Tornano gli anni ’60: i look di tendenza per la Primavera 2022 sono pop con minigonne e giacche corte Mini tailleur colorati, abiti a trapezio, handbag colorate e scarpe con il tacco basso: le sfilate Primavera/Estate 2022 ci riportano agli anni Sessanta.

A cura di Beatrice Manca

Moschino Primavera/Estate 2022

Minigonne, cappotti a trapezio e un tripudio di colore: la moda della Primavera/Estate 2022 guarda indietro agli Sessanta, il decennio pop e irriverente che ha cambiato la moda. A voler essere precisi, la tendenza Sixties era presente già questo inverno ma sulle passerelle estive è letteralmente esplosa: da Dior a Moschino, da Tod's a Chanel, spopolano minigonne, cappottini colorati, abiti a trapezio e accessori pop. La decade che ha cambiato la moda viene ricordata per l'energia e l'ottimismo con cui guardava al futuro: ecco i look a cui ispirarsi direttamente dalle passerelle.

Giacche corte e minigonne sono il must della Primavera 2022

Il capo simbolo degli anni Sessanta è la minigonna, un vero e proprio spartiacque nella storia della moda. Le passerelle Primavera/Estate 2022 la propongono in versione colorata, abbinata a giacche corte molto Sixties. Il look da avere assolutamente per la primavera 2022 è il mini tailleur che abbiamo visto sulle passerelle di Chanel, Dior e Valentino. Una versione più giovane e briosa del classico tailleur, da abbinare ad accessori spiritosi come borsette-peluche, eyeliner colorato e capelli vaporosi.

Chanel

Il ritorno degli abiti a trapezio in passerella

Lo scorso settembre Maria Grazia Chiuri ha stupito tutti con una coloratissima sfilata ispirata di Dior agli anni Sessanta: tra i capi iconici della collezione non poteva mancare l'abito "ad A", declinato in versioni total black o con inserti colorati. Anche Tod's ha rielaborato l'iconica linea a trapezio in colori neutri, mandando in passerella minidress minimal e senza tempo. Questo capo si porta da adesso fino all'estate giocando con gli accessori: collant colorati alla Twiggy e stivali in gomma per le giornate piovose, soprabito coordinato per le prime giornate di sole.

Dior

Gli accessori "pop" per la Primavera/Estate 2022

Gli anni Sessanta sono stati un decennio di grande sperimentazione nella moda: dalla Space Age al movimento hippie, passando per la psichedelia e per l'avvento della minigonna. Oggi le sfilate Primavera/Estate 2022 guardano soprattutto alle declinazioni più pop e ironiche della decade, tra occhiali da sole con la montatura spessa e maxi orecchini colorati. Gli accessori che proprio non possono mancare nel nostro guardaroba sono le scarpe con il tacco basso, in versione mary-jane o sabot e le handbag confetto, come quelle portate in passerella da Moschino.

Moschino

Ovviamente, via libera al colore e a una sana dose di leggerezza: gli anni Sessanta sono rimasti nell'immaginario collettivo come un decennio vibrante di novità e di cambiamenti. Nulla nella moda torna per caso: in tempi di grandi sconvolgimenti c'è bisogno di evadere dalle regole, di trovare la propria voce. Perché non farlo con un tocco di brio in più?