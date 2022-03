Cosa regalare per la Festa del papà 2022: 50+ idee originali per tutte le età Il 19 marzo, giorno della Festa del Papà, è un’occasione per dimostrare l’amore verso il proprio padre. I figli, a prescindere dall’età, si adoperano per trovare un regalo originale e che possa emozionare colui che rimarrà per sempre il proprio supereroe. Ma cosa regalare per la Festa del Papà 2021? Abbiamo raccolto alcune idee regalo tenendo conto delle passioni, degli hobby e degli oggetti più apprezzati dai papà. Scopriamo insieme quali sono.

Il 19 marzo è la Festa del Papà, un giorno speciale in cui i figli desiderano sorprendere e stupire il proprio padre con un regalo o un gadget a tema. Nonostante gli anni passino per tutti, infatti, il papà resta sempre un supereroe che va anche viziato e coccolato per fargli capire quanto è importante

Ma cosa regalare alla festa del papà? Per poter trovare il gadget adatto è fondamentale conoscerne gli hobby, le passioni e i gusti, in modo da capire quale potrebbe essere un regalo non solo gradito, ma anche utile.

Scopriamo insieme quali sono le migliori idee regalo per la Festa del Papà del 2021: nella seguente lista è possibile trovare boccali di birra personalizzati, cuscini per i neo-papà, lampade LED, t-shirt per i papà amanti dei videogiochi, grembiuli per gli amanti della cucina, ma anche pensierini che i bambini possono consegnare al papà o gadget perfetti da regalare a chi festeggia la prima Festa del Papà della sua vita. Inoltre, i più piccoli possono realizzare dei lavoretti personalizzati fatti a mano per rendere il regalo ancora più speciale!

Festa del papà 2022, regali per i papà intenditori di vino e birra

Dopo una giornata faticosa, non c'è niente di meglio di un bicchiere di vino o un boccale di birra per rilassarsi, soprattutto se in compagnia. Che ne dite di condividere questo momento con vostro padre? Ecco, quindi, come potreste stupirlo!

1. Bottiglia di vino personalizzata

Per un papà appassionato di vino vi suggeriamo come regalo per la Festa del papà 2022 una bottiglia di rosso con etichetta personalizzabile. Su Amazon è disponibile la bottiglia di vino IGT toscano di Bottle Up, un'idea divertente, originale e sicuramente non banale. L'etichetta può essere personalizzata con foto, nome del papà, testo, diverse immagini, fumetti, loghi, disegni e non solo, e il tutto viene stampato su carta resistente all'umidità con ottima risoluzione e colori definiti. Si tratta di un regalo perfetto per un papà di qualsiasi età.

2. Refrigeratore per vino

Un'idea regalo alternativa per il 19 marzo 2022 pensata per i papà "sommelier" è il refrigeratore per bottiglie di vino di Vinenco, un accessorio utile e dal design sofisticato. Il refrigeratore permette di mantenere il vino ad una temperatura ideale per ben due ore, rivelandosi indispensabile per servirlo correttamente anche all'aria aperta in estate o quando le temperature sono alte. Realizzato con materiali di alta qualità (acrilico senza BPA e acciaio inox spazzolato), è facile da utilizzare e da pulire. Anche questa idea regalo per la Festa del papà 2022 è adatta per i padri di qualsiasi età.

3. Decanter

Il decanter di Kitchen Craft è un'altra idea regalo per la Festa del papà che renderà felici gli appassionati di vino. Realizzato a mano e in vetro di alta qualità, questo decanter ha una un design con base larga utile per agevolare il processo di ossidazione del vino e un collo dalla forma più stretta ed esile pensata per evitare l'accidentale fuoriuscita di liquido nel momento in cui viene versato. Risulta perfetto per qualsiasi tipo di vino sia rosso che bianco, è facile da pulire a mano anche grazie alle perline di pulizia incluse. Ha una capacità di 1,5 litri.

