Thylane Blondeau, l'ex bambina più bella del mondo torna a Parigi col chiodo di pelle scintillante Ricordate Thylane Blondeau, l'ex bambina più bella del mondo? Oggi ha 23 anni ed è una degli ospiti fissi della Paris Fashion Week: ecco cosa ha indossato in occasione della sfilata di Miu Miu.

A cura di Valeria Paglionico

La Paris Fashion Week è terminata ma non si può fare a meno di parlare ancora degli show spettacolari e suggestivi messi in scena per la stagione Primavera/Estate 2025. A chiudere la manifestazione è stata la Maison Coperni con una fiabesca sfilata a Disneyland ma a "farle concorrenza" proprio ieri sono stati altri grandi nomi della moda, da Chanel a Louis Vuitton. Nel pomeriggio, inoltre, ha sfilato anche Miu Miu di Miuccia Prada, uno dei marchi più amati dalle star. Il front-row è stato letteralmente invaso dalle celebrities, anche se ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto Thylane Blondeau, l'ex bambina più bella del mondo diventata ormai un ospite fisso della Settimana della Moda francese.

L'ex bambina più bella del mondo torna alla Paris Fashion Week

Ricordate Thylane Blondeau? Diventata famosissima a poco più di 4 anni come "la bambina più bella del mondo", ancora oggi riesce a distinguersi per splendore, catalizzando su di sé tutti i riflettori a ogni apparizione pubblica. Ha 23 anni ma non ha assolutamente perso l'innato fascino che da sempre la contraddistingue, anzi, continua a incantare tutti con i suoi occhi di ghiaccio, i suoi lineamenti delicati e la sua silhouette impeccabile. Da diverse stagioni è tra gli ospiti fissi delle sfilate Miu Miu, nel cui front-row riesce sempre a lanciare mode e tendenze da seguire. Anche ieri non ha deluso le aspettative dei fan: ha puntato tutto su un moderno look mannish ma senza rinunciare a qualche dettaglio "principesco".

Thylane Blondeau alla sfilata di Miu Miu

Il look mannish e scintillante di Thylane Blondeau

Per il gran ritorno alla Paris Fashion Week Thylane Blondeau non ha rinunciato al glamour. Ha seguito il trend della moda mannish ma declinandolo in modo iper contemporaneo: per lei niente tailleur formali e rigorosi, ha preferito un completo in cotone celeste acceso caratterizzato da pantaloni palazzo e camicia dalla linea maschile coordinata portata abbottonata fino al collo. A fare la differenza è stato il soprabito: un chiodo di pelle dall'animo rock trasformato in un accessorio "gioiello". Si tratta infatti del classico modello oversize con fibbie e borchie ma arricchito da una cascata di cristalli scintillanti applicati su spalle e maniche. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e lisci. In quante durante l'autunno prenderanno ispirazione da lei e "rispolvereranno" il chiodo di pelle, usandolo anche con degli outfit eleganti?

Il chiodo di pelle con i cristalli di Miu Miu