Thylane Blondeau, l’ex bambina più bella al mondo smentisce i ritocchi estetici: “Uso solo il trucco”

Thylane Blondeau, meglio conosciuta come la "bambina più bella del mondo", è diventata famosa nel 2005, a soli 4 anni, quando venne scelta da Jean Paul Gaultier per sfilare durane la Paris Fashion Week. Da allora non ha mai smesso di avere successo, anzi, ha continuato a lavorare nel mondo della moda, distinguendosi sempre per il suo incredibile splendore. Oggi ha 24 anni, nella vita fa la modella e appare spesso sui red carpet internazionali, sfoggiando dei look incredibilmente glamour. Di recente, ad esempio, ha assistito alla sfilata parigina di Miu Miu ma in molti l'hanno presa di mira, accusandola di essersi rifatta, vista la sua bellezza così perfetta da sembrare finta. Di recente, però, ha smentito ogni critica: ecco come ha risposto agli haters.

Le critiche degli haters a Thylane Blondeau

Capelli lunghi e fluenti, occhi azzurri capaci di lasciare senza fiato e silhouette impeccabile: Thylane Blondeau vanta una bellezza così perfetta da sembrare "finta". Non sorprende, dunque, che i soliti "leoni da tastiera" abbiano insinuato che abbia raggiunto un simile risultato con la chirurgia estetica. Accusata di essersi rifatta viso, labbra e zigomi, si è sentita costretta a reagire, smentendo ogni tipo di insinuazione. La verità è che da sempre, per la precisione fin da quando era solo una bambina, ha vantato uno splendore "angelico" e ora, crescendo, non ha perso questa peculiarità, anzi, riesce a esaltare i suoi punti forti attraverso abiti, make-up e pose "da selfie".

Thylane Blondeau alla sfilata Miu Miu

La risposta di Thylane Blondeau agli haters

Stufa delle insinuazioni degli haters, la modella ha sottolineato di non essersi mai rifatta nulla. Le sue parole sono state: “Sono stanca di questi commenti. So che in questa generazione le persone tendono a fare le cose molto presto, ma io non ho mai ritoccato nulla. Potete guardare le mie foto di quando ero più giovane: non è cambiato nulla. La gente ama fare paragoni e inventare, ma solo perché mi trucco o uso una matita per le labbra non significa che mi sia rifatta le labbra o il viso. A un certo punto dobbiamo smetterla con queste cose. È da quando avevo 10 anni che mi accusano di essermi rifatta al viso, è ora di smetterla”.