Come curare il viso della donna: i 6 prodotti fondamentali Prendersi cura del proprio viso ogni giorno è importante. Ecco quali sono gli step fondamentali da seguire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quante volte il nostro viso ci è apparso spento e grigio? Per avere una pelle luminosa e sana, è indispensabile prendersi cura del proprio viso. Una buona skincare è fatta utilizzando i prodotti più adatti al nostro tipo di pelle: solo dopo aver stabilito se abbiamo una pelle normale, mista, secca o grassa, potremo sapere quali utilizzare. E come devono essere applicati questi prodotti? La risposta a questa domanda, invece, è generica. Di seguito, infatti, ti spieghiamo quali sono i passaggi da seguire affinché i prodotti siano utilizzati al meglio e il risultato finale sia il massimo.

1. Lo struccante

Il primo prodotto da utilizzare è lo struccante; è importante rimuovere anche i più piccoli residui di trucco e liberare la pelle da eventuali batteri e impurità. Questa fase aiuterà anche a detergere la pelle, per renderla più morbida. Ma qual è lo struccante giusto? La risposta dipende dal tipo di pelle e dalla situazione: le più pratiche sono certamente le salviette struccanti, ma i più consigliati sono i detergenti, oleosi o a base di latte. Una via di mezzo è l'acqua micellare, con cui imbevere dei batuffoli di cotone o quelli lavabili.

2. Esfoliante

La fase dell'esfoliazione è molto importante, perché permette di rimuovere le cellule morte e le altre impurità presenti sulla pelle, permettendole di rigenerarsi più facilmente. Ne esistono di due tipi: l'esfoliazione ad azione meccanica, ovvero il tipico scrub, e l'esfoliazione chimica, fatta con prodotti acidi. Attenzione, però: questo passaggio non deve essere fatto tutti i giorni, al massimo una o due volte a settimana, altrimenti la pelle potrebbe stressarsi troppo ed essere soggetta a rossori e irritazioni.

Leggi anche Migliori stampanti multifunzione: la classifica del 2024 con i modelli top per casa e ufficio

3. Tonico

Il tonico serve a ristabilire il ph della pelle, soprattutto dopo che si è fatto lo scrub, grazie alla sua azione rinfrescante, purificante e levigante. Grazie a questo prodotto, la pelle sarà più forte e reagirà meglio agli agenti esterni che possono essere dannosi. Questo passaggio viene spesso sottovalutato e, quindi, saltato, ma è in realtà fondamentale. C'è solo una cosa da tenere in considerazione durante la scelta del migliore per la propria pelle: meglio un tonico a base di acqua e non uno a base di alcool, perché quest'ultimo potrebbe bruciare o arrossare la pelle.

4. Siero

Dopo il tonico, tocca al siero. Ha una consistenza leggera e si assorbe rapidamente, perché raggiunge gli strati più profondi dell'epidermide. Ma a cosa serve il siero, esattamente? Il compito è quello di rendere meno visibili i segni del tempo che passa e schermare il viso dai radicali liberi, che possono essere molto dannosi. Questo prodotto può essere utilizzato anche due volte al giorno: al mattino e prima di andare a dormire. Ne bastano poche quantità, per ottenere un buon risultato in poco tempo.

5. Contorno occhi

La zona più delicata del viso è quella del contorno occhi, perché è il punto in cui la pelle è più sottile e più facile alle irritazioni. La crema contorno occhi, per questo motivo, è molto più idratante della crema utilizzata sul resto del viso ed anche più densa: non è un caso, infatti, che si consigli anche di lasciarla assorbire per tutta la notte, come se fosse una maschera, se applicata la sera. Questo prodotto ha generalmente una formula decongestionante, perfetta per combattere i segni delle borse sotto gli occhi e le occhiaie.

6. Crema viso

Infine, la skincare si conclude con la più classica crema viso. Potete scegliere un prodotto giorno o da notte, in base al momento della giornata che dedicate alle beauty routine: per il giorno è meglio utilizzare una crema più leggera, mentre per la notte è più indicato un prodotto più denso. Fate attenzione a individuare la crema viso più adatta al vostro tipo di pelle, per non danneggiarla: la pelle grassa non ha le stesse esigenze della pelle secca e della pelle mista. Per applicarla, massaggiate delicatamente il viso.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.