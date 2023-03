Victoria’s Secret torna a sfilare dopo quattro anni: come cambierà lo show degli ‘Angeli’ Il celebre marchio di lingerie è stato rilanciato sul mercato dopo un ambizioso rebranding: Il direttore finanziario ha annunciato un nuovo Victoria’s Secret Fashion Show entro la fine dell’anno.

A cura di Beatrice Manca

Victoria's Secret ci riprova. Il brand di lingerie che ha dominato la cultura popolare degli anni Duemila con le sue modelle-angelo e gli show spettacolari – con tanto di concerto in passerella! – torna a sfilare dopo quattro anno. Nel 2019 infatti i Victoria's Secret Fashion Show erano stati sospesi per via della crisi del marchio, sempre più criticato per l'idea di femminilità stereotipata e per gli standard fisici irraggiungibili proposti. Il brand però è tornato sul mercato con un ambizioso rebranding e ora è stata annunciata una nuova sfilata: testimonierà la nuova filosofia del brand?

Victoria's Secret, dal successo alla crisi

Un tempo gli show di Victoria's Secret erano attesi tanto quanto le sfilate di Parigi: salivano in passerella le top model del momento, da Adriana Lima alle sorelle Hadid, da Miranda Kerr a Heidi Klum, e veniva invitato un cantante a esibirsi in passerella. Ma il brand non ha saputo (o forse non ha voluto) vedere che il mondo stava cambiando e che il pubblico era sempre più allarmato dalle diete ristrette a cui venivano sottoposte le modelle e dalla mancanza di inclusività. Per non parlare poi dei controversi legami di Les Wexner, allora amministratore delegato, con Jeffrey Epstein, accusato di traffico sessuale di minori e di associazione a delinquere finalizzata al traffico sessuale. Troppe ombre sul marchio: mancanza di inclusività, sessismo, bullismo. fat shaming e promozione di standard insalubri per le giovani donne. Il nuovo Victoria's Secret però vuole essere diverso e ha incluso tra le sue testimonial donne di successo, calciatrici e attiviste per la comunità LGBTQ+.

Il ritorno delle sfilate di Victoria's Secret

Il direttore finanziario del brand, Timothy Johnson, ha annunciato che i tempi sono maturi per un ritorno in passerella: "Continueremo a investire per supportare la nuova versione del nostro fashion show, che arriverà entro la fine dell'anno". Non si conosce ancora la data, ma è probabile che si svolga in autunno. Non è stato ancora annunciato il cast, ma il brand sa che ha una sola occasione per dimostrare di essere realmente al passo con i tempi: le modelle probabilmente saranno scelte in un'ottica di diversity, includendo corpi differenti, disabilità e persone transgender. Con ogni probabilità però sarà uno show ad alto tasso spettacolare, con performance dal vivo e coreografie: tra gli artisti più gettonati potrebbe esserci Lizzo, paladina di body positive. Basterà a rilanciare il marchio?