Valentina Ferragni con il tutù e il body trasparente: perché era vestita da ballerina Valentina Ferragni ha stupito i fan con un look originale: tutù rigido e body bianco. Sui social ha poi svelato che il look da “étoile francese” è la realizzazione di un suo sogno d’infanzia…

A cura di Beatrice Manca

Che Valentina Ferragni abbia una passione per la danza è noto: è una patita di pole dance e spesso condivide sui social i suoi allenamenti. Ma l'avete mai vista in versione ballerina di danza classica? La sorella di Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice a sua volta, ha stupito i fan con un look decisamente originale: body bianco, tutù rigido in tulle e scarpe con i nastri intorno alla caviglia. In molti si sono chiesti il motivo del suo look: una svolta verso il balletto o un servizio fotografico sulle punte? Niente di tutto ciò! L'influencer ha deciso di realizzare il suo sogno di infanzia, almeno per una notte…

Valentina Ferragni in versione ballerina

Chiunque abbia preso lezioni di danza classica – o sia semplicemente appassionato di balletto – avrà riconosciuto il look di Valentina Ferragni. L'influencer sembrava proprio pronta per una sessione alla sbarra con un body candido con le maniche trasparenti e un tutù in tulle rigido. A "tradirla" sono stati due dettagli: i capelli sciolti, vietati a ogni ballerina, e le scarpe con il tacco che riprendevano i tipici nastri in raso delle scarpette con il gesso, ma in versione più glamour. Il look è stato scelto per un motivo molto originale: Valentina Ferragni e il fidanzato Luca Vezil hanno partecipato a una festa di compleanno a tema e si sono "mascherati".

Il festeggiato Cristian Romanoni ha voluto organizzare una festa a tema sport in un famoso locale milanese, il Caveau di tradizioni, e gli invitati hanno partecipato vestendosi da tennisti, calciatori, pallovoliste o surfisti. Luca Vezil era vestito da giocatore di football americano, con tanto di maglia rinforzata sulle spalle e il trucco colorato sul viso, mentre Valentina Ferragni ha voluto declinare il tema in modo originale, ispirandosi alla disciplina della danza classica. "Ho sempre voluto essere un'étoile francese", ha raccontato nelle storie. La caption della foto recita: "Ballerina per una notte". Chissà che non si innamori del tutù e decida di salire davvero sulle punte!