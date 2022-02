Costumi di Carnevale di gruppo: 22 idee originali e divertenti per travestirsi in famiglia e con gli amici I vestiti di Carnevale di gruppo sono un successo assicurato: mascherarsi in gruppo a Carnevale, in famiglia o con gli amici, permette di ricreare l’atmosfera di film, serie tv e immaginari narrativi cult grazie a una grande varietà di personaggi e temi. Ecco 22 idee originali e divertenti per dei travestimenti da mettere in scena a Carnevale.

Vestirsi a Carnevale è sempre un'esperienza divertente, ma optare per un costume di Carnevale di gruppo è davvero il massimo: alle feste di Carnevale i travestimenti di gruppo sono sempre i più apprezzati e fotografati, perché permettono di ricreare diverse situazioni e atmosfere esilaranti insieme ai propri amici o alla propria famiglia.

Tra i vestiti di Carnevale di gruppo, i più originali e divertenti sono sicuramente quelli ispirati ai film, alle serie tv, ai personaggi dei cartoni animati o ai protagonisti della storia e della politica.

Da Squid Game, Star Wars a La Casa di Carta, passando per la famiglia de i Flintstones, de Gli Incredibili e il quintetto di Scooby Doo, ecco le nostre proposte di costumi di Carnevale originali e divertenti per gruppi, perfetti per trascorrere la giornata più pazza dell'anno insieme ad amici o a familiari.

1. Squid Game

Iniziamo le nostre idee sui costumi di coppia più originali per travestirsi a Carnevale con Squid Game, la serie tv coreana scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk diventata un vero e proprio cult.

Se anche voi siete tra gli appassionati e avete deciso di travestirvi in gruppo insieme agli amici, su Amazon sono disponibili tutti i vestiti per interpretare i personaggi della serie: oltre alla tuta rossa da guardiano con i diversi accessori, c'è anche la maschera di Front Man, l'antagonista principale della serie, alla quale abbinare un semplice mantello nero per completare il travestimento.

Per chi invece volesse interpretare la parte dei giocatori, ci sono le tute verdi con il numero identificativo, da scegliere in base al personaggio preferito e le iconiche Vans bianche. Pronti a giocare?

2. Flintstones

Se, invece, avete optato per un travestimento di Carnevale di gruppo per divertirvi insieme alla vostra famiglia, potete scegliere di interpretare alcuni dei personaggi più iconici della tv come I Flinstones, la famiglia di cavernicoli della città di Bedrok.

Nonostante siano passati diversi anni dal loro debutto in tv, Fred, Wilma, Ciottolina, Betty, Barney e Bam-Bam sono ancora molto amati da adulti e bambini, diventando personaggi di animazione appartenenti alla cultura di massa.

Su Amazon sono disponibili non solo il costume di Carnevale di Fred Flintstones, il vestito della moglie Wilma Flintstone e della piccola Ciottolina, ma anche quelli degli inseparabili amici Barney Rubble, della moglie Betty Rubble e il travestimento pestifero figlio Bam-Bam.

Si tratta di un travestimento di gruppo originale e divertente perfetto anche se volete unire alla vostra famiglia quella dei vostri migliori amici.

3. Cibo

Un altro travestimento di Carnevale di gruppo ideale se siete una comitiva di amici super golosi è quello da cibo.

Anche nel caso in cui scegliate questo travestimento non sarà facile trovare dei costumi originali, divertenti: su Amazon c'è il vestito da hamburger con stampa digitale 3D, il costume da fetta di pizza e, per una coppia di amici inseparabili, il travestimento da uova e pancetta.

4. Justice League

Per un gruppo di amici amanti dell'universo DC il travestimento di gruppo più indicato è la Justice League America.

Batman, Superman, Wonder Woman, Flash e Aquaman compongono questo formidabile quintetto: i costumi dei supereroi disponibili online sono iper dettagliati, e possono essere utilizzati per il Carnevale e poi "riciclati" come cosplay alle fiere del fumetto: su Amazon è possibile trovare facilmente il costume di Batman, quello di Superman, il travestimento da Wonder Woman, quello di Flash e il costume di Aquaman.

Online non mancano neanche gli accessori: per completare i look suggeriamo il tridente di Aquaman e lo scudo di Wonder Woman.

