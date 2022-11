Come addobbare la casa per Natale: foto e idee da cui prendere spunto Manca sempre meno al Natale, è tempo di pensare agli addobbi, non solo per l’albero, ma anche per le pareti, per il giardino, per le finestre e per le porte. Ecco quali sono le tendenze natalizie 2022 da cui trarre spunti e idee.

Sapete già come decorare la vostra casa e il vostro giardino per il periodo natalizio? Dicembre è alle porte, è il momento di dare uno sguardo a ciò che avete in cantina e capire se acquistare qualcosa di nuovo o, perché no, realizzare delle decorazioni fai da te, recuperando oggetti vecchi e dando loro nuova vita. A volte, anche un oggetto davvero molto piccolo e all'apparenza insignificante può diventare un prezioso abbellimento natalizio per la nostra casa.

Inoltre, per essere alla moda e al passo con i tempi, quello che serve è essere aggiornati sulle tendenze natalizie del 2022, sia per quanto riguarda gli ambienti interni che per quanto riguarda il giardino, il porticato e le porte.

Addobbi fai da te da realizzare per Natale

Se avete un budget limitato, quello che potete fare è riciclate oggetti che avete pensato di buttare o che sono rovinati per creare decorazioni nuove di zecca da appendere qua e là sull'albero e in casa per tutto il periodo natalizio. Il materiale di cui avrete bisogno non sarà eccessivo e il suo costo sarà contenuto.

Per esempio, potete rifoderare vecchi cuscini e poggiarli sul divano, su internet si trovano numerose federe natalizie molto simpatiche:

Oppure, potete acquistare brillantini, glitter e pigne finte e applicarli su foglie secche da unire insieme con un filo di metallo: con poche mosse e pochi oggetti avrete dato vita ad una bella ghirlanda da appendere alla porta d'ingresso.

Come addobbare una casa piccola a Natale: le tendenze del 2022

Anche se la casa è molto piccola e non c'è molto spazio per le decorazioni, non è detto che vi si debba rinunciare del tutto.

Cominciamo dall'albero: in vendita se ne trovano di diverse forme e dimensioni. In questo caso, il consiglio è quello di sceglierne uno piccolo o uno da soffitto.

Gli alberi di Natale da soffitto sono moderni, particolari e non ingombranti, perché vi permettono di mantenere le superfici sgombre. Se volete scegliere un modello tradizionale, allora avete due possibilità: scegliere un modello di piccole dimensioni, da poter poggiare sulla libreria o su un tavolino basso, o un albero lungo e stretto, che può essere posizionato dietro al divano, in un angolo o di lato ad un mobile.

Per quanto riguarda gli addobbi e le altre decorazioni, no a trenini, pupazzi giganti e strutture innevate, sì a festoni da appendere lungo gli stipiti, piccole palline per l'albero, vetrofanie a tema e lucine da inserire in barattoli centrotavola.

Idee per decorare a tema natalizio gli esterni di una casa

Dopo aver terminato di decorare gli interni, è il momento di pensare all'esterno della casa. Attenzione: mentre alcune decorazioni sono specifiche per giardino, cortile e veranda, altre sono perfette anche per gli archi che dividono gli ambienti e gli stipiti delle porte, quindi potete sfruttarli a lungo in maniera versatile.

Se avete uno spazio verde molto ampio, allora non vi serviranno solo luci per le piante, ma anche un pupazzo di neve gonfiabile o un Babbo Natale da far risalire lungo la facciata della casa e/o dal balcone. Ma non solo. Ecco alcune tra le idee da cui prendere spunto e alcune delle decorazioni acquistabili su Amazon:

Dove acquistare le decorazioni natalizie

Dove si trovano le decorazioni natalizie più belle? Se cercate qualcosa di vintage, dovrete spulciare tra le bancarelle dei mercatini e i negozi dell'usato.

Se invece volete acquistare qualcosa di nuovo, avete diverse opzioni. Sicuramente troverete un buon assortimento nei negozi di casalinghi e in quelli di arredamenti per la casa, ma tanto altro potete trovarlo anche su internet, sulle piattaforme di eBay e Amazon.