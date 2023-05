Cambio di stagione: oltre il 50% di sconto su materassi e biancheria da letto per dormire freschi l’estate Sta per arrivare la bella stagione e, con essa, il caldo. Sei pronto ad accoglierlo e affrontarlo in casa? Se sei a corto di lenzuola, federe e corredi estivi di qualità o se stai pensando di cambiare il tuo materasso o il cuscino, potrebbe interessarti sapere che sono attive le offerte sul sito di Emma. Di seguito trovi una selezione dei prodotti migliori di cui valutare l’acquisto.

Il riposo è molto importante: dormire male, utilizzando cuscini e materassi non consoni, può causare dolori alla schiena e non solo. Inoltre, con l'arrivo del caldo, è bene assicurarsi di avere disponibile un corredo da letto fresco e realizzato con materiali di qualità.

A tal proposito, ti segnaliamo che sul sito di Emma sono disponibili una serie di sconti e offerte dedicati a materassi e cuscini memori, ma anche a federe, lenzuola e coprimaterassi: ciascun prodotto è realizzato con materiali lavorati attentamente e pensati per conciliare il sonno.

Le migliori offerte su materassi, cuscini e altri prodotti Emma

Di seguito, trovi una selezione degli sconti più importanti presenti sul sito dell'azienda. In particolare, ti segnaliamo i migliori tra materassi e cuscini, ma non solo.

55% di sconto sul materasso Emma Hybrid Luxe, disponibile in diverse misure; è realizzato con tecnologia ThermoSync, che garantisce un autoregolamento della temperatura in ogni stagione. Inoltre, la struttura di questo materasso semi rigido è pensata per garantire il perfetto allineamento di tutta la colonna: nel caso del modello matrimoniale, la struttura è replicata per entrambi i lati. Il rivestimento può essere lavato in lavatrice, mentre il materasso può essere igienizzato con un semplice panno umido.

50% di sconto sul cuscino Emma Luxe, realizzato in memory foam. Anche in questo caso, la tecnologia utilizzata per la struttura è la ThermoSync, ma non è tutto. Se il memory foam fa sì che il cuscino permetta al collo e al capo di assumere una posizione naturale e non dolorosa, gli strati interni personalizzabili permettono di scegliere la durezza/morbidezza che si preferisce, oltre che il tipo di curvatura del quale si vuole usufruire. Ciascuno strato è certificato standard 100 dell'OEKO-TEX, classe uno. Lo trovi disponibile nelle misure 70 x 40 cm.

50% di sconto sul topper traspirante Emma, perfetto per rendere il materasso ancora più morbido, elastico e confortevole. Lo si trova disponibile in tre misure ed è realizzato con un materiale sostenibile e inutilizzato, che non irrita la pelle, non provoca sudore e pone attenzione all'ambiente: si tratta della schiuma Hypersoft. Gli angoli elastici rendono più facile agganciarlo al materasso, in modo che non sfugga durante la notte. Può essere lavato in lavatrice, ad un massimo di 40°.

50% di sconto sul materasso a molle insacchettate Emma Hybrid, realizzato con una combinazione di memory foam e molle insacchettate e con 7 zone di sostegno, perché pensato espressamente per chi soffre spesso di problemi alla schiena. Inoltre, è ultra traspirante, perfetto sia per l'inverno che per l'estate. Si tratta di un modello semi rigido, certificato e riconosciuto come dispositivo medico. Il rivestimento esterno è lavabile in lavatrice, mentre la struttura del materasso può essere igienizzata con un panno umido.

40% di sconto sul cuscino memory foam Emma, disponibile nella misura 70 x 40 cm. Si tratta di un dispositivo riconosciuto a tutti gli effetti come medico e, dunque, detraibile dalle spese fiscali. Si compone di tre strati di schiuma: la schiuma Hypergel, schiuma Hypersoft e la schiuma viscoelastica; ciascuno strato aiuta a rendere l'appoggio comodo e naturale. La fodera, realizzata con poliestere ed elastam, può essere facilmente rimossa e lavata in lavatrice, ad un massimo di 60°.

30% di sconto sul coprimaterasso protettivo Emma. Realizzato in un unico modello bianco con laterali grigio scuro, è disponibile per tutte le misure di materasso, da quella singola a quella matrimoniale, passando per quella ad una piazza e mezzo; è realizzato con materiale morbido e traspirante ed è ipoallergenico, anti irritazione e impermeabile: viene, infatti, confezionato totalmente in poliestere lavorato con tecnologia Allergy Shield. Grazie alla fascia elastica posta agli angoli, si aggancia facilmente al materasso e non si muove durante la notte.

Altre offerte disponibili: biancheria da letto al 40% di sconto

Dopo aver scelto il nuovo materasso e il nuovo cuscino, potrai scegliere anche delle lenzuola e dei copripiumini leggeri da abbinarci. Ecco quali trovi ad un prezzo conveniente sul sito di Emma:

40% di sconto sul copripiumino Emma, realizzato con un materiale traspirante e leggero, che lo rende perfetto per le sere d'estate in cui la temperatura è un po' più bassa, perché non fa sudare e mantiene freschi. Lo si trova disponibile nella versione per il materasso singolo e per quello da una piazza e mezzo e in tre colori: bianco, grigio e beige. Essendo realizzato interamente in cotone percalle, può essere lavato comodamente in lavatrice, ad un massimo di 60°; può, inoltre, essere asciugato in asciugatrice, a basse temperature.

40% di sconto sulle federe Emma, compatibili con i cuscini del marchio, poiché realizzate in dimensioni 80 x 50. Sono vendute in coppia. Sono realizzate in cotone percalle e sono leggere e traspiranti. Possono essere lavate in lavatrice a non più di 40° e asciugate in asciugatrice a basse temperature. Le trovi disponibili in bianco, grigio e beige, da abbinare al copripiumino. Ciascuna federa è accompagnata da una certificazione che fa da garanzia sulla qualità dei materiali, ipoallergenici e non tossici.

40% di sconto sul lenzuolo di sotto, realizzato al 100% in cotone percalle, è elasticizzato e traspirante. Lo si trova disponibile in quattro misure: oltre alle classiche singola, matrimonale e una piazza e mezzo, infatti, è realizzato anche nella versione matrimoniale king size. Ha una trama di 200 TC ed è lavabile e asciugabile in lavatrice e asciugatrice, a patto che si impostino basse temperature. Anche questo pezzo è realizzato in bianco, grigio e beige, in coordinato con il resto. Data la qualità dei materiali, è approvato anche per il contatto con la pelle dei neonati.

40% di sconto sul lenzuolo di sopra, anch'esso realizzato in cotone percalle, elasticizzato, traspirante e anallergico sia per gli adulti che per il riposo dei neonati. Lo trovi disponibile nei colori del lenzuolo di sopra, ma solo nelle tre misure classiche e non nella versione king size. Anche in questo caso, la trama del cotone è di trama di 200 TC, che permette di lavarlo e asciugarlo meccanicamente a basse temperature (non superiori ai 40°), onde evitare di rovinarlo prima del tempo.