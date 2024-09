video suggerito

William e Kate come Harry e Meghan: perché vogliono andare alla conquista dell’America Kate Middleton sta per tornare a lavoro dopo la fine delle chemio e insieme a William avrebbe in programma un progetto particolare: ampliare il business delle Royal Foundation anche in America, anche se significherebbe competere con Harry e Meghan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Kate Middleton non ha vissuto dei mesi semplici: a causa del cancro si è dovuta sottoporre a delle chemioterapie molto intense che l'hanno costretta a lungo lontana dai riflettori. Ora che l'incubo sembra essere finalmente finito, la principessa è pronta per tornare a lavorare. Certo, al momento preferisce farlo da casa nell'attesa di recuperare al 100%, ma è chiaro che presto riprenderà ad apparire in pubblico regolarmente. Quale progetto ha intenzione di realizzare nel suo prossimo futuro? Insieme al principe William ha intenzione di andare "alla conquista" dell'America, anche se significherebbe fare concorrenza a Harry e Meghan: ecco gli obiettivi dei principi del Galles.

Kate e William vogliono registrare il loro marchio in America

Non è una novità che il principe William e Kate Middleton sostengano diverse attività benefiche con la loro Royal Foundation ma ora pare che vogliano ampliare il loro business anche in America. Stando alle indiscrezioni dei tabloid britannici, avrebbero già presentato all'US Patent and Trademark Office la documentazione necessaria per registrare un marchio legato alla loro fondazione e ora attendono solo che venga approvata. Sebbene non abbiano in programma nessun viaggio oltreoceano, pare che entro la fine dell'anno comunicheranno ufficialmente i dettagli di questa operazione. L'unico piccolo "inconveniente"? Andrebbero a "invadere" il territorio dei Sussex, che dopo la Megxit hanno puntato tutto sugli Stati Uniti sia in termini lavorativi che personali.

Il primo progetto americano dei principi del Galles

Il primo progetto benefico che William e Kate vorrebbero sostenere riguarda la salute mentale, un tema particolarmente caro anche a Harry e Meghan. I tabloid, però, sono certi del fatto che i principi del Galles riusciranno a battere la concorrenza dei Sussex, il motivo? Dopo l'entusiasmo iniziale, Harry e Meghan hanno perso consensi: non solo non avrebbero più nulla da svelare della vecchia vita reale ma avrebbero anche annoiato il pubblico con il loro eccessivo sensazionalismo. William e Kate, invece, continuano a essere amatissimi per la fedeltà dimostrata alla Royal Family e per la loro capacità di sostenere cause importanti senza fare troppo clamore. Questa sfida "reale" a stelle e strisce diventerà presto realtà?