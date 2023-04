Vittoria Ferragni come in una fiaba: con scettro, corona e abitino celeste è la principessa di casa Vittoria si è trasformata in una baby principessa, con un adorabile costumino azzurro e con tanto di scettro e corona. Somiglia alla principessa Elsa di Frozen.

A cura di Giusy Dente

Mentre Chiara Ferragni è in partenza per Roma, Fedez si sta godendo un po' di tempo in casa coi suoi figli. L'imprenditrice è stata a Bologna per incontrare i fan ed oggi è nuovamente in viaggio, stavolta verso la Capitale, per un altro evento. La soppressione dei treni a causa di un incidente l'ha costretta, però, a rimandare di qualche ora ed è bloccata in ufficio. Fedez invece è a casa. Il rapper condivide molto della quotidianità familiare sui social, compresi i momenti assieme ai figli Leone e Vittoria, che tirano fuori la sua parte più giocherellona. La piccola di casa in particolare è spesso "vittima" di teneri scherzi. Baby V è amatissima dai fan e follower dei Ferragnez: spesso è lei stessa a sorprendere il papà, contagiandolo con la sua irrefrenabile allegria.

Baby V è la principessa di casa

Anche se Carnevale è passato da un pezzo, la piccola Vittoria Lucia Ferragni si è nuovamente travestita. Ha indossato i panni di una principessa appena uscita da una fiaba. In passato ha già sfoggiato delle eleganti mise di questo tipo: i fan e i follower dei Ferragnez la adorano in questa elegantissima versione. Papà Fedez si è divertito a immortalarla in un momento di gioco casalingo.

La piccola si è divertita a "infastidirlo" con lo scettro. L'accessorio è abbinato a una corona poggiata sui capelli biondissimi. Entrambi sono indispensabili per una principessa che si rispetti. L'abitino celeste con paillettes è impreziosito da dettagli color argento. Così vestita, baby Vittoria è una versione in miniatura della principessa Elsa del film d'animazione Frozen.