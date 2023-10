Taylor Swift, per la prima del film dell’Eras Tour sceglie un abito floreale Per la première del docufilm sul suo The Eras Tour, Taylor Swift incanta il red carpet con un abito azzurro: tra gli ospiti anche Beyoncé.

A cura di Arianna Colzi

Taylor Swift

Continua a macinare record su record la regina del country pop, Taylor Swift. Per celebrare il suo The Eras Tour, il tour mondiale con cui sta girando tutto il mondo e che arriverà in Italia il prossimo 13 e 14 luglio, la cantante 33enne ha scelto di dare vita ad un documentario che riprenda le tre ore di concerto e che esce venerdì 13 nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Il docufilm Taylor Swift – The Eras Tour è stato presentato a Los Angeles, dove si è tenuta la première mondiale con tanto di red carpet e parterre di celebrities. Per il red carpet la cantante originaria della Pennsylvania ha scelto un abito floreale che ha illuminato una serata per lei così importante.

Il look di Taylor Swift per la première del film dell’Eras Tour

Taylor Swift regale: di chi è l'abito azzurro a fiori

Per la première mondiale del docufilm sul Taylor Swift – The Eras Tour, la cantante di Shake it Off ha scelto di indossare un abito celeste firmato Oscar De La Renta, dalla sua collezione Primavera/Estate 2023.Il vestito con gonna ampia le conferisce un aspetto quasi regale: la texture è interamente a fiori, che sono ricamati sul bustier e sulla gonna. Anche le scarpe, un paio di sandali firmati Giuseppe Zanotti, riprendono il color azzurro cielo dell'abito.

L’abito Oscar De La Renta Primavera 2023

Questa tonalità chiara di blu è ripresa anche nel make up: Taylor Swift, infatti, ha scelto un beauty look molto sobrio per l'occasione, illuminando gli occhi con un ombretto rigorosamente celeste e colorando le labbra con un lipstick rosso. I capelli biondo cenere, invece, sono raccolti in un chignon scomposto che evidenzia il volto. A completare il look, Swift ha abbinato gioielli Cartier e un anello di zaffiro firmato Anabela Chan, designer di gioielli di tantissime star.

I dettagli della texture floreale dell’abito di Taylor Swift

Anche Beyoncé sul red carpet della première del film di Taylor Swift

A celebrare un docufilm che è già da record – prima del debutto sono già stati venduti i 100 milioni di euro di biglietti – è arrivata l'altra regina dai numeri impressionati: Beyoncé. Le due cantanti, come osservato da alcuni quotidiani statunitensi, hanno dato una grossa spinta all'economia statunitense e si contendono il titolo di tour con più incassi della storia, dopo essersi prese quello dei due concerti più acclamati dell'estate. Basti pensare che il tour di Beyoncé ha generato, fino ad oggi, profitti pari a 295,6 milioni di dollari.