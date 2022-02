Valentina Ferragni lancia le Mary Jane con le zeppe: le scarpe must della primavera sono platform Valentina Ferragni ha posato sui social in total white, lanciando il look da imitare per la primavera 2022. Qual è l’accessorio che ha aggiunto un tocco audace e glamour all’outfit? Le Mary Jane con la zeppa, destinate a diventare il must-have della bella stagione.

A cura di Valeria Paglionico

La primavera 2022 si avvicina e, complice il rallentamento della pandemia, in tutti sta crescendo la voglia di tornare a godersi una vita quotidiana "normale". Quale migliore occasione di questa per curare nei minimi dettagli il proprio stile? Anche se manca ancora più di un mese all'inizio della nuova stagione, sarebbe bene cominciare a riempire il proprio armadio di capi must-have. Quale sarà l'accessorio più gettonato delle prime giornate miti e soleggiate? Le Mary Jane con la zeppa, diventate ormai le calzature preferite di Valentina Ferragni, che sui social ha proposto un luminosissimo outfit total white.

Il look total white di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è un'indiscussa icona di stile e a poche settimane dall'inizio della primavera ha proposto un look total white da imitare assolutamente durante le prime giornate soleggiate. Ha abbinato degli shorts e un maglioncino a girocollo a un paio di collant bianchi decorati con i pois, anche se la vera chicca sono le scarpe: un paio di Mary Jane con maxi tacco e zeppa firmate Valentino, modello decorato con l'iconica V gold sul cinturino da 850 euro. Al motto di "These shoes are made for walking", la sorella di Chiara si è lasciata immortalare in queste versione super glamour con le calzature in primo piano. Dove avevamo già visto le sue scarpe? A Sanremo, dove erano state indossate da Lorena Cesarini durante la conferenza stampa.

Le Mary Jane di Valentino

Le Mary Jane platform sono le scarpe più amate dalle star

È da diversi mesi che stanno spopolando le scarpe con la maxi zeppa, tanto che ormai sono diventate le più amate dalle star, da Elodie ad Ambra Angiolini. Le fashion addicted saranno liete di sapere che sono tornate anche per la primavera 2022 ma in versione Mary Jane, ovvero con il cinturino intorno alla caviglia o sul collo del piede. Sono moltissime le Maison che, al di là del classico modello nero, hanno proposto delle varianti multicolor, da Giuseppe Zanotti che ha tempestato la zeppa di cristalli al raso giallo acceso di Versace, fino ad arrivare alle nuance pastello di Le Silla. Insomma, le Mary Jane platform non possono mancare nel proprio armadio primaverile: sono le calzature più glamour, audaci e "social" della bella stagione.