4. Cavatappi originale

L'originale e divertente cavatappi a forma di pirata di Suck Uk è un ottimo regalo per la Festa del papà perché utile ma non banale. Si tratta di un accessorio che comprende la leva utile per stappare la bottiglia, un taglierino seghettato per rimuovere la carta intorno al tappo e un apribottiglie che si trasforma in una gamba di legno una volta estratto il tappo di sughero. Oltre ad essere originale è anche di qualità, essendo realizzato in robusto acciaio inossidabile e in resistente plastica nera. Questo cavatappi è un regalo indicato per un papà di 40 o 50 anni.

5. Calice personalizzato

Il calice da vino di Incidiamo può essere personalizzato con il nome del proprio papà per fare un regalo originale e utile. Pensato per gustare qualsiasi tipo di vino, questo calice, oltre ad essere bello esteticamente, è realizzato in vetro resistente ed è molto facile da personalizzare, direttamente sulla pagina Amazon. Consigliamo questo regalo per un papà di 50 o di 60 anni.

6. Boccale per birra personalizzato

Per il papà che ha bisogno di rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro, magari sorseggiando una birra, suggeriamo il boccale personalizzato di Maverton, realizzato in vetro resistente di alta qualità. Ha una capacità di 500 ml ed è adatto per degustare qualsiasi tipologia di birra chiara. Può essere personalizzato come preferite: inserendo il nome del papà, la data di nascita, una frase e anche il nome di chi ha fatto il regalo. Suggeriamo questo regalo per un papà di 30 o 40 anni.

Portachiavi personalizzati da regalare per la Festa del papà

Se la vostra idea è quella di regalargli qualcosa che vi permetta di essere sempre con lui, potreste puntare su un portachiavi personalizzato. Come renderlo unico? Con una frase, ad esempio, o con una foto. Fate viaggiare la fantasia, dopo aver trovato quello giusto!

7. Portachiavi personalizzabile originale

Il portachiavi personalizzabile di Jewel, a forma di rullino fotografico, è un regalo particolare ed originale, "su misura" per il proprio papà: basta semplicemente scegliere le vostre foto preferite e creare il vostro personale "rullino dei ricordi". Anche per questo prodotto la personalizzazione risulta molto semplice: basta andare sulla pagina Amazon dedicata al prodotto, cliccare su "Personalizza ora" e caricare 10 foto che vi ritraggono nei momenti più belli trascorsi insieme al vostro papà. Il risultato finale sarà un mini album dei ricordi.

8. Portachiavi per i papà fan della Marvel

Per i papà un po' nerd e, in particolare, per tutti i fan della Marvel, suggeriamo questo portachiavi con sagoma di Iron Man, realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità (non si macchia e non si deforma). Il portachiavi è formato da una una targhetta con scritto "I love You" affiancata dalla faccia stilizzata di Iron Man, uno dei supereroi dell'universo Marvel. Il portachiavi arriva già confezionato all'interno di un'elegante scatolina ed ha le giuste dimensioni per non risultare ingombrante. Suggeriamo questo portachiavi un po' nerd per un papà con un età compresa tra i 30 e i 40 anni.

9. Portachiavi con scritta per i papà supereroi

Chi non crede che il proprio papà sia un eroe? Per la Festa del papà 2022 vi suggeriamo questo portachiavi di Guoyu, economico ma d'effetto. Si tratta di un regalo che aiuta a fare una vera e propria "dichiarazione d'amore" eterna: su un piccolo pezzo di puzzle, realizzato con accuratezza anche nei minimi particolari, è incisa la frase "Il mio eroe per sempre" e, accanto, una piccola targhetta con la scritta "Papà". Il portachiavi arriva all'interno di un sacchetto di velluto.

10. Portachiavi in pelle personalizzabile con frase e foto

Se preferite regalare ad un papà di 50 o 60 anni un oggetto in pelle, vi suggeriamo questo portachiavi di MeMeDIY, che è possibile personalizzare con una foto e con una scritta. Basta semplicemente procedere con la personalizzazione prima dell'acquisto, inserire la foto che più vi ricorda un momento particolare condiviso con il vostro papà e una frase: mentre la fotografia verrà stampata in banco e nero all'interno del portachiavi, la scritta sarà visibile dall'esterno. È disponibile in nero e in marrone.

