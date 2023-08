Trench per l’autunno 2023: i modelli di tendenza per la mezza stagione Il trench è il capospalla da avere in autunno, comodo, pratico e versatile si adatta a ogni tipo di look. Dai trench in pelle a quelli con la cintura in vita ecco i modelli must have per l’autunno 2023.

A cura di Marco Casola

da sinistra Acne Studios, Alexander McQueen, Balenciaga, Ami Paris, Tory Burch

Il trench è il capospalla must da avere in autunno. Semplice, comodo, versatile e adatto a tutti i look è perfetto per la "mezza stagione" in cui è troppo presto per indossare pesanti cappotti in lana ma ormai non fa più caldo, le temperature iniziano ad abbassarsi ed è dunque necessario un soprabito. Il trench è sempre presente nelle collezioni autunnali dei grandi stilisti, è per questo il capo ever green per eccellenza, un modello che non passa mai di moda e quindi un pezzo d'abbigliamento su cui investire all'inizio della stagione fredda.

Il trench classico è sempre di moda ma ogni anno ci sono varianti differenti che si affiancano agli iconici modelli beige con cintura in vita, rever e doppiopetto. Dai trench colorati a quelli in pelle, dai modelli con collo alto in stile militare fino a quelli con fantasie geometriche oppure optical, ecco una piccola guida ai nuovi capospalla di tendenza per l'Autunno/Inverno 2023-2024.

Il trench di pelle

Quest'anno i look in total pelle, con blazer, pantaloni e cappotti in pelle, sono un must. In passerella hanno sfilato trench dalle linee oversize realizzati in pelle nera, rossa o viola, come i modelli visti nella collezione Autunno/Inverno 2023-2024 di Alexander McQueen.

Alexander McQueen

Il trench a campana

Oltre a classici trench beige con cintura in vita, i modelli più eleganti e gettonati sono quelli a campana, che cadono dritti e non hanno doppio petto, rever a lancia o cintura in vita. Modelli di trench simili sono apparsi sulla passerella invernale di Tory Burch a New York.

Tory Burch

Il trench dark

Un mood dark, che ricorda quello dei noir anni '50 invade le passerelle per l'autunno 2023. Il noir look prevede capi scuri, accessori in pelle black e ovviamente trench neri, preferibilmente realizzati in satin o in atri tessuti che con finitura lucida, come quelli visti sulla passerella Autunno/Inverno 23-23 di Dior.

Dior

Il trench con la cintura

Il trench iconico è senza dubbio quello con doppi bottoni frontali, tessuto beige o sabbia e cintura morbida da legare in vita. Sulle passerelle autunnali spuntano nuove varianti del modello iconico, come quello di Acne Studios, con una colorazione a effetto "bruciato" e maxi stola che parte dal trench per avvolgere il collo creando un particolare effetto materico.

Acne Studios

Il trench colorato

Non solo trench in beige o in nero, l'inverno 2024 è l'inverno dei colori pastello, come il rosa confetto e il celeste, e di quelli accesi come il rosso rubino e il giallo limone. Tonalità forti e fantasie colorate appaiono dunque anche sui trench di stagione, uno su tutti il modello con maxi rever e fantasia zig zag di Missoni.

Missoni

Il trench militare

La variante più nuova di trench per l'autunno 2023 è senza dubbio quella con collo alto che ricorda lo stile militare. Il capo da avere è dunque il trench in suede grigio di Ferragamo, con doppi bottoni, cintura "tecnica" e applicazioni sulle spalle.