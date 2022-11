Aspettando il Black Friday: fino al 70% di sconto su materassi, cuscini memory e scaldasonno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è da attendere ancora qualche giorno per l'arrivo del cosiddetto "venerdì nero", ma ciò non significa non poter approfittare di sconti e promozioni. Per incentivare gli acquisti molti brand hanno anzi scelto di proporre già da ora offerte vantaggiose su alcuni dei loro prodotti.

È il caso di Emma, leader nel settore dei materassi, che fino al 14 novembre offre ai propri clienti un Black Friday anticipato, per cui i prodotti di punta del marchio, tra cui materassi, cuscini memory e topper, possono essere acquistati con sconti fino al 70%. Anche Amazon anticipa le promozioni del Black Friday su alcuni prodotti, tra cui piumoni, coperte e scaldasonno.

Vediamo dunque quali sono le offerte più interessanti sui prodotti che ci accompagnano durante il sonno, dai materassi ai piumoni.

Le migliori offerte su materassi, cuscini memory e scaldasonno

Di seguito la lista dei 10 prodotti da non perdere, acquistabili sul sito di Emma o su Amazon, tutti con sconti fino al 70%. Potete scegliere la dimensione che meglio si adatta alle vostre esigenze: sia i materassi che il topper Emma sono infatti scontati in versione singola, matrimoniale e una piazza e mezza.

-70% di sconto su Materasso Emma Hybrid Premium Clima: la caratteristica principale di questo materasso Emma è la presenza di sei lastre in grafite con tecnologia di termoregolazione brevettata, in grado di mantenere una temperatura ideale per oltre 12 ore. La struttura interna è mista, composta da molle insacchettate e schiume adattive, l'altezza complessiva è pari a 25 cm.

-55% di sconto su Materasso Emma Hybrid Premium: 25 cm di altezza anche per questo secondo modello Hybrid, caratterizzato da una struttura mista in memory foam e molle insacchettate e dotato di un rivestimento elastico, traspirante e termoregolatore. Il supporto alle diverse zone del corpo è garantito dalle 7 zone di sostegno distribuite sull'intera superficie.

-50% di sconto su Topper Emma: proseguiamo con un topper, ovvero un piccolo supporto extra che si può posizionare sopra il materasso per aumentarne il comfort. Quello proposto da Emma è composto da due strati rimovibili, uno rigido e uno morbido, ed ha un rivestimento esterno traspirante e facile da lavare che protegge da acari e allergie.

-40% di sconto su Materasso Emma Original: attualmente il materasso più venduto in Europa, l'Emma Original si distingue per i tre materiali innovativi che ne compongono la struttura (memory foam adattivo, Schiuma Airgocell brevettata e Schiuma HRX) che lo rendono capace di assicurare il giusto sostegno alla colonna vertebrale durante il riposo. Anche in questo caso l'altezza è di 25 cm.

-40% di sconto su Cuscino Emma Memory Foam: regolabile in altezza e personalizzabile, il cuscino Emma in memory foam risulta confortevole qualunque sia la posizione assunta durante il sonno, perché i tre strati che lo compongono possono essere posizionati a seconda delle proprie preferenze. È inoltre ipoallergenico, con rivestimento esterno termoregolatore rimovibile e lavabile.

-54% di sconto su Scaldasonno Elettrico Medisana: una sottocoperta con tre livelli di temperatura e sistema di sicurezza che assicura la massima protezione contro il surriscaldamento questa di Medisana, dotata inoltre di spegnimento automatico dopo 180 minuti. Adatta a materassi da 150 x 80 cm, può essere anche lavata in lavatrice dopo aver rimosso l'interruttore elettrico.

-39% di sconto su Plaid Iseo in lana vergine Lanerossi: realizzato in 100% lana vergine, questo plaid caldo e morbido è ideale per stare al caldo in inverno. Le ampie dimensioni – aperto è 130 x 170 cm – lo rendono molto versatile, così come la fantasia a quadri con colori neutri sui toni del beige, ed è inoltre dotato di frange.

-34% di sconto su Completo Letto Italian Bed Linen: passiamo ora a questo set matrimoniale dell'azienda italiana Italian Bed Linen realizzato in 100% cotone e composto da quattro pezzi, due federe e due lenzuola, di cui uno con angoli. Lavabile in lavatrice, è disponibile in tanti colori diversi, ma lo sconto maggiore è sul completo in due toni di grigio, molto elegante.

-21% di sconto su Piumone matrimoniale Bassetti: il prodotto si compone di due pezzi, un piumone leggero adatto alla mezza stagione e uno medo da usare nei mesi più freddi; una volta uniti, formano un unico piumone ideale per gli inverni molto rigidi. Made in Italy, la fodera in microfibra e l'imbottitura in fibra anallergica rendono questo piumone 4 stagioni morbido e caldo.

-21% di sconto su Coperta Elettrica Beurer HD 75 Cosy: concludiamo con una coperta elettrica targata Beurer, con ben 6 livelli di temperatura, timer di spegnimento automatico dopo 3 ore e sistema di sicurezza Beurer BSS. La superficie è morbida e traspirante, e rimuovendo l'interruttore è possibile lavare quest'ampia coperta da 180 x 130 cm comodamente in lavatrice.