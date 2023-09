Leone e Vittoria pronti per il matrimonio di Francesca Ferragni con gli accessori rossi coordinati Tutto è pronto per il matrimonio di Francesca Ferragni: ovviamente ci sono anche Leone e Vittoria al Castello di Rivalta, la location del grande evento.

A cura di Giusy Dente

Grande giorno di festa oggi, per la famiglia Ferragni: è il giorno del fatidico sì di Francesca Ferragni. La 34enne è pronta a convolare a nozze col compagno Riccardo Nicoletti, dopo oltre 10 anni insieme e la nascita di un figlio. Tutti i familiari sono già arrivati alla location esclusiva dell'evento: gli sposi hanno scelto il castello di Rivalta per festeggiare. Nel pieno dei preparativi a ridosso dell'inizio della cerimonia, Fedez non ha resistito e ha immortalato i piccoli Leone e Vittoria elegantemente vestiti, pronti per il sì della zia.

Tutto pronto per il matrimonio di Francesca Ferragni

Tutti sono curiosissimi di scoprire l'abito da sposa scelto da Francesca Ferragni per il grande giorno del sì. Nessuno spoiler al riguardo, benché abbia già svelato di essersi rivolta ad Atelier Emé per il look nuziale. O forse i look, visto che sempre più spesso le spose stanno scegliendo più vestiti da sfoggiare nel giorno delle nozze, per passare da un outfit più tradizionale di giorno a uno più chic per la sera. Accanto a sé la sposa avrà le sorelle, i familiari, gli amici. Proprio Valentina e Chiara faranno da damigelle, con un look top secret. A tutti è stato chiesto molto riserbo, addirittura pare sia stato fatto firmare un documento in cui i presenti si impegnano a non divulgare foto e video del matrimonio: vale sia per il rito in Chiesa che per la festa serale nella dimora storica. Tra gli invitati, ovviamente, anche i piccoli Leone e Vittoria.

Leone e Vittoria elegantissimi

"Fatemi la faccia da matrimonio" ha chiesto Fedez a Leone e Vittoria, impegnati oggi con qualcosa di nuovo: un matrimonio. Vedranno la zia Francesca vestita di bianco e festeggeranno il grande evento assieme al resto della famiglia. Abitino floreale a maniche lunghe per la piccola Vittoria, con un paio di scarpette rosse. Pantaloncini beige con camicia bianca per il fratellino Leone, che ha coordinato il suo look a quello della sorellina aggiungendo una cravatta rossa.