Christmas Toys: sconti e coupon su giochi da tavolo e giocattoli per bambini su eBay Su eBay ci sono tantissimi sconti e coupon di cui approfittare per portarsi avanti con i regali di Natale: ecco le migliori offerte sui Christmas Toys, giochi da tavolo e giocattoli per bambini.

Non è mai troppo presto per pensare ai regali di Natale, ed eBay lo sa bene: la campagna "Portati avanti con i regali" prevede infatti sconti e promozioni su tantissimi prodotti da acquistare per far felici amici e parenti. Tra questi anche i Christmas Toys, giochi da tavolo e giocattoli per bambini perfetti da mettere sotto l'albero.

Ma le occasioni non finiscono qui: fino al 16 novembre è possibile utilizzare il coupon REGALI22 per ottenere un immediato sconto aggiuntivo del 15% sui propri acquisti. Durante il periodo di validità, ogni utente potrà utilizzare il buono quattro volte, ottenendo per ogni transazione un massimo di 50 euro di sconto. La spesa minima richiesta pero ciascun utilizzo è invece pari a 15 euro.

Le migliori offerte eBay sui giochi da tavolo

Di carte, board game, strategici o divertenti, i giochi da tavolo appassionano grandi e piccini. Ecco 6 giochi da tavolo in offerta su eBay, dai classici intramontabili alle proposte più moderne.

-20% di sconto su Dixit: perfetto da giocare in famiglia o con gli amici, Dixit è un gioco di carte divertente che richiede fantasia, intuito e capacità di immaginazione.

-15% di sconto su RisiKo! Napoli: un classico dei giochi da tavolo ambientato nella città partenopea, un board game di strategia adatto ad adulti e bambini.

-15% di sconto su Cluedo Ghostbusters: misteriose investigazioni attendono i giocatori di Cluedo Ghostbusters, tra spettri, attività paranormali e strumentazioni da acchiappafantasmi.

-15% di sconto su Drinkopoly: dedicato agli adulti e perfetto per le feste, Drinkopoly è un gioco da tavolo di bevute che garantisce indimenticabili esperienze ad elevato tasso alcolico.

-15% di sconto su Uno Deluxe: edizione speciale del celebre gioco di carte, con nuove regole e obiettivi per avvincenti sfide all'ultima carta.

-15% di sconto su Vudù: astuzia e strategia sono gli ingredienti principali di questo gioco senza esclusione di colpi, in cui incantesimi e maledizioni la fanno da padrone.

Christmas Toys eBay: gli sconti da non perdere sui giocattoli per bambini

Dal cavallo a dondolo alla cucina iper accessoriata, dalla casa per le bambole alla mini moto, senza dimenticare i set Lego adatti a tutte le età, ecco 6 giocattoli per bambini in offerta su eBay.

-33% di sconto sul Cavallo a dondolo Homcom: realizzato in legno e rivestito di morbido tessuto, questo cavallo a dondolo è adatto per bambini da 3 anni in su.

-33% di sconto sulla Cucina per bambini Homcom: il regalo perfetto per i piccoli chef dai 3 ai 6 anni, una cucina dotata di ben 58 accessori, fornelli con suoni e lavandino.

-33% di sconto sulla Casa delle bambole Homcom: tre piani, tante camere e persino un ascensore in questa casa delle bambole interamente in legno completa di 13 accessori.

-16% di sconto sulla Moto Elettrica per bambini Homcom: una moto super accessoriata, con batteria ricaricabile, adatta ai motociclisti in erba fino ai 36 mesi.

-15% di sconto sul Galeone dei Pirati Lego Creator: un set 3-in-1 consigliato dai 9 anni per realizzare galeone dei pirati, taverna dei pirati e isola del teschio.

-15% di sconto su La Fenice Lego Harry Potter: agli amanti di Harry Potter dai 10 anni un su è dedicata questa fedele riproduzione della fenice Fanny, completa di trespolo. Dagli 8 anni gli aspiranti maghetti potranno invece divertirsi a costruire il Knight Bus che cambia forma proprio come nel film, anch'esso acquistabile con il 15% di sconto.