11. Coppia di portachiavi con attrezzi

Per chi ha un papà appassionato di bricolage o di pesca suggeriamo questa coppia di portachiavi di Deesos, interamente realizzati in acciaio inossidabile. Il primo portachiavi è arricchito con diversi attrezzi da lavoro (un martello, un cacciavite, una chiave inglese e un righello sul quale è incisa la scritta "Dad"), il secondo, invece, presenta un amo da pesca e una targhetta con scritto "I love you dad". Un'idea regalo economica ma utile ed originale per il vostro papà di 50 o 60 anni.

Cornici personalizzate da regalare per il 19 marzo 2022

I momenti insieme sono belli da vivere, ma anche da immortalare e ricordare per sempre. Che ne dite, allora, di regalare al vostro papà una cornice personalizzata in cui inserire la vostra foto più bella? Ecco alcuni suggerimenti.

12. Cornice in legno personalizzata

Per un papà di 40 anni suggeriamo questa cornice in legno personalizzabile di Darko, realizzata interamente a mano da artigiani italiani, perfetta da esporre in casa o in ufficio. Misura 110 mm x 160 mm Per personalizzarla

13. Cornice con dedica

Siete timidi e non riuscite a dire a vostro padre quanto gli volete bene come vorreste? Allora potrebbe piacervi l'idea di regalargli una cornice personalizzata che dica "ti voglio bene papà" al posto vostro. Quella proposta da Zep è in legno; di forma rettangolare, è indicata per foto 10 x 15, ideale da posizionare sul comodino o sulla scrivania dell'ufficio.

14. Cornice classica per il più bel ricordo padre-figlio

Se pensate che la proposta precedente sia un po' troppo eccessiva, potreste optare per qualcosa di più classico. La stessa azienda, infatti, mette in vendita anche una versione più semplice, in cui solo i dettagli sono in legno; la struttura della cornice, invece, è laccata con il colore bianco. Anche in questo caso le misure di riferimento sono 10 x 15.

15. Una cartolina per lanciare un messaggio speciale

Sicuramente originale è il portafoto a cartolina: sulla sinistra potete posizionare la foto scelta – che abbia misure 8 x 8 – e fissarla con un cuore calamitato. Sotto la foto potete far stampare la frase che preferite, scegliendo tra una citazione, un pensiero personale o un semplice augurio. Sulla destra, invece, dovrete segnare il nome del destinatario e quello del mittente.

16. Portafoto verticale e multiplo

Se i soliti portafoto vi annoiano, attirerà sicuramente la vostra attenzione il portafoto verticale da appendere al muro. Sotto la scritta in legno sono legate tre catenelle e su ogni catenelle sono appese delle mollettine che reggeranno le foto. In questo modo potrete selezione più di un momento da ricordare e fare sicuramente una sorpresa graditissima.

Idee regalo originali e divertenti per la festa del papà 2022

Proprio non vi va giù di fare i soliti regali? Allora provate a spulciare tra queste proposte originali, troverete sicuramente qualcosa di simpatico e divertente che catturerà la vostra attenzione: sarà quello il regalo giusto.

17. Lampada led per un papà con i superpoteri

Il papà è il supereroe di ogni bambino. Questa lampada LED è proprio il modo giusto per dimostrarglielo ogni giorno. Questa lampada è alta 23 cm ed è disponibile in varie colorazioni tra cui bianco, rosso, giallo, blu, verde e rosa. La lastra presenta una stampa, con un supereroe e la scritta "Papà sei il mio supereroe!". Per quanto riguarda l'alimentazione può essere collegata via USB o essere alimentata tramite 3 batterie di tipo AA. Insomma un regalo perfetto per ricordare al proprio papà quanto è speciale.

