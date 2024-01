Vittoria Ferragni in montagna è floreale: quanto costa la tuta da neve multicolor Chiara Ferragni ha trascorso una breve vacanza sulla neve con la famiglia, disertando così la Milano Fashion Week. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la piccola Vittoria, apparsa adorabile con una tuta da montagna multicolor e floreale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata sui social da diversi giorni dopo lo scandalo dei pandori Balocco e, probabilmente per una precisa strategia di marketing, sta dando spazio esclusivamente ai suoi impegni familiari. Nel weekend che è appena terminato ha pensato bene di disertare la Milano Fashion Week, ha preferito organizzare una breve "fuga" in un hotel di lusso in Valle d'Aosta con mamma Marina, la sorella Valentina e i piccoli Leone e Vittoria. Nessuna traccia, invece, del marito Fedez, che dopo la polemica contro Myrta Merlino ha pensato bene di prendersi una pausa da Instagram. Cosa ha indossato la piccola di casa Ferragnez per affrontare il freddo?

Lo stile da montagna di baby Vittoria

Baby Vittoria sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile. A dimostrarlo sono le foto e le Stories condivise da mamma Chiara Ferragni, che in questo momento difficile della sua carriera sta trascorrendo gran parte delle giornate circondata dall'affetto dei familiari.

Vittoria fa l'angioletto nella neve

La bimba è apparsa nell'album condiviso dall'imprenditrice durante la vacanza in montagna e ha incantato tutti col suo stile glamour e colorato. Al di là del maglioncino con la scritta "Tutta la mamma" ricamata sul petto, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato l'outfit scelto per lei per giocare sulla neve tra slittini e "angioletti". Niente stampe tipicamente invernali o disegni ispirati alla montagna, la sua tuta impermeabile era multicolor e floreale.

Vittoria con la tuta da neve floreale

La tuta da neve di Vittoria Lucia Ferragni

La tuta da neve multicolor indossata da Vittoria è firmata Molo ed è un modello per bambina imbottito e impermeabile. Il suo interno è in shearling, ha il cappuccio removibile, la chiusura frontale con zip, gli elastici alle caviglie e le bande di fissaggio, la sua particolarità?

La tuta Molo

È decorata all-over con una stampa floreale sui toni del rosa e del giallo. Quanto costa l'adorabile capo da montagna? Sugli e-commerce dedicata alla moda bambini la tuta viene venduta a 240 euro (anche se attualmente è possibile trovarla a prezzi scontati). Insomma, pare proprio che la piccola Vittoria sia destinata a ereditare la passione per la moda di mamma Chiara: in quanti per le vacanze sulla neve prenderanno ispirazione dal suo vitaminico look floreale?