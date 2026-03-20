Torna di moda il bomber ma ora è in versione mini: i 6 abbinamenti di tendenza per la primavera 2026

La giacca da avere per la primavera 2026 è il bomber crop. Ecco come nasce la tendenza più cool del momento e i 6 look da cui prendere ispirazione per le combo e gli abbinamenti alla moda.

Bomber corto McQueen

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Primavera/Estate 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Qual è la giacca più cool per la primavera 2026? Il bomber in versione crop, con spalle boxy cadenti e orlo che arriva in vita sopra i fianchi. Diciamo addio ai tipici caposapalla primaverili, come trench e spolverini: è il momento del ritorno allo street style e dunque del pezzo principale di questo stile, il bomber. Con il quiet luxury del periodo post pandemico la moda aveva messo da parte le incursioni nei trend fuori dagli schemi provenienti dalla "strada". La crisi di marchi street come Supreme, Off-White e simili ha poi dato la batosta finale, lasciando spazio al minimalismo più puro. Ora prende forma una nuova wave che guarda agli anni '80 e '90 e si appropria dei capi chiave di quegli anni, ridefinendo le linee e adattandole alle esigenze contemporanee. Spunta un rinnovato interesse per capi come leggings con le ghette, décolleté a punta e giacche bomber, chiodi in pelle e jeans con inserti ptachwork.

Dove nasce la tendenza del bomber crop

Il mix di ispirazioni differenti porta alla creazione di capi ibridi come il bomber crop, capo solitamente proposto in versione over, che adesso diventa più glam e contemporaneo nelle versioni ultra corte, in quelle preziose in pelle o seta o ancora in quelle con maxi rever a scialle. Il bomber mini diventa must have in un momento in cui torna di moda la vita bassissima, che viene esaltata a mostrata con shirt e giacche corte. Questi modelli sono poi il primo segnale dello sguardo rivolto alle linee più asciutte che forse tra qualche anno decreteranno la fine dell'oversize, del resto sulle ultime passerelle francesi abbiamo visto sfilare linee super slim su pantaloni e abiti aderenti. Dai bomber corti con pantaloni cargo a quelli che si indossano con mini gonne e shorts, fino agli abbinamenti più originali, con lunghe gonne asimmetriche o pencil skirt, abbiamo raccolto una serie di look da cui prendere ispirazioni con le combo must have di stagione.

Mini bomber + pantaloni palazzo

La prima combo di tendenza è quella con bomber crop e pantaloni palazzo, come quella del look visto sulla passerella Primavera/Estate 2026 di Balenciaga nella collezione disegnata da Pierpaolo Piccioli. Qui si gioca con le proporzioni opposte, abbinando giacca mini e pantaloni dalla silhouette ampia, e il risultato finale crea un particolare contrasto, adatto per outfit comodi, casual e da giorno.

Leggi anche Le giacche tecniche sono il capo più trendy della primavera 2026

Look Primavera/Estate 2026 di Balenciaga con bomber e pantaloni palazzo

Mini bomber + gonna corta

Perfetta per la primavera è la combo in cui il bomber corto viene indossato con una minigonna a vita bassa, come nei look della collezione P/E 2026 di McQueen. In questo caso è possibile giocare anche con l'utilizzo di fantasie floreali mixate con capi a fondo unico dal colore neutro, come beige o fango, e completando il look con stivali in pelle alti.

Un look della collezione Primavera/Estate 2026 di McQueen con mini bomber e gonna corta

Bomber corto + jeans oversize

Il bomber corto sta benissimo se indoissato su jeans di ogni tipo, da quelli skinny a quelli baggy, da quelli a vita alta fino alle varianti a vita bassa. Il look da copiare è quello visto sulla passerella primaverile di Loewe, dove il bomber crop in blu (dal vago sapore preppy) è abbinato a pantaloni in denim scuro, illuminati da scarpe dipinte con un giallo intenso.

Un look della collezione Primavera/Estate 2026 di Loewe con mini bomber e jeans oversize

Bomber mini + shorts

Non solo bomber classici, sulle passerelle primaverili abbiamo visto anche interpretazioni inconsuete del modello street style, come quelle disegnate da Sarah Burton per Givenchy, designer che propone varianti in pelle rubando alcuni dettagli dalle giacche chiodo o dai cappotti. Qui il bomber corto ha maxi rever tondeggianti e maniche ampie. L'accostamento da provare è con body, leggings e jeans skinny o con culotte e shorts cortissimi.

Un look della collezione Primavera/Estate 2026 di Givenchy con mini bomber e body

Bomber corto + gonna longuette

I bomber più chic di stagione sono quelli realizzati in tessuti preziosi e leggeri come la seta e il tulle. Queste varianti leggere declinate in tonalità pastello e decorate con fantasie floreali, che abbiamo visto sulla passerella P/E 2026 di Fendi, sono perfette per la stagione calda e si indossano su gonne longuette a tubo e con sandali spuntati dal tacco mini.

Un look della collezione Primavera/Estate 2026 di Fendi con bomber e pencil skirt

Bomber + gonna asimmetrica

Per la sera la combo perfetta è quella tra puffy bomber crop e abiti con gonne asimmetriche, più corte sul davanti o con orli irregolari. I look a cui ispirarsi sono quelli in total black della collezione P/E 26 di Stella McCartney, in cui la giacca over dalle spalle cadenti e dal mood casual viene mixata con le linee sinuose ed eleganti dell'abito con gonna dalla doppia lunghezza.