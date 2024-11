video suggerito

Black Friday Week 2024 di Amazon: le migliori offerte WOW per la casa con sconti fino al 75% Venerdì 21 novembre è cominciata la Black Friday Week 2024 di Amazon, il periodo di offerte su prodotti di tutte le categorie che durerà fino al Cyber Monday, il prossimo lunedì 2 dicembre. Quest’anno, Amazon mette a disposizione anche le offerte WOW, disponibili per sole 16 ore al giorno e che cambiano quotidianamente: ecco le migliori offerte per la casa, divise per categorie, con sconti fino al 75%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Va avanti la Black Friday Week 2024 di Amazon, partita ufficialmente lo scorso venerdì 21 Novembre, con sconti davvero imperdibili su tutte le categorie di prodotti disponibili sul sito, che continueranno fino al prossimo lunedì 2 Dicembre, giorno del Cyber Monday.

Durante queste giornate sarà possibile acquistare prodotti di tutti i tipi, in ogni categoria disponibile sull'e-commerce, tra le marche più popolari a prezzi davvero imperdibili e super scontati. Una delle categorie più ricercate e fornite su Amazon c'è, sicuramente, quella dei prodotti per la casa con oggetti di domotica per avere una Smart Home, elettrodomestici vari, hobbistica e attrezzi per lavori domestici, prodotti consumabili e per la pulizia della casa. A questi, poi, si sommano anche le imperdibili offerte WOW giornaliere messe a disposizione da Amazon, che terminano alle 23:45 del giorno corrente. Qui vi proponiamo una selezione delle migliori offerte che potete trovare nella categoria di prodotti per la casa durante la Black Friday Week 2024 di Amazon, con sconti fino al'X%.

Le migliori offerte della Black Friday Week 2024 di Amazon sui dispositivi Smart Home

Tra i prodotti in offerta su Amazon per la Black Friday Week 2024, nella categoria dei prodotti per la casa, troviamo i dispositivi elettronici per trasformare la propria casa in una Smart Home, grazie alla domotica e alla connessione tramite Internet, applicazioni o Bluetooth, per avere la possibilità di controllare ciò che accade in casa nostra anche da remoto: assistenti vocali come Alexa o Echo, interruttori smart, dispositivi per la sicurezza, come i sistemi di telecamere smart o gli interruttori che funzionano tramite WiFi, i pannelli per il controllo di tutti i dispositivi interconnessi e i rispettivi telecomandi per farli funzionare. In questa categoria gli sconti arrivano oltre il 60%.

Leggi anche Natale 2024, quando comprare i regali per risparmiare

Sconti oltre il 60% sugli elettrodomestici per la casa in occasione della Black Friday Week 2024 di Amazon

Per chi è alla ricerca di nuovi elettrodomestici di qualità, Amazon offre tantissimi interessanti sconti su questa categoria: aspirapolveri manuali e automatici, per una pulizia veloce e giornaliera della propria abitazione; purificatori d'aria per migliorare la qualità dell'ambiente in cui si vive; lavatrici e ferri da stiro per la pulizia e la cura dei propri indumenti; ma anche tantissimi elettrodomestici per la cucina, tra cui macchine per il caffè, planetarie per gli impasti e friggitrici ad aria. I prodotti in sconto coprono davvero ogni necessità, e in questa categoria molto gettonata arrivano anche oltre al 60%.

Le offerte della Black Friday Week 2024 di Amazon su prodotti per l'Hobbistica personale

Tra i prodotti in offerta su Amazon, troviamo anche tutti quelli dedicati al mondo dell'hobbistica personale, una categoria dedicata a tutti gli hobby e le passioni coltivabili nel proprio tempo libero: la lettura tramite Kindle e Kobo, la pittura o la scrittura su tavolette fisiche ed elettroniche, ma anche la creazione di oggettistica personale con i rispettivi kit fai da te per facilitare ed accompagnare il proprio lavoro. Gli sconti in questa categoria raggiungono anche oltre il 40%.

Sconti oltre il 40% sugli attrezzi per i lavori domestici durante la Black Friday Week 2024 di Amazon

Altra categoria indispensabile nei prodotti per la casa è quella dedicata a tutti gli attrezzi necessari per poter fare dei piccoli lavoretti di manutenzione in casa, o per montare mobili e altri suppellettili presenti all'interno delle nostre abitazioni. Da kit completi con trapani, tronchesine e viti varie a trapani, pile per il loro funzionamento, attrezzi specifici per prendere le misure e altri strumenti di precisione, gli sconti in questa categoria raggiungono anche il 42%.

Le offerte della Black Friday Week 2024 di Amazon sui prodotti per la casa consumabili

Prodotti davvero indispensabili, quelli di uso quotidiano di cui fare scorta per averne sempre disponibili in dispensa: parliamo dei prodotti consumabili, di uso comune, che si trovano anche nei supermercati fisici. Prodotti per l‘igiene personale, come la carta igienica, i saponi o i prodotti per la pulizia; ma anche prodotti essenziali da avere in dispensa come biscotti, caffè e altri. In questa categoria importantissima, gli sconti di Amazon sono davvero imperdibili: raggiungono anche il 75%.