5. Gli Incredibili

Volete organizzare un travestimento di gruppo con i componenti della vostra famiglia? Allora potete scegliere di vestirvi per Carnevale dalla famiglia più Incredibile del cinema!

Per mascherarsi in gruppo da famiglia degli Incredibili serve pochissimo sforzo: il costume da Mr Incredibile, quello da Mrs Incredible e il travestimento da Flash e Violetta sono tute integrali complete di tutti gli accessori tranne la mascherina e i guanti degli Incredibili, da acquistare separatamente.

Se avete un bambino piccolo potete vestirlo da Jack-Jack Parr anche solo con una mascherina, mentre se avete un amico a quattro zampe c'è anche il costume a tema Incredibili per cani!

6. Scooby Doo

Siete cinque amici, tre uomini e due donne? Allora il travestimento perfetto di gruppo per Carnevale sarà a tema Scooby Doo: i quattro amici più cane del cartone animato e del film sono dei veri e propri beniamini, ma si tratta di un travestimento elaborato, quindi è difficile che troverete un altro gruppo vestito proprio uguale a voi!

Il costume di Fred comprende pantalone, camicia, sciarpa e soprattutto una prepotente parrucca così bionda da brillare quasi al buio; il travestimento di Velma comprende maglia, gonna, occhiali e parrucca, quindi bisognerà aggiungere un libro e una lente di ingrandimento.

Il look di Shaggy e quello di Daphne comprendono tutto, parrucche incluse; stessa cosa per il costume di Scooby, formato da una caldissima tuta con copricapo e coda.

7. Star Wars

Ci sono storie facilmente dimenticabili, e poi ci sono i cult: Star Wars è una saga che ha fatto la Storia della cinematografia e dello storytelling, quindi un travestimento di gruppo a tema Star Wars per travestirsi con gli amici non sarà mai fuori moda.

Il vantaggio principale di questo costume di Carnevale di gruppo è che è allargabile all'infinito: non importa quanti siete, perché l'universo di Star Wars è ricco di personaggi interessanti e fortemente caratterizzati.

Se siete tre uomini e due donne, potete scegliere di indossare il costume da Jawa, il travestiment da Stormtrooper, quello da Principessa Leila e il costume diPadme Amidala: si tratta di costumi completi e con licenza ufficiale Disney, quindi molto fedeli ai personaggi e iper dettagliati.

Altri amici vogliono aggiungersi al vostro travestimento di gruppo? Avranno solo l'imbarazzo della scelta, ma di certo un costume da Jedi e un travestimento da Darth Vader rappresentano il completamento ideale di questo quintetto. E se avete un cagnolino, potreste vestirlo con il costume per cani di BB-8 e completare in bellezza il vostro travestimento di Carnevale.

8. Power Rangers

Negli anni Novanta i Power Rangers erano famosissimi: se tu e i tuoi amici avete nostalgia di quell'epoca potete mascherarvi in gruppo dai componenti dei Power Rangers.

Si tratta di un travestimento molto facile, perché online ci sono costumi completi di tutti gli accessori disponibili in molte taglie. È possibile travestirsi da Power Rangers per un gruppo di massimo 7 componenti, ovvero Black Ranger, Green Ranger, Blue Ranger, Red Ranger, Yellow Ranger, Pink Ranger e White Ranger.

La tuta comprende cintura, medaglione sul petto e casco: non basterà aggiungere altro per diventare dei supereroi e stupire tutti con un travestimento retrò ma decisamente originale.

9. Avengers

Tu e i tuoi amici avete una passione per i cinecomics e i supereroi Marvel? Allora avete già l'idea per il travestimento di Carnevale perfetto: il quintetto degli Avengers per sentirsi supereroi per un giorno.

Online sono disponibili costumi molto dettagliati: il travestimento di di Capitan America può essere ampliato con i sui scudi e guanti magnetici, mentre il costume di Iron Man è già completo di tutto. Il costume di Hulk è formato da un vestito intero con torace imbottito e maschera rigida, come anche il vestito di Wasp.

Avete un cagnolino? anche lui potrà essere un vero Avenger con questo simpaticissimo travestimento da Capitan America per animali.

10. Looney Tunes

Chi è nato negli anni Novanta non può non conoscere i Looney Tunes, i cui personaggi formano un vero e proprio universo narrativo e visivo che è rimasto molto riconoscibile negli anni. Perché non scegliere un travestimento di gruppo a tema Looney Tunes?

