Calze della Befana per bambini e per adulti: 37 idee per tutte le età Avete pensato a cosa regalare per l’Epifania ai vostri bambini, alla vostra metà e/o ai vostri famigliari? Se avete ancora le idee confuse, le nostre proposte potrebbero esservi d’aiuto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Siete pronti per festeggiare l'Epifania? Proprio come il Natale, anche questa ricorrenza merita di essere festeggiata a celebrata a dovere. Tradizione vuole che per l'occasione il dono sia nascosto in una calza da appendere al camino o alla maniglia della porta, in sua assenza.

Se volete essere tradizionalisti, allora puntate sulla cioccolata. In alternativa, però, potete puntare su qualcosa di originale: su Amazon ci sono tante idee originali per tutti i gusti e tutti i portafogli.

Quelle che trovate di seguito sono calze per adulti e per bambini, ispirate alla Disney, piene di giochi o fatte su misura di chi le riceve.

Le calze della Befana per bambini piene di giocattoli

Ad attendere con ansia l'arrivo della Befana sono soprattutto i bambini, curiosi di scoprire se nella loro calza troveranno i dolciumi e giochi che tanto desideravano o il temutissimo carbone (di zucchero, nella maggior parte dei casi).

Ovviamente, le calze della Befana con giocattoli sono indubbiamente le più desiderate (soprattutto se, tra un giocattolo e l'altro, c'è anche qualche dolcetto). Ad esempio, quest'anno Giochi Preziosi propone i Calzettoni, delle calze dedicate ai personaggi più amati del momento e ripiene, ovviamente, di giochi. Per le bambine vi suggeriamo, invece, il Calzettone LOL Surprise, che contiene tanti giochi personalizzati e ispirati dal mondo delle bamboline LOL. Tra le sorprese, ci sono sempre un orologio digitale, un astuccio e un set di stickers. Sul retro della calza c'è una tasca dove potete mettere caramelle e dolciumi vari. Se alle vostre bimbe non piacciono le LOL, ci sono il Calzettone di Miracle Tunes e quello delle Winx. Anche per i maschietti c'è una vasta scelta: Ben 10, Pj Masks e i Gormiti.

Calze per l'Epifania ispirate ai Cartoni Disney e ai film sui supereroi

Ovviamente, nella nostra selezione per bambini non potevano mancare le calze della Befana Disney! Anche in questo caso, la scelta è vastissima: le più belle, secondo noi, sono le calze Hasbro, dedicate ai protagonisti dei film più amati, come le Principesse Disney e i personaggi di Star Wars, piene di sorprese a tema. Se preferite le calze da riempire, su Amazon trovate quella di Cars.

Su Amazon c'è una vasta scelta anche di calze della Befana con supereroi. Se le cercate già piene, ci sono quelle della Hasbro dedicate agli Avengers e agli altri eroi Marvel, che contengono tanti giochi a tema, a cui potete poi ovviamente aggiungere qualche dolcetto. Se, invece, preferite calze completamente vuote, da riempire con dolciumi e altri regali a vostra scelta, vi suggeriamo quelle di Superman, Batman e Spiderman, con dettagli in peluche.

Calze Kinder per i più golosi

Non sapete scegliere tra principesse, supereroi e altri personaggi? Per non sbagliare, scegliere le calze della Befana Kinder, piene di snack assortiti, come Kinder Bueno, Kinder Cereali, Kinder Maxi e molto altro! Oltre alla classica calza, ci sono anche il sacchetto Happy Snack, la Befana con sacchetto da 7 snack e il kit completo con calza, sacchetto e Befana. Li trovate tutti su Amazon.

Le calze della Befana per adulti: personalizzate o fai da te?

Chi l'ha detto che la calza della Befana è solo per bambini? Anche noi adulti aspettiamo con ansia che arrivi il 6 gennaio per concederci un'ultima abbuffata di dolci. Se poi nella calza c'è anche qualche altra sorpresa, meglio ancora!

Alcune delle calze per bambini che abbiamo visto sono adatte anche agli adulti, ad esempio quelle Kinder, ma ne abbiamo selezionate comunque altre per tutte le età:

Un'ottima idea regalo per adulti, ma anche per bambini, è la calza con nomi e foto. Su Amazon c'è una vasta scelta di calze della Befana personalizzate, ad esempio quelle di My Custom Style, in juta o in poliestere, su cui è possibile far stampare foto, immagini o scritte. Basta inviare insieme all'ordine una mail al venditore con l'immagine da stampare. Lo stesso vale per la calza con scritta glitter di Little Secrets Childrens Clothing, che può essere personalizzata con nomi e frasi.

Se siete bravi con ago e filo, potete realizzare delle calze della Befana fai da te. Vi basta disegnare su un foglio la forma della calza e usarla come modello per ritagliare la stoffa. Fatto questo, dovete solo cucire le due facce della calza e personalizzarla come preferite, con applicazioni e scritte. Un'alternativa per chi non è pratico del cucito, ma vuole comunque regalare qualcosa di unico e fatto col cuore, è comprare delle calze della Befana in feltro semplici (ne trovate diverse su Amazon) e poi aggiungere qualche decorazione.

Idee regalo per la Befana per gli amici a quattro zampe

Anche i nostri amici a quattro zampe si meritano una calza della Befana, ovviamente piena di croccantini, niente cioccolata! Su Amazon ci sono tante idee carine a tema pets, come le calze a forma di zampa con dettagli tartan di Aparty4u, quelle in feltro a forma di cane e gatto e quelle con cornice dove mettere la foto dei nostri cuccioli, entrambe di Clever Creations. Ovviamente, potete regalarle anche ad amici e parenti amanti degli animali.

Dove comprare le calze della Befana

Per evitare di impazzire ancora una volta nei negozi sovraffollati alla ricerca della calza perfetta (perché scommettiamo che non vi siete ancora ripresi dalla folle corsa ai regali di Natale), vi consigliamo di comprare le calze della Befana online.

Tutte quelle che vi abbiamo suggerito sono disponibili su Amazon, che ha un'intera categoria dedicata, con tante idee per bambini e per adulti di ogni età. Online potete comprare non solo le calze, ma anche le caramelle e i dolciumi da mettervi dentro. Buona Epifania!