Wanda Nara cambia look: torna bionda e sfoggia le treccine lunghissime Dopo la vittoria a Ballando con le stelle Wanda Nara si è data al totale relax. Da poco più di 24 ore è partita col marito Mauro Icardi alla volta del Brasile e ne ha approfittato per cambiare drasticamente look: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di grandi cambiamenti per Wanda Nara: dopo aver trionfato nell'edizione italiana di Ballando con le stelle, dove ha prova di essere una talentuosa danzatrice, ora per lei è arrivato il momento di darsi al totale relax tra divertimento e dolci serate con marito e figli. Ha trascorso il Capodanno a Dubai con la famiglia al completo ma, piuttosto che tornare a casa dopo i festeggiamenti, è ripartita per un nuovo viaggio oltreoceano. Ha visitato prima l'Argentina e poi il Messico, mentre da poco più di 24 ore è sbarcata in Brasile. Al suo fianco c'è il marito Mauro Icardi, che è stato felice di accompagnarla a stravolgere drasticamente il suo look in uno dei parrucchieri locali.

Wanda Nara e Mauro Icardi in coordinato con i capelli biondi

Quale migliore occasione di un viaggio in Brasile per dare il via a una nuova fase della propria vita? È proprio quanto fatto da Wanda Nara non appena atterrata. Al motto di "Cambio look e tante caipirinhas per me" ha documentato il "colpo di testa" che ha messo in atto. Se fino a quando era sul palco di Ballando con le stelle la showgirl sfoggiava una chioma mora e naturale, ora le cose sono stravolte: è tornata al biondo platino che tanto ama, apparendo drasticamente trasformata sui social. La cosa che in pochi sanno è che ha fatto tutto in compagnia del marito Mauro Icardi, che si è lascito immortalare al suo fianco con i capelli ossigenati coordinati ai suoi.

Wanda Nara e Mauro Icardi con i capelli biondi

Le micro treccine di Wanda Nara

Le rivoluzione hair per Wanda Nara non sono finite qui: sarà perché l'aria del Brasile la rende ancora più audace o perché semplicemente intende godersi al 100% le vacanze, ma la cosa certa è che ha messo in atto anche un secondo "colpo di testa".

Wanda Nara con le treccine

Ha fatto visita a un parrucchiere locale e, oltre a lasciarsi applicare delle maxi extension bionde, si è anche fatta realizzare delle treccine micro su tutta la chioma. Ha poi posato con una bandana a rete sul capo e indosso un paio di cuissardes di vernici abbinati a un bermuda sportivo verde smeraldo, dando così prova di non aver rinunciato allo stile e alla sensualità neppure durante l'appuntamento con l'hairstylist.