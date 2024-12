video suggerito

Sophie di Edimburgo contro il dress code delle feste: al concerto di Natale indossa l'abito etnico

A cura di Valeria Paglionico

Ieri l'Abbazia di Westminster ha ospitato il Together at Christmas Carole Service, il tradizionale concerto di canti natalizi che ogni anno in Gran Bretagna dà ufficialmente il via al periodo delle feste di fine anno. Era da giorni che si parlava dell'evento che ha rappresentato il ritorno agli eventi pubblici di Kate Middleton dopo la malattia ma, al del suo meraviglioso look rosso e tartan, ad attirare le attenzioni dei media sono stati anche gli altri membri di casa Windsor. Se i principini George, Charlotte e Louis si sono vestiti in coordinato con i genitori, la Duchessa Sophie di Edimburgo ha pensato bene di ribellarsi al classico dress code natalizio.

Sophie di Edimburgo si ribella alle tradizioni natalizie

La Duchessa Sophie di Edimburgo ha preso ufficialmente il posto di Meghan Markle a corte da quando quest'ultima si è trasferita stabilmente in America con il principe Harry. Otre a essere legatissima a Kate Middleton, Sophie è anche diventata una working Royal ed è per questo che appare sempre in prima linea agli eventi istituzionali organizzati a corte. Se di solito ci ha sempre tenuto a rispettare in modo impeccabile le rigide regole dell'etichetta, per il Together at Christmas ha pensato bene di distaccarsi dalla tradizione. Per lei niente rosso, tartan o colori e stampe in pieno stile natalizio, ha preferito vestirsi etnica ma senza rinunciare alle griffe.

Sophie di Edimburgo in Matelier

Chi ha firmato l'abito etnico della Duchessa Sophie al concerto di Natale

Per il Together at Christmas Carol Service Sophie di Edimburgo ha indossato un lungo abito di seta firmato Matelier, un modello dalla silhouette morbida con maniche a pipistrello e spacco frontale, la cui particolarità sta nella stampa etnica sui toni del vinaccia e beige che lo ricopre all-over.

Abito Matelier

A completare il tutto non sono mancati gli accessori griffati, dagli stivali in camoscio tabacco di Gianvito Rossi alla giacca panna decorata con delle trecce tono su tono di Isabel Marant. Fuori dagli schemi anche la borsa, una sacca bianca dalla forma asimmetrica e con un decoro etnico a contrasto sulla tracolla firmata Sophie Hadsburg. Nonostante Sophie si sia ribellata alle tradizioni natalizie, è riuscita lo stesso a spopolare col suo stile glamour.

Sophie con giacca Isabel Marant