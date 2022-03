10 prodotti in offerta su eBay da regalare al papà il 19 marzo Per stupire il vostro papà il 19 marzo e renderlo felice con un regalo utile e conveniente, ecco le migliori offerte di eBay per la Festa del Papà, su prodotti in sconto fino al 70%: gli accessori per la rasatura, la tuta, lo zaino e tanto altro.

Il 19 marzo si avvicina ed è giunto il momento di scegliere un regalo per la Festa del Papà. Se siete in cerca di nuove idee e di prodotti utili, d'effetto e al tempo stesso convenienti nel prezzo, il noto marketplace eBay offre un'ampia scelta di articoli in promozione, pensati proprio per rendere felice tutti i papà.

Per aiutarvi nella scelta del dono giusto, dunque, abbiamo selezionato le 10 migliori offerte di eBay sugli oggetti da regalare al proprio padre, in sconto fino al 70%: dalla tuta per i più sportivi al set per il giardinaggio, adatto ai papà con il pollice verde, passando per i classici accessori per la rasatura di barba e capelli.

Sconti eBay fino al 70% sui regali per la Festa del Papà

Ma quali sono gli sconti eBay più convenienti sui regali da fare al papà il 19 marzo? Di seguito troverete le 10 migliori offerte su prodotti di tantissime tipologie: il rasoio elettrico di Braun, l'orologio di Nautica, il set di racchette e palline da ping pong, la cover per lo smartphone e molti altri articoli tra cui scegliere.

-70% sullo zaino multiuso di Herling: adatto a trasportare documenti, quaderni, libri, questo zaino da uomo, realizzato in pelle sintetica di alta qualità, è l'accessorio elegante, utile e dal design vintage, perfetto da regalare al papà il 19 marzo. Può essere utilizzato sia tutti i giorni, come borsa per il lavoro, che per i viaggi brevi o i weekend fuori porta. È dotato di una scomparto sottile interno, per separare fogli importanti dalla sacca principale, e di due tasche anteriori con chiusura a cinghia.

-65% sull'orologio da uomo in acciaio di Nautica: un regalo classico e sempre apprezzato, l'orologio di Nautica è un accessorio elegante, dalle linee essenziali e raffinate. Dotato di cassa, fondo, corona e cinturino in acciaio inox, resiste all'ossidazione ed è disponibile in tre colori (acciaio e blu, acciaio e nero o bicolore blu con dettagli dorati). Infine, è adatto a tutte le occasioni, anche le più formali.

-56% sul regolabarba e taglia capelli MGK7221 di Braun: ideale da regalare a un papà che ama prendersi cura del proprio aspetto, questo accessorio per la rasatura Braun è dotato di tecnologia Autosensing ed è in grado di rilevare spessore e lunghezza del pelo. Inoltre, rifinisce i contorni e accorcia capelli e barba da 0,5 fino a 21 mm. È delicato sulla pelle, lavabile e utilizzabile sia su pelle umida che bagnata, grazie al sistema Wet&Dry.

-53% sugli occhiali da ciclismo di Briko: per i papà che amano fare lunghe passeggiate estive in bicicletta o praticano ciclismo a un livello più o meno amatoriale, questi occhiali MTB sono il regalo perfetto da fare il 19 marzo. Disponibili in diversi colori e dotati di lenti fotocromatiche, rappresentano l'accessorio ideale anche per riparare gli occhi dal vento ed evitare fastidi alla vista. Inoltre, sono resistenti e leggeri, grazie alla maschera in nylon di ottima qualità.

-50% sulla tuta in cotone felpato di Umbro: ideale da regalare ai papà più sportivi, questa tuta può essere indossata per praticare sport, ma anche per sfoggiare un look comodo e casual, a lavoro o a casa. Il completo, disponibile in tre colori, comprende la felpa in cotone con cappuccio e il pantalone coordinato con tasche laterali e fondo elastico. È acquistabile in diverse taglie, dalla S alla XXL.

-48% sul rasoio elettrico Braun serie 3 ProSkin 3040s: perfetto da regalare a quei papà che amano sfoggiare una barba sempre curata, il rasoio elettrico di Braun è formato da due file di scanalature e un rasoio centrale indipendente, per catturare più peli in una sola passata e garantire una rasatura più veloce e precisa. Inoltre, è semplice da tenere, grazie al impugnatura ergonomica, ed è utilizzabile sia su pelle asciutta che bagnata.

-46% sul set di racchette e palline professionali da ping pong: per i papà che si divertono con i propri figli a giocare a tennis da tavolo, tra lunghe partite, vittorie, sconfitte e rivincite, questo set professionale da ping pong sarà senza dubbio un regalo apprezzato. Il kit comprende due racchette e sei palline, perfette per divertirsi in compagnia, il 19 marzo e non solo.

-38% sulla valigetta con gli attrezzi per il giardinaggio di Flur: per i papà che hanno il pollice verde e amano prendersi cura dell'orto o del giardino, la valigetta con gli attrezzi per il giardinaggio sarà un articolo di sicuro effetto da regalare il 19 marzo. Il kit, completo e funzionale, contiene una sega pieghevole, un metro, un filo plastificato, uno spruzzatore, due pale di grandezze differenti, due rastrelli di diverse dimensioni, due paia di forbici e un coltello multiuso.

-37% sulla custodia impermeabile per Samsung Galaxy S21: per i papà che non possono fare a meno del loro cellulare, questa custodia diventerà un alleato irrinunciabile per proteggere lo smartphone da urti e cadute. Compatibile con Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra, è disponibile in quattro colori (nero, verde, rosso e bianco), è resistente all'acqua e possiede un design elegante e ultra sottile.

-34% sugli auricolari Bluetooth 001 BT di Piushopping: uno strumento ideale per gli sportivi, queste cuffie Bluetooth sono il regalo funzionale e intelligente da fare al papà il 19 marzo. Dotate di microfoni e comandi incorporati, consentono di ascoltare musica e gestire audio e telefonate, sono resistenti all'acqua e al sudore, e non costituiscono un fastidio o un ostacolo nei movimenti.