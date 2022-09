Back To Gym: fino al 50% di sconto su abbigliamento, accessori e attrezzi per allenarsi Pronti per il ritorno in palestra? Ecco 10 prodotti in offerta su eBay con sconti fino al 45%: abbigliamento, accessori e attrezzi perfetti per allenarsi in palestra o a casa.

C'è chi sceglie di fare movimento solo nei mesi che precedono l'estate con l'obiettivo di superare la fatidica prova costume, e chi invece pratica attività fisica tutto l'anno. Se appartenete alla seconda categoria e avete intenzione di riprendere ad allenarvi dopo la pausa estiva, date uno sguardo a queste offerte eBay dedicate al Back to Gym: tanti prodotti tra cui abbigliamento, accessori e attrezzi pensati per lo sport che vi faciliteranno durante le sessioni di allenamento, sia a casa che in palestra.

Gli articoli che abbiamo selezionato hanno fino al 45% di sconto, ma potete ottenere un immediato 15% in più inserendo nel carrello il codice SETT22. Il coupon è valido fino al 25 settembre e dà diritto ad uno sconto massimo di 100 euro, ma poiché può essere utilizzato due volte dallo stesso utente potete avere uno sconto complessivo di ben 200 euro sui vostri acquisti. Per ogni utilizzo la spesa minima è di 15 euro.

Le migliori offerte eBay per il Back to Gym

Ecco dunque 10 prodotti dedicati al ritorno in palestra, perfetti però anche per chi preferisce allenarsi in casa. Tra gli articoli che abbiamo selezionato troverete capi d'abbigliamento, sneakers, uno smartwatch targato Xiaomi e anche tapis roulant e cyclette, tutto con sconti fino al 45%.

-45% di sconto sulla Cyclette Professionale HomCom: di dimensioni contenute e dunque compatta e maneggevole, questa cyclette consente di allenare contemporaneamente gambe, addome, fianchi e braccia. Sellino e manubrio possono essere regolati su 7 livelli di altezza, è dotata di manopola per regolare l'intensità, display LED, portabottiglie, vassoio portaoggetti e due pratiche ruote per spostarla.

-42% di sconto sui Pantaloni da donna Adidas Tight: aderenti e avvolgenti sulle gambe, questi pantaloni Adidas da donna sono realizzati in jersey di cotone elasticizzato, per cui sono al contempo comodi e traspiranti. A vita media e gamba lunga, hanno le classiche tre strisce bianche sui lati interrotte dai loghi del brand a contrasto.

-41% di sconto sui Pantaloncini da uomo Kappa: da uomo sono invece questi pantaloncini Kappa al ginocchio, con elastico in vita e tasche laterali. Anche in questo caso il materiale utilizzato è il jersey, che li rende perfetti per allenarsi ma adatti anche per un look sportivo quotidiano. Sul fondo della gamba destra è ricamato a contrasto il logo Omini del brand.

-37% di sconto sulla T-shirt da donna Kappa: rimaniamo in casa Kappa con questa t-shirt da donna caratterizzata dalla stampa colorata del logo Omini sul petto. Il fit è regular, quindi la maglia veste bene senza stringere, è a mezze maniche con girocollo ed è realizzata in jersey di cotone.

-35% di sconto sulla Tuta da ragazzo Adidas Essentials: felpa a maniche lunghe con zip frontale e pantaloni a gamba lunga con elastico in vita compongono questa tuta dal design intramontabile, amata da generazioni di sportivi. È realizzata in cotone e poliestere riciclato, decorata con un piccolo logo Adidas su entrambi i pezzi del completo.

-34% di sconto sulla Felpa da donna Adicolor Classics: taglio crop per questa felpa da donna Adidas con cappuccio, in cotone non imbottito dunque adatta anche in autunno o primavera. La felpa è a maniche lunghe e monocolore, con logo e strisce sulle maniche a contrasto.

-33% di sconto sul Pack di T-shirt da uomo Kappa: un set composto da quattro t-shirt a mezze maniche intercambiabili, perfetto per non rimanere mai a corto di maglie da allenamento. Si può scegliere la versione con maglie tutte bianche, tutte nere oppure due di un colore e due di un altro. La vestibilità è slim fit, dunque aderente al corpo, il materiale è cotone.

-27% di sconto sulle Sneakers da duomo Adidas Runfalcon 2.0: super leggere e con suola ammortizzata, queste sneakers Adidas della serie Runfalcon 2.0 sono perfette per praticare sport ma adatte anche ad un utilizzo quotidiano. In questa versione Dashgrey sono di colore grigio chiaro con strisce laterali nere.

-14% di sconto sul Tapis roulant elettrico Bakaji: dotato di un motore potente ma silenzioso, il tapis roulant di Bakaji è pieghevole, facile da riporre quando non è in uso. Raggiunge i 13 km/h di velocità e può essere inclinato per simulare una salita, inoltre ha ben 12 programmi di allenamento tra cui scegliere e due casse integrate che si collegano facilmente a qualsiasi dispositivo.

-15% di sconto sullo Smartwatch Xiaomi Mi Smart Band 7: chiudiamo con l'ultimo arrivato tra gli smartwatch Xiaomi, che non è in promozione ma che potete comunque acquistare usufruendo del coupon del 15%. Design rinnovato e schermo più ampio rispetto ai modelli precedenti, ha tutte le funzioni che hanno reso gli Smart Band dispositivi amati da tutti gli appassionati di fitness.