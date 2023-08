Leone si prepara al matrimonio di Francesca Ferragni: è un damerino con camicia e giacca classica Manca pochissimo al matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti e il piccolo Leone ha dato il via ai preparativi con mamma Chiara: ecco il look da cerimonia che ha sfoggiato tra le mura di casa.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez hanno messo definitivamente fine alle loro vacanze estive: sono tornati tutti a Milano e, oltre ad aver ripreso a lavorare, hanno anche dato il via ai preparativi per l'evento che aspettano da mesi, il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. I due pronunceranno il fatidico sì a inizio settembre, coronando così il loro sogno d'amore dopo anni di fidanzamento e un figlio insieme, il piccolo Edoardo. Le sorelle Chiara e Valentina non stanno nella pelle ma la cosa che in pochi sanno è che ad attendere con ansia l'evento è anche il piccolo Leone, che proprio di recente ha fatto le prime prove degli abiti che indosserà per la cerimonia.

Il look elegante di Leone

Questa mattina Chiara Ferragni ha cominciato a prepararsi per il matrimonio di sua sorella Francesca e sui social ha rivelato qualche piccola indiscrezione sul look di Leone. Il bimbo sta crescendo, ha ormai 5 anni e giorno dopo giorno ha sempre di più l'aspetto di un ometto. Non sorprende, dunque, che la mamma abbia provato a fargli indossare un completo classico uguale a quello "dei grandi". Al motto di "Getting ready for zia and zio wedding", lo ha immortalato tra le mura di casa con indosso una giacca total black, un modello monopetto con i bottoni gold che ha portato chiuso ma lasciando intravedere la camicia bianca abbinata. Niente pantaloni coordinati, il bambino ha tenuto indosso i jeans ed è rimasto a piedi nudi, sfoggiando però un sorriso ironico sul viso.

Il look elegante di Leone Lucia Ferragni

Cosa sappiamo del matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti

Tutto sembrerebbe essere pronto per le nozze di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti: si sposeranno a inizio settembre (probabilmente il 9) a poco più di 3 mesi dall'affissione delle pubblicazioni di matrimonio all'Albo pretorio del Comune di Milano risalente allo scorso 26 maggio. Sulla cerimonia non si sa molto, i futuri coniugi non si sono lasciati sfuggire spoiler sui festeggiamenti e sulla lista degli invitati, si sono solo limitati a rivelare la location esclusiva scelta per l'evento. Pronunceranno il fatidico sì a Gazzola, un romantico borgo in provincia di Piacenza, per la precisione nel Castello di Rivalta, noto come Castello dei Conti Zanardi Landi. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche giorno per scoprire tutti i dettagli della festa firmata Ferragnez, dagli allestimenti all'abito della sposa.