18. Libro personalizzabile

I regali fai da te per la festa del papà sono sempre i più apprezzati. Questo libro personalizzabile è pensato proprio per essere riempito da ogni bambino per il proprio papà. Il libro contiene 18 frasi da completare e altre pagine per poter disegnare, colorare, attaccare foto e scrivere liberamente. Un regalo ideale per tutti i bambini che hanno voglia di realizzare dei lavoretti per la festa del papà.

19. Puzzle a tema festa del papà

Un ottimo regalo da poter comporre insieme è questo puzzle a tema. Il puzzle può essere selezionato in base al numero di pezzi, in modo da optare per la soluzione più adatta anche all'età del bambino. Inoltre è possibile scegliere anche la decorazione che più si preferisce tra le tante scritte e disegni disponibili. Un regalo originale e simpatico, che rafforzerà ancora di più il rapporto padre figlio, grazie a una divertente attività da svolgere insieme.

20. Una tazza per iniziare la giornata con il sorriso

Una tazza a tema è un altro regalo perfetto ricordare al proprio papà quanto è speciale. La tazza è in ceramica ed è perfetta per l'utilizzo in microonde e in lavastoviglie. Inoltre, presenta un simpatico disegno sulla parte anteriore. Insomma un regalo perfetto per dire al proprio papà quanto è importante e ricompensarlo per tutto quello che fa per noi.

21. Targa per il papà amante del calcio

Una targa personalizzabile è un regalo perfetto per tutti i papà che amano il calcio. La targa è infatti realizzata in "stile Fifa" con i classici parametri assegnati ai vari calciatori. La targhetta è naturalmente da personalizzare con la foto e il nome del proprio papà. Il materiale utilizzato è il plexiglass e include una pratica base per far si che si mantenga perfettamente dritta.

5 idee regalo per i papà appassionati di griglia e di cucina

Di seguito trovate, invece, alcune idee regalo perfette per i papà che amano mettersi ai fornelli e preparare primi, secondi, pizza e dolci. Che ne pensate, ad esempio, di personalizzare gli utensili? In questo modo, potrete essere con lui anche mentre sta preparando un pranzo, magari da condividere con voi.

22. Tagliere con incisione

Siete alla ricerca di un regalo per un papà appassionato di cucina? Nessun problema. Questo tagliere con incisione può essere un'idea regalo perfetta, da utilizzare per preparare gustosi manicaretti. Il tagliere è realizzato in legno e misura 17 x 14 cm, in modo da essere abbastanza ampio per affettare qualsiasi pietanza. Di sicuro un'idea regalo simpatica e utile al tempo stesso.

23. Grembiule per un papà chef

Altro regalo pensato per tutti i papà che amano cucinare è questo grembiule a tema. Si tratta di un grembiule che presenta una simpatica scritta colorata sulla parte anteriore, che testimonia tutto l'amore e l'affetto per il proprio papà. Il grembiule è regolabile in modo da poter calzare alla perfezione.

24. Set per il papà amante del barbecue

Quando ci sono da organizzare barbecue in giardino, i papà sono sempre in prima linea! Con un set barbecue completo avranno a disposizione tutti gli strumenti per cuocere la carne a puntino. In particolare il set include 21 utensili di alta qualità realizzati in acciaio inox, in modo da garantire una certa robustezza e resistenza nel tempo.

25. Il ricettario per i manicaretti di papà

Se al vostro papà piace improvvisare ai fornelli, ciò che gli serve è indubbiamente un ricettario come quello proposto da Mareli, realizzato con una grafica simpatica e tante pagine vuote su cui appuntare le sue ricette. Potrete condividerlo e finalmente anche voi figli potrete scoprire i suoi segreti culinari.

26. Cucchiaio in legno personalizzato

Un cuoco che si rispetti non può non avere gli utensili personalizzati. Che ne pensate, allora, di regalare a vostro padre questa cucchiaia di legno personalizzabile? Potete far incidere un disegno e aggiungere il suo nome o una frase che vi leghi. L'incisione viene eseguita con il laser ed è inclusa nel prezzo dell'utensile.

