Come avere la pelle liscia e senza imperfezioni: rimedi naturali e prodotti utili Più l’età avanza, più è difficile avere una pelle sempre idratata, luminosa e liscia. Ma, utilizzando i prodotti e gli accorgimenti giusti potrete certamente contrastare la fastidiosa secchezza. Ecco, allora, qualche consiglio su come affrontare al meglio la vostra beauty routine.

Avere una pelle senza inestetismi e perfettamente idratata non è sempre facile. Oltre a dover contrastare brufoli e irritazioni cutanee, infatti, con il passare del tempo, a causa dell'invecchiamento delle cellule, è più facile che la cute si secchi e che compaiano delle macchie.

Il fatto che non sia facile, però, non significa che sia impossibile. Per poter contrastare le problematiche legate all'epidermide, è bene conoscere a fondo la propria pelle, imparandone i punti di forza e i punti di debolezza. Solo così sarà possibile mettere in pratica la giusta beauty routine e prendersi cura del proprio corpo nella maniera migliore.

Riconoscere la propria pelle, per trattarla al meglio

Per prima cosa, bisogna saper distinguere tra pelle secca, pelle mista e pelle grassa: dopo aver fatto le dovute distinzioni sarà possibile prendersene cura al meglio e ottenere gli effetti desiderati. Questo discorso vale soprattutto per il viso, ma non solo.

La pelle secca è indice di una scarsa produzione di sebo. Molto frequente nelle donne, specialmente se in menopausa, ha tra le sue cause principali gli sbalzi di temperatura, lo smog e i detergenti troppo aggressivi. Il risultato è una pelle molto sottile, delicata e poco elastica che tende a trasformarsi in rughe e/o smagliature.

La pelle mista è la più difficile da trattare, ma anche la più comune, innescata soprattutto dagli squilibri ormonali. Sul viso, le parti più grasse sono sicuramente la fronte, il naso e il mentre, le altre zone sono più secche. In questo caso, il consiglio è di utilizzare detergenti neutri, che idratano senza però accelerare troppo la produzione di sebo, in modo da evitare l'effetto lucido.

La pelle grassa è il risultato di un'eccessiva produzione di sebo da parte dell'organismo e si traduce in un fastidioso effetto lucido. Per contrastare questo effetto è fortemente consigliato utilizzare prodotti a base di olii essenziali.

Rimedi naturali e prodotti utili per avere una pelle di porcellana

Per avere sempre una pelle effetto seta potete affidarvi ad alcuni rimedi della nonna tutti naturali e sempre efficaci. A volte, però, questi non sono sufficienti: è il caso, quindi, di prendere appunti anche sui prodotti messi in vendita dalle migliori aziende di cosmetica, che possono essere un validissimo supporto per la vostra beauty routine.

Soluzioni naturali per prendersi cura della propria pelle

Quali sono gli ingredienti naturali che rendono migliore la pelle? Tra rimedi contro i brufoli e alleati per la riduzione di rossori, irritazioni e altri inestetismi, ecco quali sono le sostanze che, combinate tra loro o sfruttate singolarmente, possono rendere la pelle più elastica, liscia e sana.

aloe vera: lenisce i rossori e placa i fastidi dovuti alle irritazioni;

lenisce i rossori e placa i fastidi dovuti alle irritazioni; argilla: ricca di sali minerali, è ideale per contrastare le macchie sulla pelle;

ricca di sali minerali, è ideale per contrastare le macchie sulla pelle; olio di jojoba: agisce in profondità e idrata la pelle, senza però alterarne la composizione e accelerare la produzione di sebo;

agisce in profondità e idrata la pelle, senza però alterarne la composizione e accelerare la produzione di sebo; tea tree oil: molto utile per trattare i segni lasciati da, brufoli, smagliature e rughe;

molto utile per trattare i segni lasciati da, brufoli, smagliature e rughe; limone: è un ottimo alleato per il trattamento dei brufoli ed è tra gli ingredienti più utili per preparare un ottimo scrub;

è un ottimo alleato per il trattamento dei brufoli ed è tra gli ingredienti più utili per preparare un ottimo scrub; miele: ha proprietà antiossidanti, accelera la produzione di collagene e aiuta a mantenere la pelle sempre elastica.

Detergenti da utilizzare sul viso e sul corpo per prendersi cura della propria pelle

Non è detto che il solo utilizzo di maschere e lozioni fai da te sia sufficiente. A volte, è necessario affidarsi a prodotti lavorati da esperti del settore per risolvere i problemi legati alla pelle. Di seguito, quindi, vi proponiamo alcuni tra i migliori prodotti da utilizzare durante la vostra beauty routine.

