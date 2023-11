Veronica Cozzani da giovane in bikini: nella vecchia foto è identica alla figlia Belén Rodriguez Veronica Cozzani ha riaperto il baule dei ricordi e ha rispolverato una foto di quando aveva solo 15 anni. Il dettaglio che non è passato inosservato? Da giovanissima era la fotocopia della figlia Belén Rodriguez.

Belén Rodriguez è ancora una volta al centro del gossip: da diversi mesi ha ufficializzato la relazione con Elio Lorenzoni, l'uomo che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo la traumatica rottura con Stefano De Martino. Prima di uscire allo scoperto era rimasta a lungo lontana dai social, probabilmente alle prese con un momento difficile, ma ora è più bella e raggiante che mai e non perde occasione per rivelare l'incredibile felicità provata. Nelle ultime ore ad aver attirato le attenzioni dei media, però, non è stata lei ma la mamma Veronica Cozzani, che si è servita di Instagram per rispolverare una vecchia foto: ecco com'era da giovanissima.

Veronica Cozzani a 15 anni

Veronica Cozzani, la mamma dei fratelli Rodriguez, è da sempre molto attiva sui social, dove documenta regolarmente la sua normale quotidianità fatta di impegni in famiglia, dolci momenti con i nipoti Santiago e Luna Marì e romantiche uscite col marito Gustavo. Nelle ultime ore ha pensato bene di riaprire "il baule dei ricordi", rispolverando una foto di quando era giovanissima.

Veronica Cozzani a 15 anni

Lo scatto risale al 1978, aveva 15 anni e si godeva l'adolescenza in una assolata giornata estiva. Sullo sfondo c'è un meraviglioso panorama balneare, mentre lei è in primo piano in bikini, un modello marrone con slip sgambati e reggiseno a triangolo. All'epoca Veronica portava i capelli lunghi, scuri e ondulati, aveva il sorriso stampato sulle labbra e vantava una silhouette impeccabile.

Belén Rodriguez in costume

Veronica Cozzani e Belén Rodriguez: tale madre, tale figlia

Il dettaglio che non può passare inosservato? Confrontando la foto di Veronica Cozzani da giovane con un'immagine attuale di Belén, la somiglianza è impressionante. Mamma e figlia hanno lo stesso sorriso, la stessa innata femminilità e lo stesso stile da dive e, nonostante gli anni che passano, continuano a mantenere intatti i loro tratti distintivi. Non sorprende, dunque, che anche la conduttrice abbia ri-postato la foto di mma Veronica sul suo account, fiera della bellezza e del fascino che ha ereditato proprio da lei. Insomma, di fronte lo splendore delle due è proprio il caso di dire "Tale madre, tale figlia".