5 regali per il 19 marzo 2022 pensati per i papà tuttofare

Se il vostro papà non è proprio il tipo di persona che ama mettersi un grembiule e sporcarsi le mani di farina e olio, ma preferisce trafficare con chiodi, viti e martello, allora sarà meglio che vi orientiate verso qualcosa che possa risultargli utile per il fai da te.

27. Livella personalizzata

Per il papà artigiano, in grado di aggiustare praticamente qualsiasi cosa, non c'è regalo migliore di una livella a bolla con incisa sopra una dedica speciale. Il prodotto è portatile, e si inserisce perfettamente nella tasca dei pantaloni. In più, nella parte posteriore, è presente un pratico apri bottiglie, in modo da poter aprire rapidamente qualsiasi bottiglia a lavoro ultimato.

28. Multiutensile Hinshark per avere tutto a portata di mano

Molto originale è il multiutensile proposto da Hinshark. Questo strumento a forma di fiocco di neve può essere utilizzato in diciotto modi differenti. Dall'apribottiglie al giravite, al vostro papà basterà metterlo in tasca per avere sempre con sé tutto quello può esservi utile durante i lavoretti.

29. Martello per "il miglior papà" del mondo

Siete davvero convinti che il vostro sia il miglior papà del mondo? Non vi resta che farglielo sapere. Come? Per esempio facendoglielo leggere nero su bianco su uno degli strumenti indispensabile per aggiustare, rompere, appendere e fare migliorie in casa: il martello. Quello di Gadget Storm non solo è personalizzato, ma è anche multiuso. All'occorrenza, infatti, può essere utilizzato come pinza, cacciavite o apribottiglie.

30. Bracciale magnetico Wearxi

Quando i lavoretti da fare in casa sono tanti, molto utile può risultare avere tutto con sé senza però avere le mani occupate. Una buona soluzione può essere il bracciale magnetico, un'idea regalo originale e particolarmente utile. Grazie ai magneti posizionati nel rivestimento interno, terrà ben salde viti e bulloni, in modo che possano sempre essere a portata di mano. Vostro padre apprezzerà questo regalo sicuramente.

31. Guanto torcia Kezkals

Effettuare lavori e lavoretti nei punti più bui della casa è sempre complicato, a causa della visibilità ridotta; e certamente avere in mano una torcia è poco pratico e impedisce di muoversi al meglio e manovrare gli attrezzi. Per questo, tra i regali più utili che potete fare a vostro padre in occasione della sua festa c'è il guanto torcia. Una volta indossato, basta azionare i led posizionati in corrispondenza delle dita per illuminare il punto su cui dovete lavorare.

Festa del papà 2022, i regali più belli per futuri papà e neopapà

Festeggiare il 19 marzo è sempre emozionante, ma la prima volta lo è un po' di più. C'è anche chi aspetta questo giorno per comunicare alla propria metà che la cicogna sta per fare visita. Insomma alcune volte la festa del papà può essere più emozionante di altre. Ecco, quindi, su quali regali puntare per renderla indimenticabile.

32. Tutina per annunciare il lieto evento

Sempre d'effetto è far trovare sul letto una tutina che annunci l'arrivo del pargoletto. Vi immaginate già la faccia del futuro papà? Sarà certamente colpito. Il body di Babloo è disponibile in diversi colori e diverse taglie, scegliete quella che più vi piace e procedete con la sorpresa… ci sarà certamente da festeggiare!

33. Guida pratica per neopapà

Come ci si prepara a diventare super eroi? Non è mica cosa da poco. Una simpatica idea regalo per un uomo che diventerà papà di lì a breve potrebbe essere la Guida pratica per neopapà, un volume simpatica che aiuta ad essere pronti ad ogni evenienza.

34. Cornice con impronta per la prima festa del papà

I bambini crescono in fretta, ogni genitore vorrebbe immortalare ogni istante, per essere certo di non dimenticare mai nulla. A tal proposito, un dolce e speciale regalo per la prima festa del papà potrebbe essere una cornice con l'impronta del bebè; nella versione realizzata da Bubzi, potete aggiungere anche due foto che li ritraggono insieme. La commozione è assicurata.

