Victoria De Angelis sul palco in lingerie sembra una sposa punk La bassista dei Maneskin in occasione del concerto di Vancouver ha sfoggiato un babydoll bianco abbinato a un paio di stivali cuissardes.

A cura di Annachiara Gaggino

Victoria De Angelis e i Maneskin al completo

I Maneskin sono sulla cresta dell'onda. Continua il tour internazionale della rock band italiana di successo e, dopo la tappa a Vancouver che ha concluso le date in nord America, il gruppo si prepara per conquistare anche Città del Messico. L'ultimo concerto è stato un successo, come ogni altro del RUSH! World Tour, andato quasi tutto sold-out. Dai look sempre eccentrici e particolari, dopo lo stile western scelto per lo show in a Nashville nel Tennessee, questa volta hanno optato per un'estetica molto anni Duemila firmata Dsquared2. Tra pizzi, trasparenze e jeans a vita bassa la band romana è salita sul palco conquistando il pubblico canadese.

Victoria De Angelis

Victoria, in babydoll e cuissardes

Tra i membri del gruppo l'attenzione ricade sempre su Victoria. La bassista ha scelto per questa data un outfit total white, composto da un babydoll a pantaloncino in pizzo ricamato con la scritta Dsquared2. Il look da sposa punk è stato completato da un paio di calze autoreggenti leggermente sopra al ginocchio e da un paio di stivaletti al polpaccio in vernice bianca con tacco a stiletto e punta pronunciata. Per il concerto ha poi optato per un cambio scarpe, aggiungendo un tocco aggressivo per rendere il risultato meno candido: un paio di stivali alti in vernice nera alti fino a metà coscia con chiusura a zip laterale che compaiono anche nelle foto di backstage abbinati a un top di strass con chiusura sul seno.

I Maneskin

I cuissardes sono un must-have per Victoria De Angelis che li ha sfoggiati anche nella foto che la ritrae con la fidanzata Lina Pasos. Anzi, il modello sembra essere proprio lo stesso. Lo scatto è la prima vera foto di coppia postata sui social, essendo le due piuttosto riservate quando si tratta della loro vita privata. Per l'occasione la bassista dei Maneskin ha scelto di abbinare agli stivali un mini dress zebrato e una giacca di pelle color tabacco.