Se siete in quattro, due uomini e due donne, si possono scegliere il costume intero di Gatto Silvestro, il travestimento da Bugs Bunny e il tutù di Titty.

Se siete più di quattro persone, una può vestirsi dalla Nonna utilizzando quello che c'è a casa, e l'altra può indossare il costume di di BipBip.

11. Peter Pan

Alzi la mano chi ama Peter Pan: si tratta di uno dei cartoni animati Disney più belli di sempre, ricco di personaggi meravigliosi e atmosfere fantastiche. Se siete un gruppo di amici numeroso e avete voglia di interpretare dei personaggi di fantasia, potete vestirvi dai personaggi di Peter Pan.

Il costume di Peter Pan e quello di Wendy sono completi di tutto, quindi non è necessario aggiungere altri elementi; stesso discorso per il costume di Trilly e per il vestito di Carnevale di vestito di Carnevale di Spugna, con tanto di pancia imbottita.

Per il travestimento di Capitan Uncino, invece, è necessario aggiungere al travestimento una lunga barba riccioluta e, soprattutto, l'iconico uncino da pirata.

12. Teletubbies

Da piccoli non li sopportavamo, ma bisogna ammettere che vestirsi per Carnevale da Teletubbies è un'idea davvero originale, se siete un gruppo di amici composto da quattro persone.

Si tratta di un travestimento molto di impatto, ma anche super semplice: il costume di carnevale di Tinky Winky, il travestimento di Dipsy, quello di Laa-Laa e il vestito di Poe sono formati da una tuta con tasca interna e un copricapo, quindi non serve aggiungere altro.

Caldi e comodi, oltre che molto originali, questi costumi di Carnevale assicurano un'ampia vestibilità e sono perfetti da usare a Carnevale per sorprendere tutti a una festa in maschera.

13. Cattivissimo me

Siete una famiglia fan di Cattivissimo Me? Allora per questo Carnevale potete organizzare un travestimento di gruppo rievocando il famosissimo film Pixar.

Il più alto può travestirsi dal vecchio Gru con tanto di maschera: si tratta di un costume di Carnevale molto dettagliato, con licenza ufficiale del film. La più piccola può invece travestirsi da Agnes, una delle tre bambine che Gru adotta.

E tutti gli altri? Saranno dei simpaticissimi Minions grazie a questo costume di Carnevale da Bob o a questo travestimento da Minions per bambine.

14. Super Mario

Siete un gruppo di amici composto da tre uomini e una donna? Allora per una sera ci si può vestire da principesse e lasciare che gli altri ti salvino! Un costume di gruppo perfetto per Carnevale è sicuramente quello da Super Mario, con tutto il suo universo di personaggi simpatici e divertenti.

Il vestito da Carnevale di Mario e il costume di Luigi comprendono la tuta, il cappello e i baffi. Il travestimento della Principessa Peach è invece composto di abito, sottoveste e corona.

Se il gruppo si allarga e arrivano altri componenti, possono aggiungersi al travestimento e scegliere un altro costume di Carnevale tra quelli a tema Mario Bros disponibili online.

15. I Simpson

Old but gold: il travestimento di gruppo da famiglia dei Simpson è abbastanza tradizionale, ma se siete un gruppo di amici con la passione di mascherarsi a Carnevale e non avete mai scelto questo tema, diremmo che è arrivato il momento di provare!

La particolarità del vostro gruppo a tema Simpson sarà la presenza di un personaggio aggiuntivo e, quindi, far travestire un componente della vostra famiglia o del vostro gruppo di amici con il costume di Krusty il Clown. Il costume include una maschera, come anche il vestito di Homer, quello di Marge e il travestimento di Carnevale di Bart sono invece molto morbidi e includono una maschera-copricapo.

Completa il look di Marge una voluminosa e altissima parrucca blu, indispensabile per caratterizzare il personaggio.

16. Orange is the new black

Siete un gruppo formato prevalentemente da donne? Allora potete ricreare le atmosfere del carcere di Lietchfield con un travestimento di gruppo a tema Orange is the new black, la serie Netflix cult che ha appassionato milioni di telespettatori.

