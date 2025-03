video suggerito

La famiglia di Victoria Beckham in prima fila alla sfilata di Parigi: l'ex calciatore e i figli vestono coordinato Victoria Beckham ha sfilato a Parigi presentando la collezione Autunno/Inverno 2025-26. In prima fila c'erano i figli Romeo, Cruz e Harper e il marito David Beckham che hanno scelto look coordinati per un evento così speciale.

A cura di Arianna Colzi

David Beckham e i figli insieme ad Anna Wintour

Da diversi anni ormai, la sfilata del brand omonimo di Victoria Beckham è uno degli appuntamenti fissi della Fashion Week di Parigi. L'ex Posh Spice ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2025-26 e a supportarla in prima fila c'erano i figli Romeo, 22 anni, Cruz, 20 anni, e Harper, 13 anni, e ovviamente il marito, David Beckham. Assente, invece, il maggiore dei quattro figli, Brooklyn, 26 anni, che, insieme alla moglie Nicola Peltz, ha da poco lanciato un brand di salse, Cloud23. Accanto ai Beckham, seduti rigorosamente in prima fila, c'era anche Anna Wintour, Direttrice di Vogue America.

La famiglia Beckham alle sfilate di Parigi

Seduta in prima fila alla sfilata di Parigi, la famiglia Beckham ha scelto di supportare l'ex Posh Spice. Insieme ai figli Romeo e Cruz erano sedute anche le loro compagne, Kim Turnbull e Jackie Apostel. Dopo la sfilata allo Château de Bagatelle, Victoria è uscita in passerella tra gli applausi e ha salutato la famiglia e i presenti. Per l'occasione, la designer ha scelto un completo nero composto da maglione a collo alto e pantaloni sartoriali.

Victoria Beckham

L'ex calciatore e i figli, invece, hanno scelto di vestirsi coordinati sui toni del nero e del marrone. La più piccola dei quattro figli, Harper, indossava un abito di raso marrone firmato Victoria Beckham e abbinato a una clutch della stessa palette. David Beckham, invece, ha puntato sul total black indossato un completo con blazer doppiopetto, abbinato a una camicia bianca e a una cravatta nera.

Anna Wintour, David Beckham e la figlia Harper Beckham

Romeo e Cruz Beckham hanno seguito le orme del padre con abiti scuri: il primo indossava una mise total black, mentre Cruz ha scelto come Harper Beckham un completo gessato sui toni del marrone dalle forme anni Settanta, con tanto di camicia Oxford scollata.

La famiglia Beckham e Anna Wintour