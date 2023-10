Veronica Gentili, c’è una nuova Iena in prima serata: il debutto alla conduzione è in total black Veronica Gentili è la nuova conduttrice de Le Iene, dopo Belén Rodriguez. Per il debutto ha scelto l’intramontabile total black.

A cura di Giusy Dente

I grossi cambiamenti voluti da Piersilvio Berlusconi sulle reti Mediaset, all'indomani della morte del padre, vanno in direzione di una tv nuova, più trasversale, più rispettosa del pubblico e più attenta a informazione attualità. Numerose, le novità nei palinsesti, tra volti nuovi e addii. Belén Rodriguez, per esempio, non fa più parte della squadra de Le Iene, che ha condotto fino alla scorsa edizione. Ora al timone c'è una giornalista: Veronica Gentili.

Chi è Veronica Gentili

Veronica Gentili è la prima conduttrice giornalista del programma, sul palco de Le Iene co Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Romana, classe 1982, si è fatta conoscere dal grande pubblico con programmi come Buoni o cattivi su Italia 1 e Controcorrente su Rete 4, ma ha all'attivo anche esperienze da attrice. Ha debuttato giovanissima in Come te nessuno mai di Gabriele Muccino, si è diplomata all’Accademia Nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, per poi recitare in alcuni film e serie tv.

La 42enne è fidanzata da tempo con Massimo Galimberti, ma è una relazione vissuta lontano dai riflettori, di cui si sa molto poco: sono molto gelosi della vita privata. Per la conduttrice l'approdo a Le Iene è una grande opportunità, in termini di visibilità e di crescita professionale. Inevitabile il confronto con chi l'ha preceduta, Belén Rodriguez, a cui ha rivolto un affettuoso saluto.

Il look del debutto

La prima puntata de Le Iene condotta da Veronica Gentili e Max Angioni è stata aperta dalla musica dei The Kolors. La conduttrice, per l'ingresso in scena, ha optato per l'intramontabile total black, riprendendo il colore della "divisa ufficiale" del programma, che prevede tailleur, camicia e cravatta. La giornalista ha scelto un top con scollatura all'americana e colletto leggermente rialzato, fiocco sulla nuca e schiena parzialmente nuda. Lo ha abbinato a un paio di pantaloni palazzo e sandali col tacco Casadei. Lo styling è di Susanna Ausoni. Per un tocco più sofisticato e autorevole, ha puntato su un raccolto: una coda di cavallo bassa con ciocca laterale lasciata libera sul viso.