video suggerito

Victoria Beckham rivela perché non sorride mai Victoria Beckham, imprenditrice ed ex Spice Girl, ha rivelato in alcune interviste perché in pubblico e nelle foto tende a sorridere raramente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Victoria Beckham

L'ex Posh Spice Victoria Beckham è nota negli ultimi anni per aver fondato il suo omonimo brand di moda, oltre ad aver lanciato una linea di prodotti beauty. Con David Beckham, poi, da più di vent'anni formano una delle coppie più note dello star system internazionale. Beckham, però, è nota anche per il suo essere poco sorridente: in pubblico, nelle foto e anche durante gli eventi, l'ex Posh Spice non sorride mai. Anche dopo la serie Netflix che ha visto protagonisti lei e il marito, nelle diverse interviste rilasciate ha rivelato perché tende a sorridere raramente in pubblico.

Perché Victoria Beckham non sorride

Victoria Beckham ha rivelato che il motivo per cui appare spesso con uno sguardo piuttosto severo nelle foto. Nel corso degli anni, la designer è stata spesso associata alla sua espressione quasi corrucciata. Beckham ha raccontato che la tendenza a non sorridere molto deriva da un'insicurezza che si porta con sé da tantissimi anni: quando era adolescente la pelle del suo volto era segnata dall'acne, condizione che la rendeva insicura quando scattava le foto e che la portava a sorridere pochissimo. Ancora oggi l'ex Spice Girl segue una skincare molto rigorosa per tenere pulita la sua pelle.

In un'intervista al Telegraph, Victoria Beckham ha raccontato: "Probabilmente in molte foto avevo un aspetto quasi austero, ma ero così a disagio". Oggi la cantante e imprenditrice ha rivelato di sentirsi più a a suo agio con sé stessa e di sorridere molto più spesso rispetto al passato, anche nel mostrarsi con poco make up sul volto. In una recente intervista ha dichiarato: "Se qualche anno fa mi aveste detto che sarei salita su un tappeto rosso per ritirare un premio indossando solo un po' di correttore e senza fondotinta, avrei pensato che foste pazzi, ma è quello che ho fatto la scorsa settimana”.