Per prima cosa, dovete procurarvi un buono scrub, per eliminare le impurità superficiali e liberare i pori dal trucco residuo che non possono essere rimosse semplicemente con dello struccante. Molti marchi distinguono tra scrub viso e scrub corpo, ma è possibile trovare prodotti non aggressivi e, per questo, versatili.

Per quanto riguarda le creme idratanti, invece, è necessario scegliere con cura quella più adatta al proprio tipo di pelle. Leggete bene l'INCI e assicuratevi che gli ingredienti che la compongono siano in grado di migliorare l'elasticità e l'aspetto della vostra pelle e non la danneggino. Ecco quali sono i marchi più affidabili tra cui troverete certamente il prodotto che fa al caso vostro:

Per il viso, molto utili possono rivelarsi anche le maschere. In barattolo o di stoffa, anche in questo caso il ventaglio delle scelte è molto ampio:

Per le gambe e il resto del corpo, invece, rigeneranti possono essere bende e fanghi, ideali soprattutto per ridurre la cellulite e per rassodare:

Brufoli e altri inestetismi: come prevenirli ed eliminarli

Tra gli inestetismi più fastidiosi da vedere e da trattare ci sono brufoli, punti neri e pori dilatati. Questi problemi riguardano principalmente il viso, ma possono essere riscontrati anche sulle spalle e sul collo. Le cause principali sono ravvisabili nel fumo, gli sbalzi ormonali e lo smog, tutti fattori che accelerano e aumentano la produzione di sebo.

Un buon modo per prevenire la formazione di questi inestetismi è assumere degli integratori alimentari specifici, ideali sia durante il periodo dell'adolescenza che tra i 30 e i 40 anni, i due momenti delle vita in cui è più facile che se ne verifichi la comparsa.

Per eliminarli, invece, è il caso di ricorrere a lozioni, maschere e impacchi specifici, affiancati da una buona idratazione. Nel caso dei brufoli, in particolare, il consiglio più frequente è quello di non schiacciarli e di sfruttare solo pomate e misture per eliminarli, in modo che non rimangano cicatrici.

Consigli utili per avere la pelle sempre liscia e luminosa

La salute della pelle dipende certamente da una buona genetica e dallo sfruttamento di specifiche sostanze, ma non solo. Ecco quali sono i consigli da seguire per ridurre le possibilità che la pelle si secchi troppo e si rovini prima del tempo.

bere molta acqua : l'idratazione fa bene a tutto l'organismo, anche alla pelle;

: l'idratazione fa bene a tutto l'organismo, anche alla pelle; evitare il fumo : le tossine accelerano il processo d'invecchiamento della pelle;

: le tossine accelerano il processo d'invecchiamento della pelle; fare attenzione all'esposizione al sole : è bene proteggersi sempre dai raggi uva e uvb, che sono la causa di tumori della pelle, macchie e rughe;

: è bene proteggersi sempre dai raggi uva e uvb, che sono la causa di tumori della pelle, macchie e rughe; accumulare un buon numero di ore di sonno : dormire almeno 7-8 ore a notte è importante, affinché la pelle sia sempre riposata;

: dormire almeno 7-8 ore a notte è importante, affinché la pelle sia sempre riposata; struccarsi bene a fine giornata: rimuovere tutto il make up permette alla pelle di respirare e liberarsi dalle impurità, in modo da potersi rigenerare.

Come avere un colorito sempre uniforme con e senza fondotinta

Eliminare inestetismi e imperfezioni non è sempre possibili e, comunque, non è mai immediato. Per permettere alla pelle di guarire più in fretta, il consiglio più frequente è quello di evitare trucchi, soprattutto se riguardano la base viso. Respirando, gli inestetismi si risaneranno più velocemente e senza rischiare di creare ferite o spacchi per avere fomentato la secchezza.

Ma, grazie alle nuove formule utilizzate da alcuni marchi bio e attenti a preservare la pelle, un buon fondotinta e una buona cipria possono essere utili a nutrire la pelle e a facilitarne la guarigione. Ecco quali sono quelli consigliati anche dai dermatologi e dagli esperti di make-up:

Pelle liscia con il giusto metodo di depilazione

Un effetto liscio e lucido sulla pelle si ottiene anche grazie alla depilazione.

Il rasoio è il metodo più veloce ed economico, ma è anche quello meno duraturo; i peli vengono rimossi solo in superficie, quindi la pelle non rimarrà completamente liscia a lungo.

Una soluzione migliore e di media durata è la ceretta, più costosa, ma comunque sostenibile. In questo caso, i peli vengono rimossi dal bulbo, garantendo tempi di ricrescita più rallentati.

Più definitiva, invece, è l'epilazione a luce pulsata, possibile grazie a specifici strumenti che, rilasciando un fascio di luce sulla pelle, agiscono sul pelo assottigliandolo, fino ad eliminarlo definitivamente. La depilazione laser può essere effettuata nei centri estetici o in casa, attraverso gli epilatori.