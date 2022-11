Black Friday 2022: alberi di Natale e addobbi in sconto su Amazon e eBay

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È in corso proprio oggi, venerdì 25 novembre, il Black Friday 2022, sia su Amazon che su eBay, e già si avverte l'atmosfera natalizia. In vista del periodo più magico dell'anno, gli sconti del Black Friday sono riservati anche agli alberi di Natale e alle decorazioni, in promozione fino al -60%.

Se avete intenzione di acquistare un nuovo albero di Natale, realistico e ricco di rami, o se volete semplicemente arricchirlo con addobbi e luci scenografici e raffinati, è il momento di non lasciarsi sfuggire le occasioni proposte dai due più celebri e-commerce.

Di seguito, infatti, vi presentiamo gli sconti più interessanti di Amazon e eBay su alberi di Natale e decorazioni, perfetti per vivere appieno la magia di questa festa straordinaria.

Promozioni fino al -50% su alberi di Natale e decorazioni per l’Amazon Black Friday

Per il Black Friday 2022, Amazon riserva degli sconti davvero convenienti su alberi di Natale e decorazioni, perfette per vivere lo spirito del Natale e incominciare ad abbellire la propria casa. Ecco, dunque, per voi gli abeti e gli addobbi migliori, scontati fino al 50% e ideali per donare un tocco natalizio a qualsiasi ambiente.

Sconti fino al 42% sugli alberi di Natale

Decorazioni e addobbi natalizi scontati fino al 50%

Alberi di Natale e decorazioni in sconto fino al 62% su eBay

Ma gli alberi di Natale e le decorazioni sono disponibili anche sul noto e-commerce eBay, che li propone in sconto proprio in occasione del Black Friday 2022. Dall'abete bianco a quello realistico e folto, passando per le decorazioni dorate a quelle per l'esterno: troverete tantissimi articoli e accessori natalizi, per abbellire la vostra casa e non solo.

-62% sull'albero bianco di Natale, disponibile il varie altezze, da 90 cm fino a 270 cm;

-34% sull'albero di Natale verde di HOMCOM, alto 180 cm, realizzato in PVC con luci LED e decorazioni incluse;

-34% sulla scultura di un villaggio natalizio di HOMCOM, con luci LED colorate, treno Girevole e musicisti, dimensioni 19.3 x 17.9 x 20.2;

-31% sull'albero di Natale realistico di Piushopping, alto 210 cm, super folto ed effetto pino naturale;

-30% sull'albero di Natale effetto naturale di Piushopping, superfolto, con 3649 rami e altezza di 270 cm;

-30% sull'albero gonfiabile da esterno di Bakaji, con luci LED e altezza di 210 cm;

-21% sull'albero di Natale realistico di Acquaverde, componibile, molto folto e disponibile in varie altezze, da 150 a 270 cm;

-21% sull'albero di Natale artificiale Piushopping, effetto pino naturale e super folto, disponibile in varie altezze da 150 cm a 270 cm;

-15% sugli addobbi natalizi di Bakaji, 103 pezzi di colore oro con palline, cuori e stelle natalizi;

-13% sull'albero di Natale slim di Bakaji, con 850 rami, altezza di 210 cm e larghezza di 75 cm, effetto naturale.