Wanda Nara e Mauro Icardi coi pigiami tartan coordinati: perché lei ha un occhio nero Wanda Nara ha vinto Ballando con le Stelle. Terminata la finale e ritirata la coppa, è partita per raggiungere marito e figli e trascorrere le feste con loro.

A cura di Giusy Dente

Legatissima com'è alla famiglia, Wanda Nara per nulla al mondo si sarebbe persa il Natale coi suoi cari. E difatti appena terminati gli impegni televisivi in Italia, ha raggiunto il marito e i figli a Istanbul. I cinque si sono stabiliti in Turchia già da diverso tempo, in seguito al trasferimento di Mauro Icardi al Galatasaray. La procuratrice sportiva e il calciatore sono sposati dal 2014. Dalla relazione precedente di lei (con l'ex attaccante di Sampdoria e Catania Maxi Lopez) erano nati tre figli maschi: Valentino, Constantino e Benedicto. Poi dal secondo matrimonio sono nate le femminucce Francesca e Isabella. Look coordinati all'insegna della comodità per tutti, durante la cena natalizia.

Wanda Nara rientra in Turchia per Natale

Wanda Nara ha festeggiato insieme il Natale e il primo posto a Ballando con le Stelle. La finale del programma, infatti, si è svolta sabato 23 dicembre ed è stata la procuratrice sportiva (in coppia con Pasquale La Rocca) ad aggiudicarsi la vittoria. Subito dopo, ha lasciato gli studi Rai e ha preso un aereo, per tornare a casa dalla famiglia. Si è imbarcata su un jet privato e ci sono volute due persone per trasportare il gigante premio. Ad attenderla c'erano il marito e i figli, orgogliosi di lei e desiderosi di celebrare con lei la vittoria in grande stile.

Il significato del segno sotto l'occhio

"Buon Natale a tutti. Vi auguriamo da Istanbul salute, pace e tanto amore" ha scritto Wanda Nara su Instagram, condividendo con fan e follower una foto scattata la sera di Natale. La famiglia si è riunita a tavola per cenare e per l'occasione, marito, moglie e figli hanno coordinato i look all'insegna della comodità. Felpe coloratissime con zip e cappuccio per i quattro piccoli di casa, pigiama tartan per il maggiore.

E anche Wanda Nara e Mauro Icardi hanno fatto la stessa scelta: l'intramontabile pigiama a fantasia su base rossa, tipico di queste festività. A molti non è sfuggito il livido sotto l'occhio dei due. Il calciatore, infatti, ha subito un'aggressione nel corso di Fenerbache-Galatarasay. Per solidarietà, la compagna si è lasciata immortalare col l'occhio nero proprio come lui.