Basterà una tuta arancione da prigioniera, delle manette finte e qualche maschera di alcuni dei personaggi più iconici, come la maschera di Red o la maschera di Occhi Pazzi. E se c'è un uomo nel vostro gruppo, potrebbe fare la parte del poliziotto e indossare la maschera di Sam. Il successo è assicurato!

17. Pac Man

Iconico e amato da grandi e piccini, Pac Man è un gioco conosciuto in tutto il mondo, che ha fatto davvero la storia non solo dei videogames.

Esitono, infatti, un vero e proprio travestimento con la faccia di PacMan e del famosisssimo fantasmino rosso da rincorrere e mangiare.

Un costume di carnevale di gruppo divertente e originale, perfetto per divertirsi in famiglia.

18. Toy Story

Tra i cartoni animati più apprezzati ed emozionanti di sempre c'è Toy Story: se anche voi vi siete appassionati alle avventure di Woody e Buzz Lightyear potete scegliere di festeggiare il Carnevale insieme alla vostra famiglia con un travestimento di gruppo a tema.

Non è difficile: il costume di Woody disponibile online è prodotto con licenza ufficiale ed è iper fedele, stessa cosa per il vestito di Jessie. C'è anche il travestimento da Buzz Lightyear e se avete un amico a quattro zampe potete scegliere un costume a tema Toy Story per cani e coinvolgere anche lui.

E se il gruppo si allarga? Niente paura: il mondo di Toy Story è ricco di personaggi, e su Amazon sono in vendita anche il costume di Carnevale di Mr Potato e il vestito di Bo-Peep.

19. I Puffi

Che sia una storia vera o soltanto un sogno di Gargamella, la storia de I Puffi continua a essere un cult anche a distanza di anni. Un travestimento di Carnevale di gruppo per le famiglie a tema I Puffi ha il pregio di poter essere allargabile a quanti più componenti vogliano farne parte: bastano un cappello bianco da puffo, una maglia azzurra e del cerone azzurro per il viso per ricreare un travestimento semplice e originale, altrimenti si può acquistare direttamente un costume da Puffo online.

Quali sono i personaggi che non possono mancare? Certamente il costume di Grande Puffo e i lvestito di Puffetta, ma anche una persona vestita da Gargamella non sarebbe male: basta un mantello con cappuccio e un paio di maxi sopracciglia per ricreare il personaggio.

20. Harry Potter

Un classico intramontabile: la storia di Harry Potter raccoglie sempre più appassionati, e l'universo di Hogwarts è ricco di personaggi da cui poter prendere ispirazione per un travestimento di Carnevale di gruppo?

Non possono ovviamente mancare il costume da Harry e il vestito di Carnevale di Hermione, i due giovani protagonisti; come in tutte le storie, neanche i cattivi possono farsi da parte, quindi sarà necessario che qualcuno si travesta con il costume di Lord Voldemort con tanto di maschera.

Scommettiamo che, nonostante siano passati molti anni dall'uscita del primo libro e film, il vostro travestimento di gruppo sarà il più paparazzato.

21. La Casa di Carta

Per quanto si tratti di un'idea un po' inflazionata, un travestimento di gruppo che si ispiri alla serie TV è probabilmente una delle idee più semplici, economiche ma divertenti e originali.

Una delle serie tv più viste è sicuramente la Casa di Carta: per realizzare un costume ispirato alla serie basteranno una tuta rossa, una maschera di Dalì e un finto fucile per rendervi i criminali più amati dal pubblico di Netflix: se poi riuscite anche a rievocare le sembianze dei personaggi anche sotto la maschera, il travestimento sarà ancora più apprezzato.

22. Politici

Immaginatelo come una sorta di rievocazione di Point Break, il famosissimo film con protagonista "la banda dei Presidenti". Questo travestimento di gruppo originale a tema "banda dei politici" è un'idea divertente, ma soprattutto super semplice da realizzare.

Bastano un tailleur o un completo classico per trasformarsi in un politico più o meno abile: sarà la maschera a fare la differenza. Su Amazon sono disponibili le maschere di diversi politici: c'è la maschera di Donald Trump, quella di Obama, la maschera di Berlusconi, quella di Matteo Renzi, la maschera di Vladimir Putin o quella di Beppe Grillo, ognuno potrà scegliere quella che più preferisce.