35. Kit di sopravvivenza per futuri papà

Pappe, pannolini, ore di sonno perse, occhi sempre vigili e tante ansie: quello del papà non è un mestiere semplice. Per questo, una buona idea regalo potrebbe essere il kit di sopravvivenza per super papà. Al suo interno troverete una mascherina per il sonno, un cartellino da apporre fuori la porta per cercare di ottenere qualche momento solo per sé e altri simpatici gadget.

36. Orsetto messaggero per rivelare l'arrivo della cicogna

Se volete puntare su un regalo dolce e dare la lieta notizia a modo vostro, usando le parole che vi detta il cuore, vi suggeriamo il peluche messaggero: si tratta di un piccolo orsacchiotto che regge una busta da lettera. all'interno della busta potete inserire un messaggio scritto da voi.

Regali economici per la Festa del papà 2022

Per essere prezioso, un regalo non deve necessariamente essere costoso. Se non avete un budget molto ampio, anche un semplice pensierino andrà bene. Ecco alcuni suggerimenti che non faranno piangere il vostro portafoglio e faranno sorridere il cuore di vostro padre.

37. Braccialetto con scritta

Un regalo semplice ma che verrà sicuramente apprezzato è questo bracciale di Coolman. Il bracciale è realizzato in acciaio inossidabile, e risulta estremamente resistente e duraturo nel tempo. Il cinturino è completamente regolabile in modo da poterlo indossare in modo semplice e pratico. Il design appare semplice e curato al tempo stesso con la scritta "DAD" impressa sulla parte anteriore.

38. Plettro personalizzato per un papà musicista

Ai papà che amano suonare la chitarra, non può che far piacere ricevere un bel plettro personalizzato. In particolare il plettro è in acciaio inox ed è realizzato completamente a mano. Sulla parte superiore è presente la simpatica scritta "play for me daddy" e il prodotto arriva in un elegante sacchetto di velluto nero, pronto per essere regalato.

Un regalo perfetto per tutti i papà appassionati di chitarra, che non vedranno l'ora di utilizzarlo per suonare canzoni di ogni tipo ai loro figli.

39. Mousepad per un papà che lavora molto al pc

Per tutti i papà che lavorano al computer, un mousepad a tema potrebbe essere un regalo simpatico e utile al tempo stesso. In particolare il tappetino è realizzato in poliestere e gomma termica antiscivolo, per garantire un grip migliore del mouse e farlo scivolare in maniera fluida. Insomma, un regalo bello e utile, che farà compagnia al proprio papà durante le lunghe ore di lavoro.

40. Attrezzi di cioccolata per un papà goloso

Se è vero che i papà sono in grado di aggiustare quasi ogni cosa, è altrettanto vero che ogni tanto debbano riposarsi anche loro. cosa c'è di meglio di una scatola di attrezzi di cioccolato, per rilassarsi e passare un dolce momento insieme? In particolare la scatola include 5 attrezzi di cioccolato contenuti in una confezione carina, con un cassetto estraibile nel quale sono contenuti i cioccolatini.

41. Pietre raffreddanti per i papà che amano sorseggiare un buon cocktail

Per tutti i papà che amano sorseggiare un cocktail ghiacciato, queste pietre raffreddanti possono essere una soluzione molto gradita. Le pietre, infatti, a differenza dei comuni cubetti di ghiaccio non si sciolgono mai. La scatola è molto carina e presenta la scritta "Il miglior papà del mondo". Oltre alle pietre è incluso anche un elegante sacchetto di velluto. Si tratta del regalo perfetto per rendere speciale e unico ogni bicchiere di whisky.

Cosa regalare per la Festa del papà 2022: le idee regalo per gli amanti dell'arte

Per i padri amanti dell'arte, a cui piace pasticciare con i colori e viaggiare con la fantasia, bisogna cercare qualcosa di particolare, che non sia scontato o banale. Ecco, quindi, alcuni suggerimenti estrosi!

