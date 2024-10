video suggerito

Sophie di Edimburgo dice addio a diamanti e pietre preziose: la sua nuova collana è fatta coi fagioli La Duchessa Sophie di Edimburgo sembra essere destinata a diventare la nuova icona fashion della Royal Family. Per la recente visita al Brooklands Motor Museum nel Surrey ha detto addio a diamanti e pietre preziose, ha puntato tutto su una collana fatta coi fagioli: ecco tutti i dettagli del gioiello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Royal Family britannica è tra le più in vista d'Europa e non sorprende che a ogni apparizione pubblica riesca a catalizzare le attenzioni dei media. Ora che Kate Middleton partecipa agli eventi ufficiali raramente (sta ancora recuperando le energie dopo le chemio), tutti i riflettori sono puntati sulla Duchessa Sophie di Edimburgo, la moglie del principe Edoardo che spesso partecipa agli appuntamenti ufficiali in rappresentanza della corona inglese. Qualche giorno fa ha fatto visita al Brooklands Motor Museum nel Surrey e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di glamour. In quanti hanno notato l'originale collana coordinata al look?

Il look autunnale della Duchessa Sophie di Edimburgo

Chi ha detto che Kate Middleton è l'unicaicona fashion di casa Windsor? A farle concorrenza è arrivata Sophie di Edimburgo, che, oltre ad apparire sempre più spesso in pubblico, proprio di recente ha sfoggiato un look che farà tendenza nell'autunno 2024. Per la visita al Brooklands Motor Museum ha abbinato un blazer doppiopetto in lana color cioccolato di Gabriela Hearst a un paio di pantaloni palazzo in denim di Alberta Ferretti. Per completare il tutto ha scelto un maglioncino bianco decorato con delle righe oro, un modello di Flame con le maniche corte e a palloncino, una clutch bag in pelle di Sophie Habsburg e un paio di maxi cuissardes in camoscio tabacco col tacco alto e quadrato di Gianvito Rossi (anche se li ha coperti con i pantaloni dalla silhouette ampia).

Sophie di Edimburgo con giacca Gabriela Hearst e pantaloni Alberta Ferretti

Chi ha firmato la collana di fagioli della Duchessa Sophie

A fare la differenza nel look della Duchessa di Edimburgo è stata la collana firmata byXan, la sua particolarità? Le pietre pendenti sulle tinte del viola e del vinaccia sono realizzate con i fagioli. Come specificato sul sito del brand, i legumi nell'antichità non venivano mangiati ma usati come ornamento del corpo durante le cerimonie e i rituali, si selezionavano quelli dalle forme e dai colori più accattivanti, dando così vita a gioielli unici nel loro genere, da corone di fagioli bianchi a collane di fagioli rosso rubino. La designer del marchio colombiano ha riscoperto il loro lato "fashion" nel 2016 mentre lavorava in una fattoria in Portogallo e, una volta ritornata a casa, ha cominciato a usare le diverse tipologie di fagioli al posto delle gemme preziose. L'idea ha avuto così tanto successo che i gioielli "di legumi" sono prima comparsi sulle copertine di Vogue di Stati Uniti, Francia e Grecia, poi sono stati indossati dalla Duchessa Sophie, che ha avuto il merito di aver fatto conoscere il progetto al grande pubblico. In quanti ora guarderanno i fagioli con nuovi occhi?

Leggi anche Romeo Beckham sfila alla Paris Fashion Week: dice addio al calcio e diventa modello per Balenciaga

La collana di fagioli firmata byXan