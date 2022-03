Cristalli illuminano la chioma: Valentina Ferragni lancia l’acconciatura gioiello per la primavera Valentina Ferragni è volata a Parigi per la Fashion Week e ne ha approfittato per lanciare un’acconciatura scintillante che di sicuro diventerà must-have della primavera. La sorella di Chiara ha decorato i capelli con i cristalli, rendendo così la pettinatura gioiello.

A cura di Valeria Paglionico

La Fashion Week internazionali non sono solo gli eventi con cui le Maison di fama internazionale lanciano le loro nuove collezioni, sono anche una vera e propria "vetrina" per influencer e it-girl che fanno a gara per lanciare trend e mode di stagione. Lo sa bene Valentina Ferragni, che di recente è volata a Parigi con la sorella Chiara per seguire le sfilate. Ne ha approfittato per sfoggiare un hair look scintillante che sembra avere tutte le carte in regola per diventare il must-have della primavera. Ha decorato la chioma con dei cristalli, rendendo così la sua acconciatura gioiello. In quante imiteranno il suo stile glamour e principesco durante la bella stagione?

Baby hair gioiello: la chioma principesca di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha seguito la sfilata Dior F/W 2022-23 che si è tenuta qualche giorno fa alla Paris Fashion Week. Ad aggiungere un tocco luminoso all'abito bon-ton total black è stata l'acconciatura. La sorella di Chiara ha tenuto i capelli sciolti e tirati all'indietro e, oltre a puntare tutto su un super trendy effetto bagnato, ha anche aggiunto dei micro cristalli sui ciuffi frontali. Li ha portati attaccati alla fronte come dei baby hair, mettendo così in risalto i dettagli gioiello. Chi ha firmato questo hair look inedito e originale? Manuele Mameli, il make-up artist che segue le sorelle Ferragni in giro per il mondo.

Valentina Ferragni col trucco gioiello

Cristalli tra i capelli, il nuovo trend della primavera

I dettagli gioiello che illuminano i beauty look non sono una novità tra le tendenze più gettonate degli ultimi tempi, già nei mesi scorsi avevano spopolato i make-up con cristalli, perline e glitter attaccati sul viso o sui lati degli occhi. Ora anche alla chioma bisogna aggiungere un tocco shiny, così da essere certe di non passare inosservate. Il risultato? Una acconciatura un po' da principessa, un po' da sirena, l'ideale per brillare e per mostrare la propria voglia di rinascita nelle prime giornate della primavera. Insomma, la Ferragni Junior sembra aver proposto un trend stiloso e fashion con cui conviveremo per tutta la bella stagione. Riuscirà a diventare la moda simbolo della Primavera/Estate 2022?