42. Calco mani

C'è chi desidera regalare qualcosa di semplice per la festa del papà, e chi invece cerca qualcosa che possa lasciare un segno indelebile. Questo calco mani di Niimo permette proprio di eseguire il calco della mano di padre e figlio, in modo da immortalare un momento eterno. Questo prodotto consente di eseguire dei calchi 3D in gesso perfetti. Insomma, non resta che mettersi alla prova e creare il proprio calco personale.

43. Penna multifunzione per padri disegnatori

Se il vostro papà è un ritrattista o un disegnatore di paesaggi, gli farà molto comodo poter utilizzare la penna multifunzione, che comprende gomma, righello e diversi tipi di punte. In caso di necessità, può essere sfruttata anche come livella, bilancia e cacciavite.

44. Set di matite colorate per abbellire le opere d'arte del papà

Dopo aver impostato il disegno, bisogna colorarlo. Cosa c'è di meglio, quindi, di un bel set di matite colorate. Quello che vi proponiamo ne comprende 72 e ha in aggiunta dei pennelli; questi stessi colori, infatti, sono anche acquerellabili. Con così tanti colori a disposizione, sarà un gioco da ragazzi creare chiaroscuri o sfumature, per rendere i propri disegni unici.

45. Penna 3D per stampare qualsiasi cosa

Se il vostro è un padre artista moderno e tecnologico, per stupirlo ci vorrà qualcosa di più: ad esempio, la penna 3D per la stampa professionale. Dotata di schermo OLED, permette il controllo della temperatura e di scegliere tra 8 diverse velocità di lavorazione.

46. Cavalletto da tavolo per padri pittori

Per un papà con velleità da pittore, potrebbe essere invece indicato un cavalletto da tavolo. Oltre all'apposito spazio per la tela, dispone di uno scomparto in cui conservare colori, pennelli e tutto quanto occorre per realizzare i dipinti. Si tratta di uno strumento leggero e facile da spostare grazie alla pratica maniglia, che permette di trasportarlo come se fosse una valigetta.

Abbigliamento da regalare per il 19 marzo 2022

Tra le idee regalo sempre valide per la festa del papà c'è l'abbigliamento: t-shirt, felpe, cappellini, tanti sono gli indumenti per l'occasione che possono essere acquistati, soprattutto online. Ecco alcune tra le proposte più simpatiche.

47. T-shirt per un papà amante dei videogiochi

Per tutti i papà amanti dei videogiochi una bella t-shirt per gamer può essere una soluzione divertente e funzionale. La maglietta è al 100% in cotone e presenta il disegno di un joypad sulla parte anteriore, con una scritta molto simpatica in basso. Una t-shirt da poter indossare durante le sessioni di gaming tra padre e figlio.

48. Felpa per il miglior padre della galassia

Un padre amante di Star Wars andrà certamente in visibilio per una felpa con la scritta "best father of the galaxy", realizzata con il font originale. La trovate disponibile in diversi colori e in diverse taglie, potete scegliere quella più adatta al vostro papà.

49. Cappello per il miglior padre di sempre

Un padre sportivo avrà certamente bisogno di un cappello con visiera: la versione con la scritta "miglior papà di sempre" calza a pennello con la ricorrenza. Potete scegliere i colori e le misure che preferite e fare un regalo gradito senza spendere cifre esagerate.

50. Cappello da chef da regalare ad un papà cuoco provetto

I manicaretti che cucina vostro padre vi fanno venire l'acquolina in bocca solo a nominarli? Allora il regalo giusto è il cappello "PapàChef". Una volta indossato, sembrerà un cuoco vero e proprio e stare ai fornelli sarà ancora più divertente. Lo trovate disponibile in diverse misure.

51. Coppia di felpe per padre e figlio

L'ultima proposta è pensata per quei padri i cui figli vorrebbero essere esattamente come loro. Perché non acquistare una coppia di felpe identiche, di cui una da far indossare al papà e un'altra da far indossare al suo piccoletto o la sua piccoletta? Potete sceglierla nella versione blu o nella versione bianca.