la licenza ufficiale, quindi sono realizzati in modo molto dettagliato e con materiali che non daranno fastidio ai vostri animali domestici.

Il vostro amico a quattro zampe può impersonare il cattivissimo Darth Vader o trasformarsi in un valoroso guerriero Jedi, indossare il costume da Yoda, ideale per cani di piccola taglia, o il costume di Chewbacca, l'indispensabile aiutante peloso dei protagonisti.

Supereroi a 4 zampe

Se il vostro amico a quattro zampe è un supercane, il travestimento più adatto è un costume di Carnevale a tema supereroi.

Chi ha più cani può ricreare una vera e propria squadra: per i maschi si può scegliere tra il costume di Batman, il costume da Superman o quello di Spiderman. Le cagnoline, invece, si possono trasformare nella coraggiosa Wonder Woman.

Con un amico a quattro zampe vestito così, nessuna avventura sarà troppo pericolosa.

I costumi di Carnevale per cani più divertenti e originali

Non solo saghe: su Amazon ci sono moltissime idee per travestimenti di Carnevale che sapranno soddisfare anche i padroni più esigenti.

C'è il travestimento da poliziotto completo di cappello, il vestito da fattorino con tanto di pacco da consegnare oppure il vestito di Carnevale da chitarrista retrò, perfetto se fai parte di un travestimento di gruppo a tema musicale.

Il vostro cane crede di essere un altro animale? A Carnevale potrete accontentarlo: su Amazon ci sono costumi perfetti per trasformare il vostro amico a quattro zampe in un feroce leone o addirittura in un temibile dinosauro.

Le proposte più divertenti di costumi di Carnevale per gatti

Se con i cani abbiamo potuto "vincere facile", sappiamo bene che con i gatti è tutta un'altra storia. A partire dal costume: a differenza di quelli per cani, che sono indossabili attraverso le zampe, i vestiti dei gatti sono una sorta di "bambolotto" che viene aggiunto alla silhouette del felino grazie a un foro all'altezza della testa.

Avete deciso di travestire il vostro gatto per Carnevale? Fatelo a vostro rischio e pericolo: i gatti non sono dei grandi appassionati di rotture di scatole da parte degli umani, ma siamo certi che saranno bellissimi da vedere e molto divertenti, perfetti per una foto da caricare sui social.

Travestimenti per un gatto in carriera

Per far "lavorare" il vostro amico a quattro zampe almeno per qualche ora, potete scegliere tra un costume da marinaio con bavero e cappello, uno da inflessibile poliziotto, un travestimento da corsaro con tanto di uncino oppure uno da cowboy, per essere pronto a sfidare gli avversari.

Vestiti di Carnevale per un gatto in corsia o sportivo

Il vostro gatto vi tiene compagnia quando siete malati e non vi perde mai di vista? Allora merita un travestimento da dottore o dottoressa.

Se invece avete a che fare con un felino spigoloso e un po' antipatico, che non ama la compagnia degli altri gatti e vuole la casa tutta per sé, allora un costume di Carnevale da pugile sarà molto meritato, oltre a far divertire tutta la famiglia.

Costumi di carnevale per gatti che non vogliono essere gatti

Il vostro gatto non è certo di essere un gatto? A Carnevale ogni scherzo vale, e anche lui potrà fingere di essere un altro animale: basterà una criniera da leone per trasformare un felino nel suo simile ben più temuto, mentre il costume a forma di squalo sarà per lui una cuccia caldissima, che difficilmente abbandonerà.

Tutti i costumi di Carnevale per cani e gatti

A Carnevale ogni scherzo vale, e anche i nostri amici a quattro zampe possono diventare i protagonisti di mirabolanti travestimenti a tema.

Se non avete ancora scelto un travestimento per il vostro cane o gatto, su Amazon trovate una vasta scelta di costumi per tutti i gusti e le taglie: siamo certi che i vostri animali domestici apprezzeranno molto e si divertiranno a sfoggiare insieme a voi il loro vestito di Carnevale.