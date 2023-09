Vittoria Ferragni come mamma Chiara: ha l’hairstylist personale per il matrimonio di zia Francesca Vittoria è stata una delle grandi protagoniste del matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti ma in quanti conoscono il segreto della sua acconciatura con cerchietto fiorato? A rivelarlo è stato mamma Chiara sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso sabato è stata una giornata speciale per la famiglia Ferragnez: Francesca Ferragni ha sposato il fidanzato storico Riccardo Nicoletti, coronando così il suo sogno d'amore dopo diversi anni di convivenza e un figlio, il piccolo Edoardo. La cerimonia si è tenuta al castello di Rivalta e, tra location bucoliche, tavole allestite in modo impeccabile e area di festa, è stata letteralmente da sogno. Al di là della sposa, meravigliosa in due abiti total white creati appositamente per lei, ad attirare le attenzioni dei media sono stati il paggetto e la damigella d'eccezione, ovvero i piccoli Leone e Vittoria, apparsi adorabili con gli accessori coordinati in rosso fuoco.

Leone e Vittoria adorabili al matrimonio di Francesca Ferragni

Leone e Vittoria non potevano mancare al matrimonio degli zii Francesca e Riccardo, anzi, è proprio a loro che è stato affidato il compito di "anticipare" la sposa sulla navata e di cospargere di petali di rosa il tappeto che l'ha portata all'altare. Se da un lato il maschietto ha sfoggiato la stessa giacca che la mamma Chiara gli aveva già fatto provare a casa qualche giorno prima delle nozze, la sorella ha sorpreso tutti con un look inedito caratterizzato da un romantico abito a fiori coordinato a un cerchietto decorato con delle micro margherite bianche. La cosa che in pochi sanno è che l'acconciatura della bimba era tutt'altro che improvvisata.

Vittoria con Manuele Mameli

Il segreto dell'hair look di Vittoria

Chiara Ferragni ha documentato tutti i dettagli del matrimonio della sorella sui social, concentrando le sue attenzioni soprattutto sui figli in versione paggetto e damigella. La piccola Vittoria, in particolare, è passata sotto le "grinfie" di Manuele Mameli per sfoggiare un'acconciatura impeccabile: è stato lui, infatti, a pettinarle i capelli e a realizzare un mezzo raccolto prima di aggiungere il cerchietto fiorato. La reazione della bimba? È apparsa divertita e perfettamente a suo agio mentre era seduta su una poltrona-trono. Insomma, baby Vitto sta crescendo e giorno dopo giorno dimostra sempre di più di avere la stessa passione di mamma Chiara per la moda e per il glamour.